El doloroso recuerdo del enfermero platense fallecido por coronavirus

El pasado domingo falleció Antonio Gil Yovera, enfermero del Hospital de Niños Sor Maria Ludovica, en La Plata. El deceso del mismo engrosa aún más la lista de profesionales de la salud que murieron tras contraer coronavirus por estar en la primera línea de batalla contra la pandemia.

En ese marco, el director del Hospital de Niños, Eduardo Pucci dialogó con RePerfilAr, y recordó a Antonio como "una persona muy sensible y querida". "Siempre con una sonrisa y atento con todos los pacientes", agregó.

"Toda esta situación para nosotros ha sido de mucha tristeza porque esto nos demuestra lo que es el Covid-19 que estamos en la primera línea de la lucha y muy expuestos, dijo Pucci. Actualmente, el nosocomio tiene 85 personas que están cumpliendo el aislamiento.

En esa línea, el director sostuvo: “La pelea la vamos a seguir dando y vamos a seguir honrando a Antonio con este trabajo que hacemos cotidianamente. No necesitamos aplausos, no somos héroes, somos trabajadores de salud. Y como tal vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Pero esa labor no alcanza en la medida de que la población no se cuide”.

Mientras los casos del coronavirus continúan proliferando en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, los profesionales de la salud ruegan que se cumpla el aislamiento, y las recomendaciones sanitarias como el uso de barbijo, la distancia, y el lavado de manos.

El triste desenlace golpeó de lleno a la comunidad platense. Muchos profesionales de la salud recurrieron a las redes sociales para despedir a su compañero. Además, se sumó a estos saludos el viceministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplac.