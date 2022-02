Alergia al trabajo: pedía plata en un semáforo y le ofrecieron una changa

Mucha gente vive en la calle o no tiene trabajo y necesita de la caridad ajena para poder comer, este es el caso de un hombre de la localidad de Sabinas en el estado de Coahuila, en México que va auto por auto pidiendo dinero. Un automovilista decide filmarlo y sorprenderlo con una propuesta laboral, sin embargo, la reacción no es la que imaginaba.

El joven de la calle se acerca al conductor en el semáforo y le pide ayuda “con lo que pueda” porque no había comido nada en todo el día. Desde el auto, el hombre que manejaba le dice que tiene una “chambilla” para él. Ante esto la respuesta inmediata es “no, yo no puedo”. La reacción confundió al automovilista que le repitió la oferta de limpiar un terreno a cambio de unos pesos.



“Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”, fue la respuesta contundente y entre risas que recibió. El conductor del vehículo no pudo evitar reírse también y volver a explicarle que con ese trabajito podría comer varios días, pero no pudo convencerlo.

El video fue compartido en redes sociales y varios cuestionaban la reacción del mendigo, pero otros también lo celebraban o acusaban al automovilista de exponer al joven que reconoce que “la chamba no es lo suyo”.

RB/FL