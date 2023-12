Isabel Preysler disfrutó enormemente de su participación en 'El Hormiguero'. La conexión y la amistad que comparte con Pablo Motos fueron evidentes, ya que la reina de corazones mostró una espontaneidad sin precedentes. Además de promocionar su documental en Disney +, titulado 'Mi Navidad', la madre de Tamara Falcó se sinceró como nunca antes, incluso aprovechando la entrevista para lanzar una indirecta a Mario Vargas Llosa.

Isabel Preysler habría olvidado a Vargas Llosa con el viudo de la Duquesa de Alba

La icónica figura del mundo del espectáculo no anduvo con rodeos en toda la conversación y no dudó en "criticar" la cena ofrecida por su hija e Íñigo Onieva en la boda más esperada del año. Durante la entrevista, sus compañeros de tertulia se divirtieron mucho recordando las anécdotas de esa noche, pero lo que realmente dejó huella fue la elección del menú por parte de la pareja.

"Es que el menú era para muy entendidos", dijo la invitada de la noche. Pablo Motos le contestó: "Yo no estaba entre esos", a lo que Isabel respondió: "Yo tampoco". "Estábamos todos esperando a que pasase algo. Esperábamos un gazpacho o algo, pero no llegó", decía mientras su hija con cara de circunstancia. Para arreglarlo, la reina de corazones expresaba que todo "lo hicieron con todo el amor", sostuvo.

Isabel Preysler no tiene nada que perder y se sinceró con el presentador sobre lo que le enamora de un hombre. Desde su perspectiva, su pareja tiene que tener inteligencia, buen sentido del humor y mucha ternura. También le confesó a Pablo Motos que los años te hacen más fuertes y que los desamores van doliendo cada vez menos. "Cada pareja es un mundo. Un problema con un hijo, en el trabajo, económico o una desgracia puede desgastar una pareja", explicó, para luego recalcar que no sufrió nada en su ruptura con el Nobel: "La última ruptura no me dolió nada".

Quién es Isabel Preysler

Isabel Preyler nació el 18 de febrero de 1951 en Manila, Filipinas. Su padre, Carlos Preysler Pérez de Tagle, era gerente de las Líneas Aéreas Filipinas y delegado del Banco Español de Crédito en Manila. Su madre era dueña de una agencia inmobiliaria, pero se dedicó a la crianza de sus nueve hijos.

A los 17 años, por decisión de sus padres, se mudó a España donde vivían sus tíos. En Madrid, estudió el secretariado internacional en Mary Ward, que años después abandonaría al casarse con Julio Iglesias, padre de tres de sus hijos. Isabel se dedicó de lleno a la publicidad y en 1998 fue presentadora de un programa televisivo español "Hoy en Casa".

Fin del amor entre Isabel y Vargas Llosa

Según cuenta la revista Hola, tras una escena de celos, el escritor de 86 años abandonó la vivienda de su pareja en la que ambos convivían en Madrid y se instaló en otro domicilio, situación que ya había ocurrido en otra ocasión, lo que llevó a Preysler a dar por concluida la relación.

"Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión", confesó Preysler al medio español.

A lo largo de los siete años juntos han protagonizado diversos momentos tanto en actos sociales como relacionados con la actividad del escritor. En 2020, durante la celebración del décimo aniversario de su premio Nobel, contó que su nueva pareja había renovado en él su vocación de escritor, "la mejor cosa que le había pasado en la vida".

JCCL / Gi