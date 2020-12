Tenembaum sobre CFK - Alberto Fernández: "Es una relación donde mucho amor no hay"

El jueves por la tarde se produjo una grata sorpresa política en la Argentina. Finalmente, después de varios meses, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se volvieron a encontrar. Que esto sea una noticia muestra que hay un problema. Es decir, que sea una gran novedad que ellos dos se encuentren muestra que es noticia porque no es lo habitual, porque no es algo de rutina, porque no es algo esperable, porque rompe con una situación que hasta ese momento era realmente anómala, que ellos no solamente no se veían, sino que los últimos tiempos ni se hablaban.

Desde que Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre del año pasado, Cristina le advirtió que no se dejara guiar por la tapa de los diarios. Publicó una carta donde hablaba del Poder Ejecutivo, pero no lo mencionaba. Le discutió la fórmula jubilatoria, le discutió la reforma judicial, atacó a la oposición en el momento que Alberto Fernández se abrigaba a tratar de hacer buenas migas con ellos. Al mismo tiempo le cuestionó reuniones con empresarios y casi no hubo actos, cenas de gala o aniversarios que hicieran que ella sintiera la necesidad de aparecer con el presidente.

Nunca, en todo este tiempo, Cristina dijo “Yo apoyo a este presidente, estamos juntos en esto”, y entonces, cuando de repente se encuentran uno dice: “Che, pero al final no se llevaban tan mal y tal vez sea así”. La pregunta es, ¿Qué es lo que pasa entre Alberto y Cristina?, ¿Se llevan bien?, ¿Se llevan mal? Bueno, quizás valga la pena saber cómo es la historia cuando uno ve conflictos de líderes políticos tan importantes. Lo que uno ve es un vaivén.

Todos aquellos que ven una ruptura están expresando un deseo o un temor, pero están expresando algo que ellos sienten y todos los que ven la armonía piensan “nunca se va a romper esto”, ninguno de los dos está viendo lo que pasa, que es una relación con final abierto. Si yo tuviera que decirlo de alguna manera, diría que en este año se deterioró mucho su relación, antes era muy buena o era mejor de lo que lo que es ahora. Ahora, si tuviera que ver en el futuro, tengo solo preguntas… ¿Esto puede terminar bien? ¿Puede terminar mal? Depende de muchos factores. Por ahora es una relación donde mucho amor no hay, pero tiene final abierto.