Ramón Carrillo, nieto del ministro de Salud de Perón: "La denuncia a mi abuelo fue orquestada en Twitter"

La noticia de la posible incorporación de la figura de Ramón Carrillo al billete de 5 mil pesos —hasta ahora desmentida oficialmente— llenó de "orgullo" a la familia del ministro de Salud de Juan Domingo Perón. La alegría duró pocas horas: la denuncia del Centro Simon Wiesenthal sobre la supuesta afinidad del médico con el nazismo los llenó de dolor y angustia, y desató una polémica en el escenario político nacional. En diálogo con PERFIL, el nieto del reconocido sanitarista, que lleva su mismo nombre, apuntó contra los centro trolls y los exfuncionarios del macrismo que se hicieron eco de la acusación.

Con cuidado de no entrometerse en la grieta ni disputas políticas, Carrillo apuntó a las redes sociales por las críticas a su abuelo y contó que le "llamó mucho la atención porque todo esto empieza, en parte, con Claudio Avruj", el exministro de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri. Según alertó el joven a este medio, a partir del comunicado del Centro Wiesenthal "se empezó una bola en Twitter y veía tuits que eran replicados, eran idénticos".

"Quiero ser prudente porque mi primo es funcionario del PRO y no me quiero meter en cuestiones partidarias ni políticas. A mí me llegaron amenazas y mensajes de odio. Hablo de miles y miles en menos de 24 horas. Me parece que fue algo orquestado porque me pareció muy llamativo que este centro sacara ese comunicado sin ninguna confirmación de nada y cómo se replicó masivamente. Fue raro y los personajes que se hicieron eco de eso también", explicó Ramón Carrillo.

En concreto, la institución estadounidense —que recopila información sobre los crímenes del nazismo y el Holocausto— manifestó su rechazo a la posibilidad de que un eventual billete de $5000 lleve un homenaje al primer ministro de Salud de Argentina, fallecido en 1956, por ser "un admirador de Hitler".

La institución destacó que Cecilia Grierson, elegida también para el supuesto prototipo del billete, "fue la primera mujer en graduarse como médica en Argentina y Ramón Carrillo fue el sanitarista que acompañó a Perón como secretario de Salud durante sus primeros dos períodos", según explicaron en un comunicado. "Pero el mismo Carillo, además de ser un admirador de Hitler, creó el concepto del 'soldado ideal' para rechazar a los reclutas que él consideraba como 'rarezas' raciales y de género", agregaron.

De Carrillo es también conocida su admiración al régimen de Hitler, su adscripción de la eugenesia, la defensa del concepto de "raza blanca" para revertir el suicidio argentino por el aumento de la natalidad entre los seres de “menor valor social”. — Claudio Avruj (@clauavruj) May 18, 2020

Como resaltó su nieto a PERFIL, Avruj fue uno de los que apoyó la acusación al asegurar que "es conocida su admiración al régimen de Hitler, su adscripción de la eugenesia, la defensa del concepto de 'raza blanca' para revertir el suicidio argentino por el aumento de la natalidad entre los seres de 'menor valor social'".

"Nunca creí que fuese tan así (el manejo de los trolls) pese a que lo escuché muchas veces, hasta que lo sufrimos. Porque ayer veía los perfiles y eran personas anónimas, no tenía fotos ni nombres y los tuits eran idénticos. No se modificaban. Incluso la misma cuenta sólo se dedicaba a hacer comentarios sobre muchos temas de la política actual pero replicaban las mismas cuentas, seguían un patrón", agregó el nieto del exministro de Salud.

Carrillo consideró que, en el contexto que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, la obra de su abuelo "resalta porque estamos hablando de una persona que creó más de 500 centros de salud. Por eso me llama la atención de las personas del PRO que le dieron cabida a esta noticia y la potenciaron con una soberbia y lo dieron por cierto".

El joven descartó que desde el gobierno de Alberto Fernández les hayan confirmado la existencia del homenaje en el supuesto billete, pero contó que el ministro Ginés González García mantuvo conversaciones con su padre, hijo de Ramón Carrillo. "Fue terrible para nosotros, mi papá no puede hablar porque está destrozado emocionalmente porque imaginate lo que es que de pronto salgan a decir que tu papá era nazi, que intentaba curar homosexuales y un montón de cosas que se dijeron", relató.

En ese sentido, resaltó que el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, desmintiera las versiones: "Reconozco que fue súper prudente a diferencia del Centro Wiesenthal. Nosotros nos comunicamos con el centro porque su rechazo fue total a la figura de mi abuelo y nos dijeron que se basaron en fuentes de información pública y en una película documental".

