Resultado elecciones: cómo podría darse un Lunes Negro de suba del dólar blue y caída de bonos y acciones

Los mercados están a la expectativa de los resultados de estas elecciones PASO 2023, dado que hay un rally alcista de las acciones locales y también del mercado de bonos. Además, hay incertidumbre sobre cómo puede reaccionar el dólar blue este próximo lunes. Por ello Perfil dialogó con el periodista Fernando Meaños, quien explicó cómo podría configurarse un lunes negro.

"Para las empresas y para los mercados financieros hay un escenario base, mientras se sostenga ese escenario base no hay lunes negro o al menos no habrá lo que pasó en las PASO de 2019", donde después un fuerte optimismo del mercado por la posible reelección del ex presidente Mauricio Macri, el lunes con la victoria de Alberto Fernández hubo un retroceso en el merval y una corrida del dólar.

Según Meaños: "Ese escenario catastrófico nadie lo tiene en el radar", aunque se espera que se cumpla un "escenario base, que sería una victoria de Juntos por el Cambio con un 5% de diferencia respecto al oficialismo". "Siempre que se respete este escenario el trade electoral va a continuar", confirmó.

Resultado elecciones: cómo podría darse un Lunes Negro

En tanto, este escenario base tiene a "Javier Milei que ronda el 20%, que si bien es una excelente elección para una fuerza nueva, lo deja con pocas chances de participar en un ballotage", dijo el entrevistado.

Para Meaños: "Un lunes negro podría ser una muy buena elección de Javier Milei, que lo deje a las puertas de un ballotage con Juntos por el Cambio", "eso seria lo que en este momento los mercados tienen como su peor escenario".

"La peor opción es Javier Milei, porque si bien hay un discurso muy fuerte alrededor del liberalismo, ser promercado y quitar regulación, lo cierto es que Milei es un salto al vacío, porque nadie sabe bien cual va a ser su armado, como se va a manejar políticamente y por sobre todo su plan dolarizador cambia a cada rato", sentenció el periodista.