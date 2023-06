“Se le fue de las manos a Marcela”: la conjetura del fiscal y las extrañas revelaciones del casero

El círculo comienza a cerrarse sobre la familia Sena. Es que el testimonio del casero que trabajaba en una de las propiedades del clan y los distintos elementos de prueba recolectados por los investigadores permitieron avanzar sobre la hipótesis que plantea que Cecilia Strzyzowski (28) fue atacada en la casa de los líderes piqueteros de Chaco, en medio de una discusión económica.

Jorge Cáceres Olivera, el fiscal que está a cargo de la instrucción, soltó –además–, algunos datos sobre el grado de responsabilidad de los tres principales implicados: César Sena (19), marido de Cecilia, y sus padres Emerenciano (59) y Marcela Verónica Acuña (51).

“Se le fue de las manos a Marcela Acuña”, entendió el funcionario judicial, en declaraciones a Radio La Red. Cáceres Olivera reveló que hubo un “altercado” dentro de la casa ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400, en la ciudad de Resistencia.

“La hipótesis que tenemos es un problema económico, una discusión entre Marcela Acuña y Cecilia y, a raíz de eso, ocurre el desenlace de muerte. Estimo que habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Marcela principalmente y que las demás personas colaboraron activawmente con ella para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir”, amplió.

Además de la familia Sena, permanecen detenidos hasta el momento José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, dos colaboradores muy cercanos a los líderes piqueteros; el casero Gustavo Melgarejo y su esposa Griselda Reinoso. Según fuentes judiciales, Obregón y su mujer prestaron anoche declaración indagatoria.

Según la línea que sigue la fiscalía, todos ellos habrían participado de la cadena de encubrimiento con la que aparentemente buscaban ganar tiempo e instalar que Cecilia había dejado su casa en Resistencia para instalarse en la ciudad de Ushuaia por una oferta laboral.

Cáceres Olivera dijo que “armaron toda la situación previa”. Por ejemplo, habrían manipulado el teléfono celular de la víctima enviando mensajes de texto a la mamá de Cecilia y hasta viejos audios para sostener esa teoría.

El fiscal está convencido que la joven desaparecida fue citada a la casa de los Sena “para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica y, a raíz de no llegar al acuerdo, le dan muerte”.

César y Cecilia se casaron el 16 de septiembre del año pasado, pero la familia del chico no fue al Registro Civil porque aparentemente no estaban de acuerdo con la relación. Dos amigos de la pareja fueron testigos de la unión.

Al parecer, la familia de César le habría ofrecido una suma de dinero a Cecilia para que firmara el divorcio. Ese sería el acuerdo económico del que habló el fiscal.

El funcionario judicial no descartó que Marcela Acuña sea la autora intelectual del asesinato. “Puede ser algo así”, respondió, aunque aclaró que por el momento los imputados figuran como “coautores” en la causa.

En el allanamiento realizado en la casa del clan Sena, los investigadores secuestraron más de seis millones de pesos que, siguiendo la teoría del crimen económico, podrían ser parte de la disputa entre Cecilia y la familia piquetera. ¿Le ofrecieron esa plata y ella no aceptó? Por lo pronto, la Justicia Federal de Resistencia inició una investigación para determinar el origen del dinero.

Las pistas del casero. Gustavo Melgarejo trabajaba en el campo de la familia Sena junto a su esposa Griselda Reinoso. Ambos permanecen detenidos por la desaparición de Cecilia pero, a diferencia de los piqueteros, ellos no guardaron silencio desde que fueron apresados.

Melgarejo declaró dos veces, con algunas contradicciones. Este jueves 15 de junio respondió preguntas durante más de dos horas y aportó información que está siendo analizada.

El casero reiteró que Cecilia permaneció dos días secuestrada y apuntó directamente contra César, al afirmar que el joven era el que “manejaba todo”. También sugirió que el cuerpo de la víctima pudo haber sido arrojado en un basural, aunque no aportó la dirección ni la zona donde podría encontrarse.

De acuerdo a sus dichos, Cecilia estaba “amordazada” cuando los Sena supuestamente la llevaron hasta el campo que él cuidaba con su mujer. Entre otras cosas, recordó que le pidieron “una pala” y que lo amenazaron con “ser el próximo” si los delataba.

Sobre este testimonio, el fiscal del caso aclaró que todo lo que contó Melgarejo “debe ser corroborado con las pruebas” que están incorporadas al expediente. “Habrá que cotejar especialmente con la información digital, lo que tiene que ver con las antenas de los celulares de las personas involucradas en este hecho”, señaló.

Más testimonios. Tras la indagatoria, el fiscal citó a dos testigos cercanos a la familia Sena: Patricia Acuña, la hermana de Marcela, y su marido, Ricardo Goya, periodista y realizador de un documental sobre la figura de Emerenciano en Chaco.

Ambos aportaron información sobre la relación entre César y Cecilia, y las presuntas diferencias que la chica mantenía con la pareja piquetera. “Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Nosotros estamos con la familia de la víctima”, aseguró Goya a la prensa, luego de declarar. También dijo que recibieron amenazas y pidieron un botón antipánico.

El periodista contó que habló con César y le preguntó si había matado a Cecilia. “Le pregunté en la cara qué pasó y me dijo ‘no, no, no’ y que las cámaras de enfrente de la casa tienen que tomar que Cecilia salió”, respondió en relación a una de las pistas principales que tienen los investigadores, y que indica que el 2 de junio pasado la víctima ingresó a la casa de los Sena y nunca más salió.

Peritajes y operativos

Los investigadores aguardan para las próximas horas los resultados a las muestras de sangre que fueron levantadas de la casa del líder piquetero del Movimiento de Trabajadores De-socupados (MTD). En principio, todo indicaría que Cecilia pudo haber sido golpeada en el interior de esa casa el 2 de junio pasado, aunque los pesquisas creen que fue asesinada en otro lugar.

Esta hipótesis coincide con la versión del casero, que declaró haber visto a la mujer amordazada en la parte trasera de una camioneta.

Gustavo Melgarejo, entre otras cosas, sugirió este jueves 15 de junio que la víctima pudo haber sido llevada a un basural ubicado en las afueras de Resistencia.

Sin embargo, no brindó demasiados detalles.

Por su parte, Gloria Romero, la mamá de la víctima, pidió la intervención federal de la Provincia al entender que en Chaco “la Justicia no es indenpediente”.

“En la Provincia no hay peritos antropólogos, faltan perros y hace más de una semana que tiene restos biológicos y a mí todavia no me convocaron para hacer el cotejo”, señaló.