Los 15 puntos que "reprobó" el protocolo para reabrir escuelas en CABA

Aislamiento de los grupos por 14 días ante casos confirmados, reaperturas destinadas a espacios donde no se deba usar transporte público entre jurisdicciones, identificación de grupos de riesgo, asistencia previa de docentes, escalonamiento de horarios de transporte de estudiantes.

Estas y otras 10 acciones más son las que el comité que trabajó una semana en el análisis de la propuesta porteña para reabrir las escuelas y utilizar las aulas como espacios digitales. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo este miércoles que “no están dadas las condiciones epidemiológicas como lo ha informado el equipo del Ministerio de Salud y el documento no cumple los requerimientos pedagógicos consensuados por las 24 jurisdicciones a los que la Ciudad prestó conformidad”.

Su par porteña, Soledad Acuña, en tanto, se manifestó “sorprendida” por el rechazo. “Nosotros no vamos a resignarnos a no ponernos de acuerdo. No creo que no podamos ponernos de acuerdo con un tema tan prioritario como es la educación”, dijo.

Y agregó: “Vamos a seguir insistiendo para que nos permitan abrir las escuelas para el acompañamiento de los chicos que no pueden continuar con su escolaridad y tienen dificultades”. Este jueves 27 por la mañana dará detalles de ese plan.

Larreta busca bajar el tono de la pelea con Nación pero insiste en reabrir escuelas

El plan “Conectate en la Escuela” de la Ciudad de Buenos Aires “no responde a ninguno de los criterios pedagógicos ni normativos” acordados por el Consejo Federal de Educación, afirmó el ministerio nacional. El protocolo establece un máximo de 15 alumnos por escuela, con turnos y una estadía máxima de dos horas para cada uno. Según la Ciudad, está pensado para quienes no pudieron seguir los estudios a distancia, ya sea por problemas de falta de computadora, acceso a Internet o alguna otra situación familiar.

Según el informe, el protocolo cumple “un tercio de los requisitos formales y se observan importantes omisiones sobre al menos siete aspectos fundamentales: selección y convocatoria de los y las estudiantes; acciones durante la apertura; mayor especificación en los procedimientos para concretar distanciamiento físico; los lineamientos para el traslado de los niños, niñas y adolescentes; los procedimientos del escalonamiento progresivo mencionado; ausencia de una propuesta pedagógica; y falta de claridad en las funciones docentes”, detallan.

La presentación “tampoco cuenta con el aval de la cartera de Salud al considerar elevados los contagios en la Ciudad y no se enmarca en la normativa vigente como lo es el Decreto 297/2020 que establece las jurisdicciones en ASPO”.

Quirós defendió el protocolo de reabrir escuelas: "Es muy seguro"

La curva epidemiológica en CABA muestra una meseta, pero no una tendencia en descenso. El número estable, pero elevado de casos, con transmisión comunitaria sostenida, implica un riesgo importante de transmisión de la enfermedad.

En la propuesta “no se explican los criterios para la selección o priorización del público objetivo ni un mecanismo claro para su convocatoria”. Tampoco cómo se asignan los turnos, “teniendo en cuenta de que se trata de niños con dificultades de conectividad y de acceso a crédito telefónico”, sostienen.

Los 15 ‘reprobados’

1.Identificación de grupos de riesgo y con necesidades especiales: el informe detalla que se identifica el grupo de estudiantes prioritarios, pero no se detalla el criterio de selectividad o priorización para participar, ni la población de niños y adolescentes con riesgo para la asistencia.

2. Asistencia previa del personal docente, no docente y directivo.

3. Articulación intersectorial. Elaboración de mapas institucionales próximos a las escuelas. Garantizar plan de vacunación y control nutricional. Dice el informe: “El proyecto está realziado en conjunto por los ministerios de Educación y Salud de CABA pero no aparecen indicaciones de articulación sanitaria”. Además “no se menciona la posibilidad de garantizar a los alumnos evaluar su estado de salud, vacunación y nutrición antes de ir al establecimiento”.

4. Elaboración de módulos de capacitación específicos para cada actor educativo.

5. Escalonamiento de los horarios de transporte de estudiantes para separarlo de horarios pico.

6. Acondicionamiento de los transportes escolares.

7. Instancias de trabajo específicas con la comunidad para abordar dudas e incertidumbres. Asesoramiento sobre salud integral y contención emocional.

8. Fortalecimiento de los canales de comunicación con las conducciones educativas.

9. Campañas de comunicación de prevención para la comunidad educativa. Materiales impresos para escuelas, difusión de audiovisuales, etc.

10. Aislamiento del grupo / burbuja durante 14 días en casos confirmados.

11. Establecimientos urbanos o periurbanos con tasa nula o mínima de contagios.

12. Reapertura destinada a casos donde no se debe hacer uso de transporte interjurisdiccional.

13. Erradicar criterios que puedan ser discriminatorios en la división de grupos. Aclaran: “La selección que CABA realizará estará destinada a poblaciones de menores ingresos económicos”.

14. Refuncionalización de programas instalados y perfiles asociados (tutores, etc.) para priorizar la atención de problemáticas vinculadas al contexto actual.

15. Articulación con organizaciones locales que realizan apoyo escolar y alfabetización.