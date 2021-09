Santilli presentó proyectos de empleo y quiere una foto de unidad con Manes post primarias

“Si llego a perder, quiero una foto con Facundo (Manes) la noche de las PASO”. Diego Santilli no duda: a pesar de que el otro precandidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, ya anunció que no compartirá el búnker con la boleta que apadrina todo el PRO, el Colorado comenzó a tantear en estas horas la posibilidad de que esa misma noche del 12 de septiembre pueda haber una foto conjunta.

En concreto, en un sector del PRO hay dudas sobre la reacción que pueda tener Manes si es que, como indican todas las encuestas de opinión pública, pierde la interna con Santilli.

El neurocientífico está molesto: asegura entre los suyos que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo “boicotea” para no darle visibilidad a su precandidatura. Incluso, se cruzaron en el canal de noticias Crónica la semana pasada. El jefe de Gobierno casi no escuchó los reproches: Manes tenía su barbijo puesto.

Con todo, Santilli ya les pidió a sus colaboradores trabajar en una foto de unidad que no muestre fisuras en el seno de la oposición. “Si no, le dejamos en bandeja todo al kirchnerismo, esperemos que Manes no sea funcional al Gobierno”, repiten en el entorno del precandidato de Juntos.

Proyectos. En ese marco, por lo pronto, ayer el Colorado estuvo en Olavarría con Larreta, la precandidata Graciela Ocaña y los intendentes de San Isidro, Gustavo Posse y el local, Ezequiel Galli.

Allí reiteró los “cambios urgentes en materia de empleo y producción para bajar la pobreza apuntando a los jóvenes”, según se informó oficialmente.

“Hoy, el laburo de los argentinos está en crisis. Según el Indec, hay 3 millones de argentinos que no tienen trabajo o necesitan trabajar más horas para cubrir sus gastos básicos. Y los más perjudicados son los jóvenes. Somos el país con más desempleo juvenil de la región y con un nivel altísimo de informalidad. Más del 70% de los jóvenes trabaja en negro. La falta de oportunidades está expulsando a nuestros jóvenes del país”, afirmó Santilli en el inicio de su discurso de presentación de propuestas.

Para el precandidato, “ante esto, el Gobierno no solo no hace nada para generar laburo, sino que hace todo lo posible para ponerle palos en la rueda al que sí lo quiere hacer”. Y agregó: “Para salir adelante necesitamos un modelo de país y de Provincia que tenga al sector privado como aliado. Un modelo de país que acompañe al que labura y al que da trabajo. Las pymes generan millones de puestos de trabajo formal y de calidad para los argentinos”, aseguró el precandidato de Juntos.

Santilli planteó que “lo primero que voy a hacer es llevarles alivio a todos los laburantes que están en la cuerda floja. Voy a proponer extender la moratoria a los comercios y pymes hasta diciembre de 2022. Lo segundo es bajar los impuestos al trabajo a los sectores más golpeados y también a las pymes agropecuarias”.

“Y por último, para generar laburo y evitar que nuestros jóvenes se vayan, me comprometo a impulsar una ley de empleo joven. Vamos a incentivar a las empresas a contratar a chicos de entre 18 y 35 años, y para eso vamos a proponer que no paguen impuestos laborales por cinco años”, sintetizó.

Antes de ello, Larreta había cometido un furcio: había expresado que Santilli era el “mejor candidato de la Ciudad” en lugar de ubicarlo en territorio bonaerense. De todas formas, no ahorró críticas al oficialismo: “Es un gobierno que ha generado que muchas empresas que generan trabajo hoy se estén yendo de la Argentina”, aseguró Larreta.

La Santileta, al mecánico

La camioneta que anima la campaña de Diego Santilli, llamada La Santileta, tuvo un desperfecto mecánico esta semana y tuvo que quedar inutilizada durantes horas. Es que el jueves se le rompió el embrague y tuvo que ir a boxes durante gran parte del día para repararla. En rigor, la camioneta Volkswagen es de 1987 y, según cuentan en el PRO, ya debería haber tenido un service más grande dada la cantidad de kilómetros que viene haciendo siguiendo al precandidato de Juntos en la Provincia.

Esteban Bullrich se mete en la campaña de Juntos: “No votar es rendirse”

El senador nacional Esteban Bullrich está en campaña por la provincia de Buenos Aires. Hace un par de semanas comenzó a recorrer distritos con candidatos locales y también acompañó a Diego Santilli y a Horacio Rodríguez Larreta.

A pesar de haber sido diagnosticado con la enfermedad ELA, el senador decidió continuar con su agenda parlamentaria y electoral. El jueves estuvo en Hurlingham junto a candidatos locales y a Joaquín de la Torre, precandidato a senador provincial de la lista de Facundo Manes.

Consultado por PERFIL, Bullrich apeló a que haya una concurrencia masiva a votar ante la apatía que reina en muchos sectores del electorado bonaerense. En ese contexto, el senador nacional, quien logró ganarle a Cristina Kirchner en 2017, planteó: “No votar es rendirse”.

Y dejó un mensaje para la militancia opositora para estas elecciones: “No nos rindamos. Vayamos a votar y motivemos a la gente a que haga lo mismo”. El jueves, en Hurlingham, se lo pudo ver en una charla con candidatos. Allí utilizó un dispositivo electrónico para dirigirse a los candidatos y militantes que lo escuchaban.

“No hago mucha campaña, solo hago campaña con gente que respeto y admiro”, les expresó.

“Me siento como en la gira de despedida de Los Chalchaleros. Siento que se quieren despedir de mí, tengo mucho para dar”, les dijo y arrancó un aplauso generalizado del grupo de dirigentes que estaban presentes.

“Estos días motivemos a la gente a votar, que la gente exprese la indignación y la frustración, pero también la esperanza de que podemos resolver sus problemas”, cerró Bullrich, quien seguirá siendo parte de las recorridas en el distrito que lo hizo senador nacional en 2017, tras haber sido ministro de Educación porteño y luego nacional con Mauricio Macri.