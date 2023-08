María Leticia de Bélgica, una princesa desconocida que ahora estudia en Buenos Aires

Una princesa de Bélgica se convertirá en una porteña más durante un tiempo: se trata de María Leticia, cuya reciente llegada a Buenos Aires despertó un amplio interés mediático. Aquí, la princesa de 20 años estudiará periodismo en una de las universidades más distinguidas y selectas, la Universidad Torcuato Di Tella.

La princesa Laetitia, nacida el 23 de abril de 2003, tiene un "pedigrí" increíble. Es hija de la princesa Astrid, miembro de la familia real belga y hermana del rey belga Philippe. Y de esa manera, es nieta del ex rey belga Alberto II, sobrina del actual rey belga Felipe y prima de la heredera del trono, Isabel.

Gracias a su padre, puede que tenga una ascendencia más impresionante: Lorenz es archiduque de Austria-Este y jefe de la Casa de Austria-Este, descendiente de la Casa de Habsburgo-Lorena, la última que reinó el Imperio austrohúngaro. Lorenz y Astrid tienen 5 hijos y Letitia es la menor.

La llegada de la princesa Leticia a Buenos Aires

María Leticia de Bélgica llegó Buenos Aires hace unos días con el objetivo de matricularse en un programa de máster en Periodismo en la mencionada universidad. Este programa de un año le brindará la oportunidad de sumergirse en la cultura local y explorar los lugares más icónicos mientras interactúa con las élites del país.

"Se cree que permanecerá al menos un año en Argentina, en la Universidad Torcuato di Tella, para obtener una licenciatura. Es parte de un año de intercambio con su universidad en el Reino Unido. Se dice que se convirtió en periodista", sostiene el periodista experto en realeza belga, Wim Dehandschutter.

Actualmente, Laetitia Maria Nora Anna Joachim Zita ocupa la posición número 12 en la línea de sucesión de la Familia Real Belga. Pero pesar de su posición, prefiere mantener un perfil bajo, siguiendo la tónica de otros miembros de la realeza que no se involucran en las redes sociales, a diferencia, por ejemplo, de la princesa Leonor y la infanta Sofía en España.

"En Bélgica, no vemos a menudo a Laetitia en funciones públicas. Ella no recibe una asignación del gobierno, tiene que encontrar un trabajo, como sus hermanos y hermanas. Ella no cumple con las actividades de la familia real, no está invitada al día nacional, por ejemplo. Entonces, ella es libre de vivir su propia vida. El pasado mes de septiembre, su hermana María se casó en Bruselas, ¡y esta fue la última vez que la vimos!", asegura el experto a PERFIL.

Sin embargo, en su perfil de LinkedIn, María Leticia compartió detalles de su trayectoria profesional y resaltó su participación en un programa de intercambio educativo en Hispanoamérica, noticia que rápidamente fue captada por la influyente revista francesa Point de Vue.

La educación de la princesa María Leticia de Bélgica

Nacida en Bruselas, la princesa cursó su educación secundaria en el internado británico Bromsgrove. Durante los últimos años de su estancia en el Reino Unido, asumió el rol de editora de la revista escolar denominada Two Zero One, un indicativo claro de su inclinación hacia el periodismo desde temprana edad.

Esta elección ya presagiaba su futura vocación en el campo periodístico. Es interesante notar que esta misma profesión también ha sido abrazada por Beatrice Borromeo, quien está casada con Andrea Casiraghi; no obstante, en la actualidad, Beatrice se ha enfocado en la dirección y producción de documentales.

"De adolescente, en el colegio, formó parte de la redacción de la revista escolar Two Zero One. Era estudiante en la escuela secundaria en Bromsgrove en Worcestershire. A la edad de 12 años, dejó Bélgica y se mudó al Reino Unido. No pudo quedarse en su escuela en Bruselas, donde fue estudiante hasta los 12 años, porque no había suficientes lugares y no tenía hermanos y hermanas en la escuela para obtener un privilegio. Así que sus padres decidieron enviarla al Reino Unido. Después de la escuela secundaria, comenzó sus estudios de Historia en la Facultad de Artes de University College Londen (UCL)", detalla Wim Dehandschutter.

Tras completar sus estudios de Historia en la renombrada Universidad College de Londres en 2021, consiguió asegurar un puesto dentro de uno de los conglomerados editoriales más influyentes a nivel global: Condé Nast. Esta organización es responsable de la publicación de revistas de renombre como GQ, Vanity Fair, Vogue y New Yorker. Su experiencia en esta posición le dio valiosas oportunidades para enriquecer su formación y prepararse de manera significativa para su carrera venidera.

"El verano pasado (2022), estuvo en Brasil. Participó del Proyecto Pipa, del cual es una de las co-fundadoras. El proyecto tiene como objetivo brindar educación básica a los niños de las favelas de São Paulo. Entonces, ella está en un estado de ánimo sudamericano", dijo el periodista de Het Laaste Nieuws a PERFIL.

jccl / ds