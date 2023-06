Un equipo forense especializado de Córdoba llegó en la mañana de este sábado a Resistencia y trabaja junto al Poder Judicial de Chaco en la chanchería de la familia Sena para confirmar si los restos óseos encontrados en el allanamiento pertenecen a un cuerpo humano, en el marco de la investigación por el supuesto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) de la provincia arrojó este viernes por la tarde una “alta probabilidad” de que los huesos sean humanos. Sin embargo, los investigadores necesitaban más exactitud, y por ello solicitaron el refuerzo. Los resultados del equipo cordobés liderado por la antropóloga Anahí Marina Ginarte y la médica forense María Florencia Granton, podrían estar listos en las próximas horas o para mañana, como máximo.

Si confirman que se trata de huesos humanos, el Equipo Fiscal Especial integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Fernando Gómez y Nelia Velázquez confiará directamente en que pertenecían a Strzyzowski. Fuentes judiciales afirmaron que esta sería la prueba científica que faltaba añadir al expediente para formalizar una sólida acusación contra los siete detenidos imputados por homicidio agravado.

Las antropólogas forenses que trabajan en el campo de la familia Sena.

El litigio, adelantaron, tomará el rumbo de un juicio por jurados. La Fiscalía buscará convencer a los miembros del jurado de que César Sena, Marcela Acuña, Emerenciano Sena, Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso asesinaron a la joven de 28 años el último viernes 2 de junio y luego buscaron deshacerse del cuerpo de una macabra manera, en el campo de los Sena.

Este viernes por la tarde, Obregón y González, quienes durante años se movieron en Resistencia como la “mano derecha” de la pareja piquetera que incluso llegó a desarrollar su propio barrio dentro de la ciudad capitalina, dieron sus primeras declaraciones indagatorias ante el equipo fiscal.

La principal hipótesis del caso Cecilia Strzyzowski

En sus versiones, ambos confirmaron las sospechas que tenían los investigadores y aportaron datos que llevó a la Fiscalía a estar un paso más cerca de confirmar la principal línea investigativa e hipótesis: Cecilia Strzyzowski fue asesinada el viernes 2 de junio en casa de los Sena, tras un supuesto “altercado económico” que mantuvo con Marcela Acuña, la madre de César Sena.

“Se le fue de las manos a Marcela”: la conjetura del fiscal y las extrañas revelaciones del casero

Según describió el fiscal Cáceres Olivera, quien además lidera la investigación, ambas indagatorias aportaron a la causa y brindaron firmeza a las acusaciones que planificaba el Ministerio Público Fiscal.

“Las declaraciones de imputados fueron arduas. Creemos que próximamente vamos a tener resultados positivos en la investigación”, dijo Olivera tras salir de la Fiscalía de Resistencia luego de tomarle declaración durante toda la tarde a Obregón y González, quienes fueron representados por defensores oficiales tras la renuncia del abogado Juan Díaz.

Ante los medios de prensa, el fiscal esclareció: “La hipótesis más fuerte es que Cecilia falleció en la casa de la Santa María de Oro. Considero que, hasta ahora, todas las personas que están detenidas son responsables de la desaparición y posterior muerte de Cecilia”.

Cecilia fue vista con vida por última vez el viernes 2 de junio pasado.

De esta manera, la versión del casero Gustavo Melgarejo, quien había afirmado haber visto a Strzyzowski ingresar con vida a la chanchería, amordazada y golpeada en el asiento trasero de un vehículo conducido por César Sena, queda descartada. Las fuentes con acceso al expediente mantienen la incertidumbre acerca del por qué Melgarejo dio tantas contradicciones a la hora de declarar, y se preguntan qué amenazas pudo haber recibido.

Cómo es la vivienda de la familia Sena, donde desapareció Cecilia Strzyzowski

Su abogada, Mónica Sánchez, ya adelantó que, si su defendido no colabora con la investigación, renunciará a representarlo. Hasta el momento, los fiscales no planean llevar a cabo más allanamientos y tampoco rastrillar el basural que indicó el casero cuando amplió su indagatoria. Sin embargo, no descartan llevar a cabo el operativo en algún momento debido a que no pueden simplemente ignorar una versión.

La provincia chaqueña está a 24 horas de comenzar con las elecciones Primarias, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El precandidato y actual gobernador, Jorge Capitanich, podría ver su intencionalidad de voto todavía más perjudicada en caso de que los fiscales consideren por esclarecido el caso de Strzyzowski en lo que resta de la jornada.

AT / LN / ED