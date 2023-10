El multimillonario que puede conseguir todo, excepto su sueño de comprar el Manchester United

El multimillonario británico Jim Ratcliffe, fundador del gigante químico INEOS y propietario del Niza, de la Ligue 1 francesa, sueña con comprar el Manchester United: ahora parece estar cerca de modificar su oferta para entrar finalmente en el capital, pero conformándose con ser solo un accionista minoritario del club de la Premier League.

Poseedor de una fortuna de entre 14.000 y 17.000 millones de dólares, Ratcliffe, es desde hace meses uno de los principales candidatos a la compra del histórico club inglés, junto al banquero qatarí Jassim Bin Hamad Al Thani, aunque no lo consigue. Las últimas noticias indican que el millonario podría conformarse con una participación de cerca del 25%, en el marco de una propuesta destinada a poner término al largo proceso de venta.

Jim Ratcliffe, fundador del gigante químico INEOS y propietario del Niza, de la Ligue 1 francesa. Foto: Bloomberg

La larga novela en torno a la compra del club tiene en vilo al mundo del fútbol: Ratcliffe, aficionado histórico del club, hizo varias ofertas después de haber fracasado recientemente en una oferta para comprar el Chelsea. El jeque Jassim hizo lo mismo, pero las negociaciones están estancadas prácticamente desde que la familia Glazer anunciara en noviembre de 2022 su voluntad de vender el club.

Sir Jim Ratcliffe, que compró el club francés Niza por más de 110 millones de dólares en 2019 y es dueño del FC Lausanne-Sport suizo, estuvo vinculado anteriormente tanto al Chelsea como al Manchester United, pero siempre fracasó en sus intentos de comprar un club de la Premier League porque los considera demasiado caros. Ese año, el millonario identificó el estadio Stamford Bridge del Chelsea como un problema importante para cualquier propietario potencial.

Jim Ratcliffe: de clase trabajadora, nació en una vivienda social

Nacido en 1952, hijo de un carpintero y criado en una vivienda social social, escaló hasta llegar, en 2918, a ser nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II por sus "servicios a empresas e inversiones". En el medio, estudió ingeniería química en la Universidad de Birmingham y contabilidad y gestión en la London Business School.

El primer trabajo de Ratcliffe fue en la empresa petrolera Esso, antes de pasar al grupo estadounidense de capital privado Advent International en 1989. Tenía 40 años cuando se convirtió finalmente en un empresario, como cofundador de INSPEC y luego, en 1998, formó Ineos, comprando la participación de sus socios.

Ineos, que emplea a unas 19.000 personas en todo el mundo y está valorada en casi 43.000 millones de dólares, fabrica combustibles y lubricantes, envases de alimentos y materiales de construcción que forman una gran parte de la vida cotidiana. Con 26.000 empleados en más de 194 sucursales de 29 países, la empresa también suministra gas natural a viviendas particulares y produce plásticos, ácidos y poliestireno.

Se mudó a Mónaco para ahorrar miles de millones de dólares

Sir Jim Ratcliffe es hincha del Manchester United de toda la vida y patrocina al equipo ciclista profesional Ineos Grenadiers, que bajo su nombre anterior, Team Sky, ganó siete veces el Tour de Francia. Además, es propietario de un tercio del equipo de Fórmula Uno Mercedes.

Su vida está llena de claroscuros, como la de cualquier empresario: el periódico The Sunday Times lo nombró el hombre más rico de Gran Bretaña, pero también fue noticia cuando se supo que había despedido a casi 800 miembros del personal de sus grupos hoteleros de lujo. Reservado y solitario, según el Financial Times, sus rivales y su personal le pusieron algunos apodos desagradables.

En 2020, también fue criticado por sumarse a una larga lista de británicos ricos que se mudaron al Principado de Mónaco, un paraíso fiscal donde las personas que viven allí durante al menos 183 días al año no pagan impuestos sobre la renta ni sobre la propiedad.

En el Reino Unido tasa impositiva más alta es del 45% sobre ingresos superiores a 180.000 dólares al año, por lo que su mudanza a Mónaco le permite a Ratcliffe ahorrar miles de millones.

Dueño de un superyate de 160 millones de dólares

Se sabe poco de la vida privada de Ratcliffe más allá de que está casado en segundas nupcias y de que fue propietario de dos increíbles superyates, el "Hampshire", que vendió en 2011, y el "Hampshire II", que todavía posee: le costó casi 160 millones de dólares, mide casi 80 metros y en él puede recibir a 14 invitados y 23 tripulantes.

El superyate de Ratcliffe cuenta con seis amplias habitaciones, piscina en una de las cubiertas, jacuzzi, sauna, cine y un helipuerto que puede transformarse en una zona deportiva especial para tenis, bádminton, baloncesto, béisbol o fútbol. Pero hay más: el millonario también tiene cuatro jets privados y una flota de autos (aunque se desconoce la cantidad que posee). Incluso financió su propia línea de coches para rivalizar con su 4x4 favorito.

En una entrevista con The Times, Ratcliffe contó cómo ganó su dinero: "Mirábamos negocios que no estaban de moda o no eran atractivos, instalaciones propiedad de grandes corporaciones donde sabrías que serían descuidados con los costos fijos. Los manejaríamos un poco mejor, reduciríamos los costos, los mantendríamos ocupados y, a lo largo del ciclo, serían muy rentables".

Tiene todo lo que el dinero puede comprar, excepto el Manchester United

Pero hasta el hombre más rico del Reino Unido tiene límites y su último objetivo, comprar el Manchester United, le está siendo más difícil de alcanzar.

Ratcliff tiene una buena relación con los Glazer y podría llegar a un acuerdo. Se afirma que los propietarios del United impusieron una valoración mínima de 7.200 millones al club, lo que significa que una participación del 25 por ciento podría costarle a Ratcliffe casi 1.200 millones.

Ratcliffe es tan rico que no necesitaría pedir prestado ni un centavo para comprar el United, invertir mucho en nuevos jugadores y modernizarlo.

Pero los Glazer, que son profundamente impopulares entre los seguidores del club, todavía están indecisos sobre si lo venderán y su cotización en la Bolsa de Nueva York se desplomó en septiembre cuando se dijo que la familia podría finalmente no vender. A la par, la presión crece sobre los estadounidenses para que acepten algún tipo de inversión.

Los Glazer compraron el club en 2005 y desde entonces sienten el descontento de hinchas del club, expertos y ex jugadores por tantos años de mala gestión. Para agregar más dramatismo al asunto, se dice que la familia está dividida sobre la venta de United: cuatro hermanos —Darcie, Kevin, Bryan y Edward— quieren vender el club. Joel y Avram prefieren quedarse con él.

