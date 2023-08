Diversas instituciones y miembros de la Armada Argentina están trabajando en conjunto en un operativo para hallar a Elio Rubén Torres, un senderista de 42 años que salió a realizar una travesía en solitario por Península Mitre (Tierra del Fuego), considerado uno de los sitios más desiertos e inhóspitos del mundo, y que perdió contacto con su familia desde hace 19 días.

No es la primera vez que Torres realiza este tipo de expediciones. En esta oportunidad, el hombre tenía planeado realizar un trayecto en soledad de 400 kilómetros para rodear el sureste de la provincia. Por ese motivo, el 16 de julio partió desde la estancia María Luisa, sobre la costa atlántica de la isla, con la idea de recorrer a pie todo el contorno sureste de Tierra de Fuego y llegar así hasta estancia Moat, a unos 100 kilómetros de Ushuaia.

Según los expertos, el trayecto es de "suma complejidad técnica" debido a que incluye caminar por turbales, cruzar ríos caudalosos, subir y bajar montañas, rodear acantilados y enfrentarse a las severas condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por el hielo y la nieve en invierno.​ Además del frío y el riesgo de hipotermia, otro peligro del lugar es la fauna salvaje, en especial el ganado bagual que puede tener un comportamiento hostil con los caminantes.

Torres lleva con él un intercomunicador satelital (del tipo Inreach) que le permite enviar mensajes predeterminados o mails desde cualquier lugar, sin necesidad de contar con señal telefónica. El dispositivo además indica la posición georreferenciada cada vez que se lo enciende.

Elio Rubén Torres (42) inició su travesía el 16 de julio y se contactó por última vez cuatro días después.

A los cuatro días (el jueves 20 de julio), Torres se reportó por última vez a través del aparato y desde entonces no volvió a saberse más de él, lo que dio lugar a un intenso operativo de búsqueda donde participan la Armada Argentina y otras instituciones con 70 rescatistas que rastrean su paradero por agua, tierra y aire, sin éxito hasta el momento. Desde esa fecha, el intercomunicador no volvió a ser encendido, por lo que sus allegados tratan de saber si se perdió o si sigue camino y su interlocutor dejó de tener señal.

Ante la falta de novedades, los familiares de Torres radicaron una denuncia ante la Comisaría Tercera de Río Grande el lunes 24 de julio, dando cuenta de la situación y precisando que el aventurero vestía "una campera de abrigo color rojo, pantalón de trekking color azul y gorro color negro".

Torres lleva con él un intercomunicador satelital que cuenta con un botón de emergencia, el cual no fue activado.

Por su parte, allegados al senderista todavía consideran que el hombre "no está perdido", sino que "probablemente exista un problema de incomunicación, por agotamiento de las baterías del intercomunicador satelital o por otro motivo".

"Se trata de un hombre entrenado que ya hizo otra travesía similar en solitario, que conoce el lugar y que todavía se encuentra dentro de los tiempos lógicos para concluir el trayecto en época invernal. Para nosotros, simplemente perdió contacto, pero nunca activó el botón de emergencia ni hay otro indicio de que le haya pasado algo", insistieron.

Abogado y "apasionado por el montañismo": quién es Elio Rubén Torres

El aventurero que hace 21 días se internó solo en Península Mitre es un abogado de "bajo perfil", "apasionado por el montañismo" y "muy bien entrenado" en este tipo de travesías, según reconstruyó Télam con el testimonio de personas que lo conocen y saben sobre sus actividades. Torres es padre de dos hijos pequeños y empleado del área de tierras del municipio de Río Grande, la ciudad donde reside y donde incluso terminó sus estudios secundarios, en la Misión Salesiana.

Francisco Giménez, otro abogado y aventurero que recorrió varias veces Península Mitre, le contó a la agencia de noticias que Torres ya había hecho el recorrido en el verano. "Tiene experiencia en el terreno y es alguien que ha caminado mucho en Tierra del Fuego. Técnicamente está muy preparado y físicamente es una máquina", indicó.

Según allegados de Torres, el hombre recorrió varias veces Península Mitre.

Incluso ambos letrados mantuvieron charlas sobre la travesía que el hombre estaba por iniciar y fue Giménez quien le prestó el intercomunicador que detectó su última ubicación. "Para él, como para muchos otros en esta provincia, el montañismo es una pasión. En su caso me consta que prepara sus viajes con mucho cuidado y responsabilidad. El único vicio que tiene es caminar", aseguró el abogado.

"Elio completó la vuelta en once días en verano, pero en invierno es muy diferente. Puede llevar tres veces más. No sé cuántas personas lo intentan en esta época. Si consideramos eso, podría llegar a destino hasta mediados de este mes", pronosticó Giménez. Sin embargo, se muestra optimista, ya que cree que su compañero "llegará sano y salvo" y que probablemente "no está perdido, sino que tuvo un problema de comunicación, por el agotamiento de las baterías o por algún otro motivo".

Un conocido de Torres aseguró que el abogado "prepara sus viajes con mucho cuidado y responsabilidad".

"Conociendo el terreno confío en que no está perdido. Quienes conocemos Península Mitre sabemos que no es posible perderse. Ya hemos hecho esto. Él es un chico fuerte, ha hecho este recorrido. Esta vez tiene menos horas de luz solar. A veces el clima te obliga a detenerte varios días, pero puede estar avanzando más lento de lo previsto", insistió Giménez.

Respecto al intercomunicador satelital, el letrado mencionó que se trata de un aparato sofisticado, capaz de transmitir mensajes predeterminados o mails sin contar con señal telefónica, y que brinda la posición satelital en tiempo real cada vez que se lo enciende. Sumado a esto, cuenta con un botón de emergencia que al pulsarse activa de inmediato una alerta de búsqueda y rescate, y que en el caso de Torres, nunca fue activado.

Torres es abogado y padre de dos hijos pequeños.

"Si hubiera pulsado el botón, la propia empresa que brinda el servicio inicia el mecanismo de rescate. También hay códigos para saber la gravedad de la situación y los medios que se deben emplear", precisó Giménez.

Por su parte, profesionales vinculados a la actividad precisaron a Télam que, de todos modos, "puede haber existido una subestimación de las dificultades en esta época, sumado a que no comunicó su ruta prioritaria y alguna alternativa, y a que, ante una dificultad en la forma de comunicación, debería haber optado por regresar, en lugar de continuar".

El operativo de rescate

La ministra de Gobierno de la provincia, Adriana Chapperón, se reunió durante el fin de semana pasado con representantes de distintas instituciones y en ese contexto se tomaron definiciones sobre cómo continuará la búsqueda. De la logística del operativo participan integrantes de Defensa Civil de la provincia y de la ciudad de Ushuaia, Gendarmería Nacional, la Comisión de Auxilio, el Club Andino Ushuaia, la Asociación de Guías de Montaña de la ciudad y asesores expertos en Península Mitre.

"Hemos conformado una comisión con Defensa Civil de Tolhuin, Ushuaia y la de la provincia. Además hemos convocado a la Gendarmería, a Prefectura y a la Policía, al Grupo Andino y a la Agrupación de Montaña", sostuvo la funcionaria por FM Master 's, a la par que aclaró que todos estos grupos se encuentran en constante comunicación.

Las búsquedas de Torres todavía no dieron resultados positivos.

Las autoridades precisaron que el lunes volaron dos helicópteros hasta la Península, con nuevos equipos de rescatistas, y que se inspeccionaron visualmente desde el aire las áreas de "cerro Atocha, Pirámide y Campana, consideradas zonas de importancia para la búsqueda". A su vez, un grupo de brigadistas volvió a revisar el "rancho de Valentín" y dos personas descendieron "en el sector de Puerto Español, cerca de las cuevas de Gardiner".

Los helicópteros también se dirigieron a Bahía Thetis para el recambio de cuatro rescatistas que estaban en el área desde hacía diez días, y que no podían regresar debido a complicaciones climáticas.

Hay 70 rescatistas afectados a la búsqueda, entre policías, marinos y baqueanos.

Durante la mañana del lunes 31 de julio, "un equipo de cuatro personas fue trasladado vía aérea hacía el sector de Bahía Tethis, último punto de contacto de Torres, para continuar con el rastrillaje a pie en ese sector", explicó Chapperón. "El vuelo para apostar al personal permitió además realizar diversos avistajes por la zona, como así también por los montes negros y nuevamente por el turbal que abarca desde Rancho de Lata hasta Puerto Español, lo cual complementó los vuelos que ya se habían realizado el miércoles pasado", continuó.

Y agregó: "Según el relato de las personas que estuvieron allí, las condiciones tanto del terreno como del clima fueron adversas, y no se encontraron indicios de que Elio haya pasado por el lugar".

Por otra parte, personal de la Infantería de Marina inició un recorrido a pie desde Estancia Moat, el lugar donde debía finalizar el recorrido de Torres hasta Cabo San Pío, en dirección norte. En cuanto a la Armada, dispuso de una embarcación con 35 tripulantes y 20 hombres.

El lunes volaron dos helicópteros hasta la Península, con nuevos equipos de rescatistas.

"Se están realizando los mayores esfuerzos en el operativo, entendiendo el riesgo que supone tanto el clima actual como las condiciones geográficas particulares de la zona. Cada decisión que se toma se realiza con la mayor seriedad y cuidando a las personas abocadas al rescate", afirmó Chapperón.

El jefe de la Policía, comisario Jacinto Rolón, precisó que los rescatistas ingresaron a la Península Mitre "por el norte" y llegaron "hasta el Río Leticia donde hicieron base, dado que las condiciones del río les impedían seguir avanzando", en declaraciones difundidas por el área de prensa de la gobernación. Además, agregó que el equipo de rescate evaluó que "si Torres hubiese decidido volver, lo hubieran cruzado, y que después de un tiempo decidieron replegarse hacia el municipio de Tolhuin".

Gente cercana al senderista consideró que "no está perdido", sino que "probablemente exista un problema de incomunicación".

Sumado a esto, la familia de Torres lanzó una convocatoria nacional e internacional para sumarse a la búsqueda y rescate del desaparecido. A través de un comunicado, señalaron que "se convocan voluntarios de todas las naciones con experiencia a sumarse en la búsqueda y rescate de Torres Elio Rubén en la Península Mitre departamento de Ushuaia de la Provincia de Tierra del Fuego".

Al respecto, la ministra explicó en diálogo con Radio Nacional Ushuaia que "estuvimos trabajando con el grupo de expertos y Defensa Civil provincial y de las ciudades e hicimos un listado de los requerimientos que tendrían que cumplir estos voluntarios. Diferenciamos bien lo que es la búsqueda oficial de lo que la familia quiere hacer y que corre por su cuenta".

La esposa de Torres sobrevolará la zona y acusó al gobierno de "poner trabas"

Manuela Lefipán, la esposa de Elio Torres, participará este martes de un sobrevuelo por la zona en lo que constituye otro intento por dar con el paradero de su esposo. La mujer fue convocada por el Comité de Búsqueda que coordina el gobierno provincial para abordar una avioneta que partirá desde el Aeroclub de la ciudad de Ushuaia hasta el Área Natural Protegida, un extenso desierto caracterizado por sus turbales, terreno irregular y severas condiciones climáticas, en especial en invierno.

La aeronave se dirigirá a la "zona del Valle Medio", un sitio señalado especialmente por los familiares de Torres, quienes consideran que pudo haber tomado ese rumbo después de perder comunicación vía satélite el 20 de julio. "Dependiendo de las condiciones del clima se intentarán realizar hasta tres pasadas por el sector. En el aeroplano viajarán personas idóneas por su conocimiento del lugar, para llevar a cabo una observación", informó el gobierno fueguino a través de un comunicado oficial.

Manuela Lefipán, la esposa de Elio Torres, participará este martes de un sobrevuelo por la zona.

Sumado a esto, la mujer aseguró no estar conforme con el operativo que se realizó hasta el momento, por lo que exigió en diálogo con Télam "la incorporación de helicópteros de otras provincias, de voluntarios nacionales e internacionales que deseen sumarse a la búsqueda, drones y perros entrenados en la búsqueda de personas".

Asimismo, Lepifán se quejó de que el gobernador Gustavo Melella y la ministra Chapperón, "no la reciben", a la par de que los acusó de "poner trabas" a la incorporación de personal que quiere participar del operativo: "Necesitamos que se internen en el bosque, que el Estado provincial los autorice. Nuestro problema es que Gustavo Melella no quiere gestionar ante Nación, las fuerzas armadas o ante la provincia de Santa Cruz. Esto es abandono de persona de mi esposo. Él no es un improvisado ni un turista, pero una torcedura le puede pasar a cualquiera".

La esposa de Torres acusó al gobernador fueguino Gustavo Mellela de "abandono de persona".

Al respecto, Chapperón explicó que la búsqueda está coordinada por especialistas de "las más importantes fuerzas de seguridad de la provincia y del país" y que agregar otras personas podría resultar "de extrema peligrosidad". "No podemos sumar más riesgos a los que ya se enfrentan los equipos abocados a encontrar a Elio, en un lugar que es agreste, de difícil acceso y de alta complejidad", indicó.

Por ese motivo, mencionó que los pedidos para incorporar voluntarios deben ser "individuales" y "se tiene que evaluar la idoneidad necesaria para recorrer el área, si cuentan con el equipamiento adecuado para enfrentar las bajas temperaturas y las características del suelo, y si disponen de los equipos de comunicación".

La familia de Torres realizó una convocatoria de alcance nacional e internacional para sumarse a la búsqueda y rescate.

En ese sentido, la ministra pidió contemplar que los expertos que están en el área de búsqueda "atraviesan situaciones muy complicadas" y que "incluso algunos de ellos no pudieron ser devueltos a la ciudad hasta varios días después de lo previsto, debido al clima complejo del lugar".

No obstante, Chapperón admitió que se evalúa la posibilidad de autorizar una "búsqueda diferenciada del operativo oficial, tratando de ser lo más empáticos posibles con la familia", entendiendo la situación que están atravesando y, además, "con la responsabilidad que tiene el Estado respecto al ingreso de personas a Península Mitre".

