Reapareció Cristina Kirchner en una cena de despedida con senadoras que cumplen mandato

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este jueves 25 de noviembre en una cena de despedida de varias senadoras del Frente de Todos que no lograron renovar sus bancas y concluyen su mandato en la Cámara alta.

Es la primera aparición pública de Cristina Kirchner luego del cierre de campaña del Frente de Todos. Es que la ex mandataria nacional no se presentó al búnker oficialista luego de la derrota en las elecciones generales, pese a los puntos que lograron recortar en la provincia de Buenos Aires, debido a la histerectomía programada a la que se sometió días antes de los comicios.

Las imágenes del brindis de despedida fueron publicadas por la senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, quien no logró renovar su banca ya que fue segunda en la lista encabezada por Marcelo Lewandowski y el Frente de Todos salió segundo en esa provincia y logró sólo una banca, que es para el periodista..

Cristina Kirchner despidió a las senadoras del Frente de Todos que cumplen su mandato.

En su cuenta de Twitter, Sacnun agradeció la presencia de la vicepresidenta: "En el Círculo de Legisladores hermosos momentos junto a nuestro bloque con Cristina Fernandez de Kirchner. Con más compromiso y amor por la Patria, siempre defendiendo nuestras convicciones".

En ese marco, mencionó a las otras siete senadoras que estuvieron en la cena: Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón, Nancy González, Silvia Sapag, María Luz "Luchy" Alonso, María Inés "Marin" Pilatti Vergara y Silvina García Larraburu.

Siete senadoras del Frente de Todos deberán dejar sus bancas.

La única que logró renovar su banca fue Anabel Fernández Sagasti. Una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner perdió en Mendoza, pero le alcanzó para renovar su banca.

Por su lado, además de Sacnun, la camporista "Luchy" Alonso intentó renovar su banca en La Pampa, pero no lo logró. Mismo destino tuvo Ana Almirón en Entre Ríos.

Cristina Kirchner convocará la sesión del Senado para el 9 diciembre, antes de perder el quórum

Las senadoras deberán dejar su banca el 10 de diciembre. Sin embargo, antes volverán a sesionar ya que Cristina Kirchner convocará a una sesión para el 9 de diciembre, un día antes de que se produzca el cambio de congresistas con los que el oficialismo perderá el quórum propio. Desde la oposición ya habían cuestionado este comportamiento aludiendo que busca avalar los 116 Decretos de Necesidad y Urgencia del ejecutivo, que necesita la anuencia de una de las cámaras.

La vicepresidenta marca su aparición pública luego de ausentarse en el búnker del Frente de Todos tras las elecciones debido a su histerectomía programada: "Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas".

Qué es una histerectomía, la operación a la que se someterá Cristina Kirchner

La vicepresidenta se había sometido el pasado 4 de noviembre a una histerectomía, programada (separación quirúrgica del útero o extirpación del cuerpo, fondo y el cuello uterino) en el Sanatorio Otamendi.

ED