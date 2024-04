Alerta meteorológica para 12 provincias por lluvias, tormentas intensas, vientos fuertes y nevadas

Mientras el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires se preparan para varios días marcados por las lluvias y la humedad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para doce provincias debido a la posibilidad de lluvias, vientos intensos y nevadas previstas para este martes.

Según informó el organisnmo nacional, el noreste de Corrientes, junto con el norte de Entre Ríos y Tierra del Fuego, están bajo una alerta amarillo debido a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Este alerta implica la probabilidad de tormentas aisladas con ráfagas intensas, actividad eléctrica, posible granizo y lluvias abundantes en períodos cortos.

Además, Chubut y Santa Cruz se encuentran en estado de emergencia naranja por condiciones similares, que pueden ser ”peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su app para celulares con el pronóstico del clima

Es por eso que el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos fuertes

Por su parte las provincias de Catamarca, La Rioja, Neuquén y San Juan se enfrentan a una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h. A esto se suma que Chubut, Mendoza y Santa Cruz presentan otra alerta naranja por los mismos fenómenos.

En tanto en Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán también hay alerta por vientos zonda, con velocidades entre de 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno se caracteriza por ser un viento fuerte, seco y de elevada temperatura, que se produce bajo determinadas condiciones climáticas durante los meses de mayo y noviembre, aproximadamente. Original de las regiones ubicadas al pie de la Cordillera de Los Andes desde Neuquén y hasta Jujuy, suele provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.

Qué es la "supercelda" que avanzó con lluvias y granizo sobre la provincia de Buenos Aires

Recomendaciones del SMN para mantenerse protegido:

Mantenerse alejado de cables dado que llevan corriente eléctrica.

Intentar reducir al mínimo tu permanencia en el exterior evitando exponerte a la radiación solar.

Evitar generar fuego y usar materiales inflamables ya que, durante el zonda, la sequedad del ambiente aumenta el riesgo de incendio. .

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas y no estaciones tu vehículo bajo los árboles.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

RM CP