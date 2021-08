Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta sumaron a Esteban Bullrich a la campaña: "Vayamos a votar"

El precandidato a diputado nacional por Juntos Diego Santilli; el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; el senador Esteban Bullrich y el precandidato a diputado provincial Martiniano Molina estuvieron este martes por la mañana en el corazón de la Tercera Sección Electoral, en el sur del conurbano: Florencia Varela.

Allí, tras una reunión con vecinos, recorrieron el centro comercial y conversaron con sus dueños y trabajadores. Además los acompañó el primer precandidato a concejal, Mario Kanashiro, informaron a PERFIL en el entorno del “colorado”.

La novedad fue la presencia en campaña del senador nacional, quien comenzó a recorrer la Provincia tras ser diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa. En 2017 con su candidatura, Cambiemos logró ganarle a Cristina Kirchner en territorio bonaerense en una elección histórica.

Encuesta bonaerense dice que Tolosa Paz mantiene ventaja sobre Santilli y Manes

"Son zonas que están gobernadas por el kirchnerismo hace décadas y eso debe cambiar para que haya más seguridad, que no la hay porque la gente se nos queja muchísimo; para que los chicos estén en la escuela como los tenemos en Capital, donde tenemos todos los días a los chicos en la escuela desde el 17 de febrero y no hubo mayores contagios. Y se necesita trabajo. Después de tantos años no le resolvieron los problemas estructurales a la gente”, aseguró Larreta.

Asimismo, señaló: “Es cierto que es una zona del país que muchos años fue gobernada por los mismos, pero la gente quiere un cambio, lo pide. Recién una señora nos decía que a 5 cuadras de acá las calles no están asfaltadas. Esa necesidad está. Una madre también nos decía que los chicos van a la escuela una semana sí y otra no”.

Para Santilli, “las provincias donde sus ciudadanos viven seguros son las provincias donde se detiene a los delincuentes, se los condena y ellos cumplen la condena. Nosotros hicimos propuestas para cada uno de los estamentos”.

Con miras a 2023, Larreta apuntala a Vidal y Santilli a días de la elección

“El primer punto es la detención. La Provincia tiene entre 10 mil y 15 mil hombres y mujeres haciendo tareas administrativas, papeleo, y lo que tenemos que hacer es ponerlos en la calle para prevenir. El policía tiene que estar en la esquina de los barrios, en la parada de colectivo, en la estación de tren o arriba de un patrullero”, agregó.

“Segundo -continuó-, para que ese trabajo de prevención y detención no quede en saco roto, lo que hay que hacer es modificar el Código Procesal Penal. No puede ser que un violador, un homicida o un ladrón a mano armada entre por una puerta y salga por la otra. Hay que terminar con la puerta giratoria”.

“El tercer eje es el cumplimiento de las condenas. No puede ser que por hacer un curso se libere a un asesino, a un violador o ladrón a mano armada. Es intolerable, entonces hay que modificar el Código. Es lo que tenemos que hacer en el Congreso si tenemos los diputados para hacer esta transformación, que es un trabajo que encaramos con Horacio y se ve todos los días del otro lado de la General Paz”, afirmó “El Colo”.

“Aprovechemos esta oportunidad de expresarnos con claridad contra la impunidad, los privilegios del poder y la desesperanza. Vayamos a votar”, concluyó el senador nacional Esteban Bullrich.

ds