Permitieron por primera vez a hombre soltero subrogar un vientre para convertirse en padre

La justicia de Córdoba autorizó a un médico de 40 años a subrogar un vientre siendo soltero, dando un carácter histórico a un dictamen de este tipo en el país. El trámite había sido puesto en marcha hace dos años cuando el hombre estaba en pareja, situación que cambió cuando decidió separarse. Sin embargo, tomó la determinación de continuar con los papeles para ser padre. La gestante será una amiga de 34 años que tiene cuatro hijos.

El hecho es pionero porque por primera vez se habilitará a un hombre soltero a ser padre mediante una donación de óvulos anónima y la gestación de una amiga del médico que tiene 34 años y es estudiante de derecho.

Los trámites se habían iniciado en 2018 cuando estaba en pareja pero en noviembre del 2020 se separó. Sin embargo, decidió continuar con su sueño. También había pensado en llevar su caso a Estados Unidos e incluso le ofrecieron hacerlo en un mercado clandestino, pero el hombre se negó.

El caso también es paradigmático porque es el primero en la metodología de gestación por sustitución, que no está contemplado en las leyes de nuestro país. “Todos deben tener la posibilidad de ejercer el Derecho a la Procreación, aun cuando los que llevan adelante este proyecto no encajen en, la hasta ahora, lógica de la familia tradicional “, escribió la jueza Mónica Parrello en su dictamen al que tuvo acceso Infobae.

También consideró inconstitucional el artículo 562 del Código Civil que reconoce que la maternidad es para "quien lleva adelante el embarazo". “Las técnicas de reproducción eran impensadas en las épocas de Vélez Sarsfield”, escribió como crítica a los avances científicos descalzados de las leyes locales.

La historia

“En noviembre del 2018 con mi ex pareja teníamos la inquietud de hacer una subrogación de vientre con una amiga nuestra, iniciamos el pedido de autorización a la jueza, pero vino la pandemia con toda la demora que eso supone y luego nos separamos. Mi ex renunció a su intención de paternidad pero junto a mi abogado, Fernando Cesaretti pedí a la justicia continuar yo sólo con el trámite”, detalló al mismo medio el médico que prefirió no develar su nombre.

El hombre explicó que no hay acuerdo económico entre él y su amiga estudiante en referencia a la subrogación, y también dio detalles sobre la donación de óvulos. "Será anónima, aunque se reserva todos los datos de la identidad de ella por los derechos del niño a futuro, si tiene deseo de conocer sus orígenes puede hacerlo a través de la historia clínica de la mujer que hizo la donación", expresó.

En California, Estados Unidos, la subrogación de vientre fue legalizada en 1993 y otros estados tienen legislaciones acordes a sus leyes. Allí pensó en realizar el trámite este médico cordobés hasta que se encontró con los valores que debía abonar para poder hacerlo. “Pensé en subrogar en el exterior un vientre e inicié conversaciones con una abogada de Buenos Aires. La idea era hacerlo en California, pero me salía entre 100 mil y 120 mil dólares sin incluir los costos de los trámites legales para traer al bebé a Argentina ni mi estadía allá. Tenía que viajar muchas veces a Estados Unidos, era imposible”, recordó.

Por otro lado, reconoció que hubo ofrecimientos de un mercado paralelo. “Esto siempre sucedió, así como antes cuando las cosas no estaban tan reguladas los chicos se entregaban a otras familias en la mano y los anotaban a nombre de la otra familia, ahora pasa esto. Lo importante es que si tenés un resguardo legal, tenés cobertura de la obra social para todo el tratamiento, que es del 100 % en el marco de la Ley de Reproducción Asistida”, manifestó.

La jueza Parrello también explicó que hay laboratorios dedicados a subrogar vientres pero no tiene pruebas para comprobarlo. También añadió que el valor empezaría en USD 50.000 y que en el país está prohibido porque significa un intercambio de dinero.

Por otro lado, la jueza tomó como modelo el tiempo de licencia que las madres tienen en sus primeros meses y consideró que en el momento de nacimiento del bebé, el médico cuente con tres meses de licencia por paternidad.