Reactivos y respiradores, otro reclamo que los gobernadores llevan a Olivos

La mira central de la reunión de Alberto Fernández con los gobernadores en la Quinta de Olivos está puesta en la posibilidad de decretar una cuarentena obligatoria para toda la ciudadanía, excepto servicios esenciales. Sin embargo, varios mandatarios provinciales llegan al encuentro con dos problemáticas para las que necesitan ayuda nacional: reactivos, para poder testear con agilidad posibles casos de coronavirus, y respiradores, para estar equipados en caso de que el pico de contagiados supere las capacidades de sus sistemas sanitarios.

“Vamos como espíritu de colaboración, de unidad, para tratar de aportar las herramientas que tengamos a disposición, pero también vamos a buscar ayuda, porque la situación amerita tener medidas rápidas y urgentes”, aseguró un gobernador en diálogo con PERFIL. Todavía no tiene ningún caso positivo en su distrito, pero sigue aguardando el resultado del Instituto Malbrán de una veintena de posibles casos. “Hoy no podemos hacer nosotros un exámen, y se está tardando entre 5 y 7 días”, se lamenta. Y agrega: “En Estados Unidos ya hay kits que te dan el resultado rápidamente, y cuestan menos de 20 dólares. Ya los deberíamos tener”.

El Gobierno anunció que este viernes empieza el proceso de descentralización de los estudios de laboratorio que hace el Malbrán, ya que se generó un cuello de botella que hace difícil confiar que los casos de coronavirus en el país no sean más que los 97 ya confirmados.

A algunas provincias les informaron que el 23 de marzo van a estar recibiendo reactivos para que sean laboratorios provinciales los que puedan avanzar con la detección. Otros ya comenzaron a recibir, como Neuquén. El propio gobernador, Omar Gutiérrez, difundió ayer por redes sociales que habían recibido los primeros reactivos para empezar a hacer estudios en el Laboratorio Central de la provincia.

“Yo voy con el reclamo de cuarentena total, pero también a pedir la distribución de kits (reactivos), respiradores y otras medidas”, adelantó otro gobernador, del norte, a PERFIL. Es que la mayoría de los mandatarios ya está previendo que la cuarentena total puede ser efectiva para “aplanar la curva de contagio”, como vienen planteando los especialistas, pero en el mientras tanto tienen que trabajar en mejorar la detección de casos (para dar respuestas más rápidas) y en preparar el sistema sanitario para que no colapse.

De hecho, ese fue el eje principal de una reunión que mantuvo hoy el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con sus pares de Ciudad, Felipe Miguel, y Provincia, Carlos Bianco, y otros funcionarios. “Nos juntamos para coordinar cómo vamos a trabajar para reforzar el sistema sanitario del área metropolitana”, explicaron luego de la reunión. La principal preocupación, y por eso la necesidad de las medidas drásticas que se vienen tomando, está en que si el pico de casos crece muy rápido el sistema sanitario no va a dar abasto.

“El problema no son las camas”, explican desde una de las administraciones provinciales consultadas, “sino los respiradores”. Jorge Capitanich, del Chaco, ya anunció ayer que tenían 120 equipos preparados y que con ayuda de Nación llegarían en unos días a los 150. Para que eso sea suficiente, necesitan que no haya un pico de contagio. Por eso en su provincia ya se decretó el aislamiento total. Algo que podría quedar definido a nivel nacional luego de la reunión en Olivos, aunque los alcances también serán motivo de discusión y debate. Mendoza, por ejemplo, irá con un reclamo en particular: que la cosecha no sea alcanzada por el aislamiento generalizado, ya que están en época de vendimia y es una actividad económica clave para la provincia. Rodolfo Suárez, el gobernador, dirá presente a través de una videoconferencia ya que no podrá viajar.