Wanda Nara ganó un juicio a Google y Yahoo por un video pornográfico

La mediática Wanda Nara le ganó un juicio a Google y Yahoo por aparecer ligada a un video pornográfico del cual no se podía constatar que era ella. Es por esto que ambas compañías tecnológicas deberán abonar la suma de 500 mil pesos cada una a Nara.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Martín Leguizamon, abogado de Wanda Nara, quien habló sobre el juicio ganado a los grandes motores de búsqueda, la censura a Donald Trump y el juicio de Cristina Fernández de Kirchner contra Google.

“Se estableció una indemnización por daños y perjuicios a favor de mi cliente por la vinculación de un video íntimo a Nara cuando no era ella”, aseguró Leguizamon, quien luego añadió que de difundirse un nuevo video se deberá proceder a su “bloqueo inmediato” y que esto sienta precedentes de la responsabilidad de los motores de búsqueda a futuro.

"Lo que las redes sociales hicieron con Donald Trump fue un disparate", aseguró Leguizamon

Sobre la censura de las plataformas a Donald Trump, el abogado dijo: “Más allá de lo que se pueda pensar de Donald Trump, me parece un verdadero disparate que demuestra que ejercen una censura privada brutal sobre alguien que no violó las normas comunitarias”. Asimismo, Leguizamon habló sobre el reclamo judicial en el fuero civil de Cristina Fernández de Kirchner contra Google y se mostró a favor de la ex presidente.