Última jugada de los intendentes oficialistas bonaerenses en búsqueda de una fórmula de unidad

Intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires pidieron por una lista de unidad en todos los distritos defendiendo "la construcción de un programa de gobierno que esté a la altura de la complejidad que vive el país y cada uno de sus distritos".

Mientras faltan 5 días para el cierre de listas, algunos intendentes y dirigentes políticos de Unión por la Patria entre los que aparecen Ariel Sujarchuk; Federico Achával, Karina Menéndez y Santiago Maggiotti, expresaron su voluntad de que haya "una lista de unidad dentro de nuestro espacio".

Además indicaron que "de no lograr la unidad en las listas provinciales y nacionales, no seremos funcionales a estas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y vecinos, y no iremos en ambas".

Caption

Y en esa línea agregaron: "Es momento de que estemos unidos por La Patria y de comprender la complejidad que atraviesa el país", dijeron en un escrito que firmaron entre otros, los intendentes de Ituzaingó, Escobar, Pilar, San Martín, San Fernando, Mercedes, Merlo Luján, Moreno y Morón.

La lista completa de adherentes la integran: Alberto Descalzo (Ituzaingó), Federico Achaval (Pilar), Leonardo Nardini (Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires), Gustavo Menendez (exintendente de Merlo), Santiago Maggiotti (Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación), Javier Osuna (Las Heras), Juan Andreotti (San Fernando), Ariel Sujarchuk (Escobar), Karina Menendez (Merlo), Juani Ustarroz (Mercedes), Fernando Moreira (General San Martín), Leonardo Boto (Luján), Lucas Ghi (Morón), Mariel Fernández (Moreno) y Mauro García (General Rodríguez) y Ricardo Curuchet (Marcos Paz).

En desarrollo...