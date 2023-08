Yami Safdie tiene 25 años, es de Haedo, y fue la cantante elegida como telonera de Luismi

De hacerse viral en TikTok, a telonear los primeros shows de Luis Miguel en el Movistar Arena. Así es el recorrido de Yami Safdie que podría sonar improbable, pero al mismo tiempo, es sintomático de estos tiempos en donde un artista no puede imaginar los límites una que vez que se lanza con su repertorio al mundo. Desde el lanzamiento de su primer álbum, Dije que no me iba a enamorar, que cuenta con colaboraciones de Nacho, Enez, o Milo J, Yami empezó a pisar fuerte hasta ser elegida para acompañar a Luis Miguel en sus tres primeros recitales en Buenos Aires luego de cuatro años de ausencia.

En un estadio lleno y acompañada por su guitarrista, para el debut en la previa del primer show de Luismi, Yami Safdie presentó una performance sólida, animándose a incluir algunos de sus lanzamientos más recientes, como Me equivoqué, o Demasiado.

Fotos: Instagram

PERFIL habló con ella antes de la que será su cuarta presentación en el recital del astro mexicano, este domingo.

—¿Te sorprendió esta convocatoria?

—La verdad que sí; no me lo esperaba para nada. Es un artista increíble y nunca me imaginé que pudieran llamarme para telonearlo.

—¿Dónde estabas cuando te enteraste?

—Estaba en mi casa, con mi novio Nacho. En eso mi mánager me mandó un mensaje contándome, pero aclarando que todavía no estaba confirmado. Sí que existía la posibilidad de abrirle los shows a Luis Miguel. Me acuerdo de que salté del sillón, le conté a Nacho y no lo podíamos creer.

En escena. Yami Safdie hará hoy domingo, su cuarta presentación en el recital que Luis Miguel da en Buenos Aires, luego de cuatro años de ausencia. Foto: Gtza. Roger Vekstein

—¿Qué esperás de esta oportunidad?

—Disfrutarla lo más posible, ensayamos un montón, armamos un show especialmente para esta ocasión. El Movistar Arena es un espacio hermoso y que suena hermoso, así que simplemente espero poder conectar con el público y obviamente, disfrutar del show de Luismi después.

—¿Escuchabas su música?

—Sí, escuchaba algo desde chiquita, por mi mamá. Ya un poco más grande, con la serie, me terminé de enamorar por completo de él, de su música, su historia, y de su talento increíble.

—¿Se puede adelantar algo de la sorpresa que te estás guardando para fines de agosto?

—Sí, puedo adelantar un poquito de esa sorpresa. Solo puedo decir que tiene que ver con colaboraciones internacionales. Y hay una que es una unión que mi público me viene pidiendo ya hace rato, así que creo que les va a gustar la sorpresa.

Fotos: Instagram

—¿Cuándo surgió en vos la idea de ser artista?

—Desde que tengo memoria, siempre supe que amaba la música. A los tres años yo ya me sabía las canciones de las películas de Disney y las cantaba. A los diez, mis papás me mandaron a comedia musical por primera vez. Y ya ahí sabía que iba a querer cantar toda la vida, porque era lo que más amaba hacer y a lo que me quería dedicar. Así que terminando el colegio, cuando realmente tuve que empezar a hacerme cargo de ese deseo y no sabía cómo, aproveché las únicas herramientas que tenía a disposición, que eran las redes sociales, mi celular y mi ukelele. Y así empecé a subir contenido cantando. De a poquito, con mucho trabajo y con paciencia, logramos sacar mi propia música y llegar hasta donde estamos hoy.

—Hay una escena muy prolífica en Argentina y en la región. ¿Eso alimenta tu propia música?

—Sí, totalmente. Como decía en la respuesta anterior, yo cuando era chiquita y soñaba con hacer música, no tenía referentes jóvenes, mucho menos mujeres, que estuvieran haciendo música en Argentina. Eran muy pocos y justo en los últimos años explotó por completo una nueva escena urbana, urbana pop, que me hizo darme cuenta de que sí se podía, de que había un mercado increíble que se estaba abriendo y que nos fue posicionando incluso como potencia dentro de la industria. Y creo que el estar rodeada de otros artistas todo el tiempo conectando, te contagia y te va inspirando. Así se genera algo lindo que es que incorporás cosas de los otros. La verdad que en ese sentido es una bendición el haber nacido y estar haciendo música en este momento de este país que es completamente histórico. Y es para aprovecharlo y explotarlo al máximo.

Con la serie, me terminé de enamorar de la música de Luis Miguel, de su talento

Redes y algo más. Si bien Yami Safdie habla de cómo las redes sociales le sirvieron para descubrir la llegada que tenía, a los nueve años ella cursó sus primeros estudios en canto y baile. Y ya de adolescente estudió música en el Conservatorio Alberto Ginastera; actualmente cursa la licenciatura en Artes Escénicas. Fue recién a los diecinueve años –hoy tiene veinticinco– comenzó a subir covers a sus redes sociales donde acumuló una audiencia que hoy supera los ochocientos mil seguidores en Instagram, y más de tres millones y medio en TikTok.

En 2017 lanzó su primer tema Tan Fuerte, inspirado por el movimiento #NiUnaMenos. En 2018, protagoniza el musical YouMusicaLive en el Ópera, mientras que también tuvo un gran cierre en Tecnópolis ante más de diez mil personas.

En 2021, sumó cuatro canciones con los que supera el millón de streams en Spotify; luego Como Si Na, va por los 460 mil streams en Spotify y 500 mil reproducciones en YouTube. Y así sigue con más lanzamientos y presentaciones, y ya con un contrato como artista de Warner Music. Su reciente creación, Señales, suma más de 860 mil reproducciones en YouTube y los dos millones de streams en Spotify.