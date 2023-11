La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, recorrió el Departamento Central de la Policía Federal y se refirió a la designación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei, una decisión que se tomó este jueves.

Durante la campaña presidencial, Milei manifestó en diversas entrevistas que la expertise para los ministerios de Seguridad y Defensa la aportaría su compañera de fórmula, a quien describió como la más capacitada para cualquiera de las dos gestiones. Sin embargo, a cuatro días de la victoria libertaria, el presidente optó por la referente del PRO. Todavía es una incógnita saber qué pasara con la cartera de Defensa, donde todavía no se confirmó a nadie.

Horas después del nombramiento de Bullrich, Villarruel se refirió al tema. “No he hablado en las últimas horas. Estamos a contrarreloj en todas las aéreas. Pero eso no implica ningún gesto en particular, estamos todos trabajando, reuniéndonos en las distintas áreas, seguramente hoy hable con ella”, sostuvo.

Sobre su recorrida, explicó que se trató de “tomar contacto con cada una de las fuerzas federales y las fuerzas armadas” para apoyarlas y agregó que se reunirá con cada fuerza de seguridad y Fuerzas Armadas "más allá de quienes sean designados como ministros".

“Vine a conocer al departamento central de la Policía Federal Argentina a saludar a sus autoridades y a cada una de las divisiones que tiene nuestra Policía. Estuve con los bomberos, con comunicaciones, con el G1, quería conocerlos, darles el respaldo de este gobierno recientemente electo y por supuesto, tomar contacto con ellos, rendirle honor a nuestros muertos en cumplimiento del deber y agradecerles como ciudadana y ahora como vicepresidente por cuidarnos todos los días”, resumió sobre su recorrida, en diálogo con TN.

Villarruel y su función en el Senado

Luego de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado el último miércoles, un encuentro que calificó de "amable y cordial", la ex diputada nacional habló sobre la presidencia provisional de la cámara.

“No hemos conversado en lo especifico, seguramente en los próximos días vamos a seguir conversando, pero usualmente es así y creo que se van a respetar las costumbres que están establecidas para el funcionamiento del Senado de la Nación, estamos reuniéndonos con muchos senadoras, tomando contactos con las distintas provincias y trabajando contrarreloj”, detalló.

Usualmente, la presidencia siempre corresponde a la fuerza de gobierno, pero Villarruel negó haber tenido diálogo con el bloque de Unión por la Patria, que tiene minoría en la senaduría.

Apoyo a Milei y expectativa por los nombres

“Siempre el presidente Milei va a contar con mi respaldo, y por supuesto quienes estén en el área de Seguridad y Defensa, más allá de cualquier decisión, siempre va a contar con mi respaldo”, aseguró Villarruel respecto del armado que se está conociendo por estas horas.

También reconoció que “es normal que haya mucha expectativa sobre quiénes van a ser los ministros”. En ese marco, agregó en línea con su espacio que todo el gabinete se confirmara el 10 de diciembre, día de la asunción de Milei.

