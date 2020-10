Unidad, vacuna y economía, la trilogía del Gobierno para 2021

La campaña electoral ya empezó. El gobierno de Alberto Fernández reconoce que la pelea por los votos es de “octubre a octubre” y ya evalúa cómo ganar la elección de medio término. Unidad, vacuna y economía son los tres ejes que identifican como necesarios para obtener una victoria en un contexto polarizado con Juntos por el Cambio.

A pesar de las diferencias de los distintos sectores que llegaron al Gobierno, ningún dirigente duda sobre la continuidad de la alianza del Frente de Todos tal como llegó al poder. Hasta ahora, la unidad es la única de las tres condiciones con las que el oficialismo cumple.

“Cristina no se va a mover”, asegura un funcionario. Es quien tiene el mayor caudal de votos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en donde se juega la principal batalla legislativa. “Ya nos peleamos y ya perdimos, no nos van a ver separados otra vez”, dicen desde el kirchnerismo. La ex presidenta mantiene a la militancia encolumnada, más allá de que haya críticas a la gestión de Alberto Fernández.

Tampoco ve un escenario de ruptura el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Es otro dirigente clave para un triunfo en el territorio bonaerense. “Las diferencias que tenemos son típicas de una fuerza que unió a distintos sectores y que también busca hablarle a la diversidad de votantes que logramos tener en 2019”, dicen cerca del diputado.

Massa cree que para las elecciones del próximo año no solo es posible mantener la unidad tal como está, sino también ampliar la alianza. El segundo fin de semana de noviembre el Frente Renovador hará su congreso nacional con el objetivo de “ampliar el diálogo político”. “Tenemos que abrir aún más el Frente de Todos”, insiste y mira al interior del país para conseguirlo, sobre todo a los partidos provinciales.

Alberto Fernández volverá a mostrarse dialoguista y federal para conservar al votante independiente que apoyó su candidatura aunque no hubiese votado a Cristina Kirchner si hubiese sido quien encabece la fórmula. Gobernadores, legisladores e intendentes también conviven con críticas, pero ninguno se moverá.

En el Gobierno se muestran optimistas sobre el segundo eje aunque no solo miran a la ciencia, sino también rezan. “Si la ciencia, Dios y el papa Francisco quieren en diciembre tenemos vacuna”, dice un ministro mientras hace la señal de la cruz. Para el oficialismo, la vacuna contra el Covid-19 es decisiva para generar un escenario de optimismo frente a una pandemia que ya muestra rebrotes en distintas partes del mundo. La jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero debió modificar los pasos administrativos para avanzar ya en una prelicitación de la vacuna y poder acceder a ella de manera inmediata una vez que sea aprobada.

“Sin la vacuna no hay economía”, repiten en la Casa Rosada. La salida de la crisis económica es el tercer eje de la “trilogía de la victoria”, tal como la bautizó un funcionario. Al detallar este último punto explican que las campañas tienen “un 70 % de contexto, 20 % del candidato y 10% de la estrategia de la propia campaña”. En ese 70% se ubica la situación económica y, lejos de los números que están mostrando ahora, cerca del Presidente aseguran que el año próximo la economía no será un problema al momento de emitir el voto.

El PJ disidente ya celebró

El expresidente Eduardo Duhalde, los sindicalistas Luis Barrionuevo, Carlos Acuña y Julio Piumato y los ex funcionarios Julio Bárbaro y Guillermo Moreno, entre otros dirigentes, adelantaron el acto por el Día de la Lealtad Peronista. Ayer, en la plaza Juan Domingo Perón, en el barrio porteño de Montserrat, se pronunciaron discursos que apelaron “a la unidad nacional y la actualización doctrinaria” del justicialismo.

Duhalde afirmó que los participantes de la convocatoria “apuntan a la unidad nacional y a la conformación de una gran coalición legislativa con cuatro ideas claras para superar las dificultades que atraviesa el país”. Moreno, ex secretario de Comercio, afirmó que “la unidad debe ser el camino que debe convocar a todos los peronistas”.

“Adelantamos nuestro acto para no mezclarnos con los eventos del día de mañana que estarán muy restringidos y convulsionado”, dijo Barrionuevo.