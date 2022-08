Ciudadanía española: cuáles son los requisitos para tramitarla

Tener pasaporte europeo es el primer paso para aquellos argentinos que quieren emigrar. Quienes cuentan con antepasados españoles y cumplen con determinados requisitos pueden acceder a la ciudadanía española.

Las personas que logran obtener la doble nacionalidad cuentan con diversas ventajas: tener libre tránsito en Europa, ejercer su profesión en cualquier país de la comunidad europea; acceso a la educación en el país, entre otras.

La forma más común de obtener la ciudadanía española es por derecho de nacimiento. Sin embargo, existen otras alternativas. A continuación detallamos cuáles son las distintas formas para solicitarla.

¿Cuáles son los tipos de ciudadanía española y quiénes pueden obtenerla?

Existen cuatro opciones para obtener la doble ciudadanía:

Nacionalidad por residencia

Si una persona extranjera vive legalmente en España, con permiso de residencia de manera ininterrumpida por 10 años, puede conseguir la nacionalidad por residencia a través de un proceso llamado naturalización.

Nacionalidad por matrimonio

Dirigida a aquellos extranjeros que residieron legalmente en España durante un año y que están casados con un ciudadano español.

Al casarse, se podrá obtener una autorización de residencia y trabajo a través del visado como familiar comunitario. Después de 12 meses de convivencia conjunta con tu cónyuge, se puede iniciar el proceso de solicitud.

Nacionalidad por opción

Una persona extranjera puede obtener la nacionalidad por opción a través de sus padres, que la obtuvieron anteriormente. Es decir, una vez que obtuvo la ciudadanía española, puede iniciar el procedimiento para obtener la nacionalidad de sus hijos.

Nacionalidad por descendencia

Aquellos hijos de padre o madre españoles pueden obtener la nacionalidad por descendencia. Además, con la modificación de la Ley de Nietos, si sos nieto de un ciudadano español y estás dentro de alguno de los grupos que establece la ley, podrás solicitar la nacionalidad española.

Quiénes pueden solicitar la ciudadanía española según la Ley de Nietos

En julio del 2022, el Congreso español aprobó la Ley de Memoria Democrática, conocida históricamente como Ley de Nietos, que permitirá otorgar la nacionalidad española a aquellos nietos de españoles que emigraron. Cabe remarcar que aún no está en vigencia, por lo que todavía no es aplicable.

Según se detalla en la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, actualmente solo los hijos de padres españoles pueden obtener la ciudadanía de forma inmediata y sencilla, siempre que:

Hayan nacido antes del 9/1/1985 y el padre o madre, nacido fuera de España, obtuvo la nacionalidad española antes de que el interesado naciera.

y el padre o madre, nacido fuera de España, obtuvo la nacionalidad española antes de que el interesado naciera. Sea menor de 21 años , y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad española antes de que su hijo naciera.

, y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad española antes de que su hijo naciera. Sea menor de 20 años y el padre o madre, nacido fuera de España, adquirió la nacionalidad española después de que el interesado naciera y antes de sus 18 años.

Qué documentación necesito para tramitar la ciudadanía española

Según el tipo de ciudadanía que solicites, los documentos pueden variar pero a nivel general, deberás incluir:

Documentos de identificación : pasaporte completo y Número de Identidad de Extranjero (NIE)

: pasaporte completo y Número de Identidad de Extranjero (NIE) Permiso de residenci a actual.

a actual. Certificado de antecedentes penales .

. Certificado de nacimiento

Certificado de matrimonio , en caso de que solicites la nacionalidad por matrimonio

, en caso de que solicites la nacionalidad por matrimonio Padrón actual e histórico .

. Certificado del examen cultural español CCSE aprobado.

Documento que demuestre que abonó la tasa consular .

. Demostración de la posesión de medios económicos suficientes.

Ciudadanía española: cómo iniciar el trámite desde Argentina

Para iniciar el trámite, deberás completar una solicitud que es muy sencilla y se puede dividir en las siguientes etapas.

Preparación de todos los documentos necesarios , incluyendo la realización del examen requerido de Conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE)

, incluyendo la realización del examen requerido de Conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) Presentación de tu solicitud y resolución .

. Al recibir una respuesta, deberás realizar el j uramento al Rey de España y la Constitución .

. Con el documento que se te entregará en el paso número 3, acudir a una comisaría local y finalmente obtener el pasaporte y DNI.

Solicitar un certificado de concordancia para poder verificar tu identidad con todas las instituciones que todavía te tienen identificado/a con tu NIE.

¿Cómo sacar turno para tramitar la ciudadanía española y cuál es su costo?

Actualmente, el valor del trámite es de 104,05 euros.

Una vez que cumplas con todos los requisitos, deberás acceder a la web del Consulado General de España de residencia y luego crear un usuario y una contraseña para ingresar. En nuestro país, el país europeo cuenta con cinco consulados ubicados en: Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario.

El Consulado General de España en Buenos Aires está ubicado en Guido 1770 entre Avenida Callao y Rodríguez Peña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

España cobra una tarifa no reembolsable para procesar la solicitud de la ciudadanía, es decir, no se devolverá el dinero, más allá de que se apruebe o no la solicitud inicial. Actualmente, el valor del trámite es de 104,05 euros y se debe abonar previamente al envío de la solicitud.

Las fases del trámite para poder conseguir la nacionalidad española

La duración total del trámite para obtener la ciudadanía española dependerá de la vía de adquisición y de la complejidad del expediente. La duración media es inferior a un año, pero también en algunos casos, podría tardar un poco más de dos años.

En este caso, las fases del trámite son las siguientes:

A la espera de ser admitido a trámite. Abierto/Registrado y en tramitación. Pendiente de solicitud de los informes preceptivos. Pendiente de respuesta de los informes preceptivos solicitados. En estudio. Requerido. Pendiente de firma. En calificación. Abierto concedido.

En el caso de que sea rechazada la solicitud, el proceso tiene diferentes fases:

Expediente archivado. Nacionalidad denegada. Expediente en vía de recurso. Estimado por recurso de reposición.

