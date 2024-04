Chocobar pidió la baja voluntaria: no será más policía

Luis Chocobar (34) pidió la "baja voluntaria" de la policía Bonaerense y no volverá a ponerse el uniforme ni a portar un arma de fuego.

El oficial, que fue tomado como ejemplo por Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri después de haber abatido a un delincuente en diciembre de 2017, ya comunicó su decisión al Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. Se cansó de las trabas legales para obtener un ascenso y ahora planea dedicarse de lleno a terminar la carrera de derecho.

Hace poco más de un año Chocobar fue condenado a la pena de 2 años de prisión en suspenso por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber". El fallo fue apelado y todavía no tiene sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones.

Chocobar fue recibido por Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la Casa Rosada.

Fernando Soto, su abogado defensor, dio a conocer la noticia en las últimas horas y además reveló que su cliente "estuvo en coma diabético y perdió 43 kilos". "Chocobar renunció a la Policía. Se recibió de enfermero y está cursando tercer año de Derecho. Felicitaciones Luis por afrontar esta nueva etapa con el mismo coraje con el que cumplió con su deber. Tiene todo nuestro apoyo”, anunció en su cuenta de X.

En diálogo con Perfil.com, Soto destacó la vocación de servicio de su defendido. "Su pasión en la vida era ser policía. Ingresó con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. No tenía recursos ni siquiera para volver a la casa. Dormía en la plaza y los compañeros lo ayudaban para que pudiera almorzar. Se dedicó de lleno a eso, pero la causa penal le impactó mucho en su vida", contó a este medio.

El abogado señaló que Chocobar "no quiso pasar por lo que pasó" pero indicó que "tuvo que hacerlo porque cumplió con su deber". "Pero ser imputado por haber cumplido con su deber y obrar correctamente, y además ser juzgado, le impactó mucho", resaltó.

Sobre el futuro del oficial, el letrado amplió que piensa terminar la carrera de abogacía. "En estos años estudió enfermería. Siempre para servir. Luego inició la carrera de abogacía. Ya está cursando tercer año y está avanzado con excelentes calificaciones", agregó.

Soto también lamentó las trabas que sufrió el policía desde que se inició el expediente. "En la fuerza, y por la causa, no pudo acceder a los cursos de ascenso. No puede hacer adicionales, con lo que su sueldo se reduce a un mínimo, muy básico", contó.

Luis Chocobar junto a la ministra Patricia Bullrich.

"Con todas estas restricciones -aseguró el abogado-, sintió que cumplir con el deber le trajo un montón de consecuencias. Le gusta ser policía pero la adversidad le abrió una puerta, que es poder ser abogado y ayudar a los demás desde otro lugar. Esa fue la decisión tan difícil que ahora tomó, empezar una nueva etapa, por todas estas cosas juntas".

La renuncia no significa que Chocobar no pueda volver a la Policía. De hecho podría pasar a formar parte de otra fuerza, pero eso aparentemente no estaría en sus planes. "Para él la policía está terminada. Hoy es una etapa terminada", sentenció su abogado.

Chocobar estuvo varios meses con licencia médica por su enfermedad y también con carpeta psicológica porque le impactó mucho la causa. "Yo destaco que siempre estudió y se dedicó a profesiones que sirven para ayudar a los demás. Mirá que claro: hoy es enfermero", resaltó.

Un caso emblemático

La causa Chocobar dividió a la opinión pública y hasta el día de hoy sigue abierta la grieta sobre su polémico accionar: ¿hubo exceso de fuerza o actuó acorde a lo estipulado?

El 8 de diciembre de 2017 Chocobar mató por la espalda a Juan Pablo Kucok (28), un delincuente que segundos antes había asaltado y apuñalado a Frank Joseph Wolek (60), fotógrafo y turista estadounidense, en el barrio porteño de La Boca.

El ladrón no estaba armado. El policía podría haberlo detenido sin realizar ningún disparo, pero eligió tirar y lo terminó matando. Por esa acción, el macrismo lo convirtió en héroe.

El oficial prestaba servicio en la Policía local de Avellaneda y llegó a juicio en libertad. Nunca estuvo preso. El 28 de mayo del año pasado fue declarado culpable y condenado a la pena de 2 años de prisión en suspenso, que no es de cumplimiento efectivo.

El acta de renuncia a la Policía de Buenos Aires.

También sentenciaron al cómplice de Kukoc a 9 años de prisión como coautor del delito de “robo calificado por el uso de armas, en concurso real con homicidio calificado” en grado de tentativa.

Los jueces, además, decidieron inhabilitar por cinco años para funciones operativas. No podía hacer tareas de prevención pero sí portar armas. Durante estos meses lo autorizaron a realizar tareas administrativas, aunque actualmente se encontraba con licencia médica.

“El corazón se me quiere salir porque la verdad es muy injusto. Estoy tranquilo porque la gente acá me apoya, la gente que me quiere y los que me conocen, saben quien soy”, dijo el policía el día de la condena.

El año pasado Chocobar acompañó a Patricia Bullrich a uno de los debates presidenciales y su nombre volvió a cobrar notoriedad. La ministra resaltó su accionar como siempre hizo desde que se conoció el caso.

