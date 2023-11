El ataque de Hamás a Israel, un "antisemitismo latente" que recuerda la Kristallnacht

"El nivel de violencia y exhibicionismo de Hamás habilitó el aumento de un antisemitismo muy preocupante", expresó a PERFIL Marisa Braylan, directora del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Según la especialista, el ataque del grupo terrorista a Israel despertó una discriminación hacia los judíos "latente y constante" que se encuentra presente en cada época. Asimismo, el episodio ocurrido en octubre recuerda a la Kristallnacht (en español, "la Noche de los Cristales Rotos"), un evento que también marcó "un antes y un después" en el antisemitismo.

Este jueves 9 se conmemora el 85° aniversario de la Kristallnacht, una serie de violentos ataques anti-judíos coordinados por los líderes nazis con el apoyo de Adolf Hitler. Las agresiones se llevaron a cabo durante la noche del 9 de noviembre y las primeras horas del 10 de noviembre de 1938 en Alemania, Austria anexada y los Sudetes de Checoslovaquia.

La "Noche de los Cristales Rotos", el inicio de la persecución antisemita en Alemania

El hecho dejó un saldo de 91 judíos muertos, a lo que se sumaron cientos de sinagogas destruidas, quemadas o dañadas (en algunos casos se habla de más de 1.500); unos siete mil comercios saqueados; casas y cementerios judíos violentados; escuelas judías quemadas, y hospitales judíos destrozados. Además, alrededor de 30 mil hombres judíos fueron arrestados sin haber cometido ningún delito y luego trasladados a distintos campos de concentración.

Tanto el episodio de 1938 como el de 2023 presentan similitudes, según distintos especialistas. En ese sentido, Marcos Cohen, vicepresidente de la DAIA, afirmó que en ambos ataques hubo "festejos" por los crímenes contra el pueblo judío. "El pueblo alemán festejó el ataque de esa noche (1938) contra la comunidad judía. Estaban en las calles mirando lo que sucedía y de alguna manera aplaudían y asentían al ejército alemán en lo que estaban haciendo", detalló en diálogo con PERFIL.

Y agregó: "El 7 de octubre también irrumpió una horda de terroristas en casas de familias judías. Mataron, violaron y prendieron fuego a la gente y las casas. Se podía ver en el territorio de la Franja de Gaza a muchos gazajíes festejando esa situación. En eso se asemejan ambos hechos".

La Kristallnacht dejó un saldo de 91 judíos asesinados y 30.000 arestados para posteriormente ser enviados a campos de concentración.

En esa línea, Levi Salomon, un hombre ruso que desde hace más de 25 años lleva la cuenta de las expresiones antisemitas en las manifestaciones realizadas en Berlín, relató a AFP que, poco después de la ofensiva, "hubo gente que repartió golosinas para expresar su alegría por esos asesinatos bestiales" en el barrio de Neukölln, que cuenta con una importante población de origen árabe y turco. "Nunca había visto algo semejante", subrayó.

"La Kristallnacht se la toma como un hito de gravedad y de expresión de odio. Lamentablemente, muchos años después, y con lecciones que no fueron aprendidas, nos damos cuenta de que se repite en sus características de una manera muy similar el 7 de octubre en territorio israelí", precisó Braylan, a la par que añadió que el pueblo judío "vuelve a estar en el lugar del acusado y el sospechado".

En Francia y otros países de Europa comenzaron a "marcar" las casas donde viven judíos.

Sumado a esto, otro de los paralelismos que el vicepresidente de la DAIA reconoció fue la "poca reacción del mundo civilizado" y las "posiciones indiferentes". "En aquel momento el mundo parecía que miraba para el otro lado, incluyendo al Vaticano. Hoy en día vemos situaciones parecidas porque si uno ve lo que pasó el 7 de octubre, pareciera que en distintos lugares del mundo les cuesta condenar enérgicamente estos actos", expresó Cohen.

En ese sentido, indicó que este hecho se daría porque son episodios que "están dogmatizados de tal manera que no les permite a los movimientos progresistas poder ser equidistantes de los pensamientos que tienen". Al respecto, manifestó que "muchas veces estas organizaciones defienden a los palestinos", por lo que "no se animan a condenar la actitud de Hamás porque pareciera que de esa manera no defienden al pueblo palestino".

"El pueblo palestino también es castigado en esta situación porque Hamás no hace nada para ayudarlos y, desgraciadamente, siguen viviendo con los niveles de pobrezas más altos del mundo y sin poder desarrollarse como pueblo. Al no condenar la actitud de Hamás, los movimientos progresistas hacen todo lo contrario a ayudar a los palestinos", subrayó el vicepresidente de la DAIA.

Por su parte, Braylan sostuvo que esa ideología "utiliza la excusa de una supuesta protección al pueblo palestino para justificar el antijudaísmo, escudándose en una cuestión de tipo política".

El retorno a una discursiva del nazismo y la lucha contra el antisemitismo

Según la directora del CES de la DAIA, el ataque de Hamás significa el retorno a una "discursiva del nazismo". "Hamás le ha declarado una guerra a todos los judíos del mundo, lo que trasciende la problemática territorial, con lo que retoma la discursiva del nazismo de alguna manera", expresó.

En esa línea, Braylan explicó que en los Informes Anuales sobre el Antisemitismo en la Argentina que realiza el CES "venimos notando que cada vez que el conflicto en Medio Oriente tiene un pico, esto rebota en la Argentina". Sin embargo, aclaró que no es un hecho exclusivo del país, sino que se trata de un "fenómeno mundial": "La diáspora judía, es decir, toda la comunidad judías exterior a Israel son más acosadas, más castigadas, más discriminadas" en esos contextos.

En el barrio porteño de Caballito también "marcaron" un edificio con la Estrella de David.

Respecto a la "discursiva del nazismo" que se retoma, la directora del CES mencionó los episodios ocurridos en Europa y Estados Unidos donde se "utilizan modalidades muy similares a las del nazismo", como por ejemplo las "marcas" de los hogares e instituciones judías con las estrellas de David. En el caso de la Argentina, detalló que en la DAIA están recibiendo un "elevadísimo" número de denuncias antisemitas, subrayando que "estamos viendo los mismos modos y las mismas problemáticas" que con el nazismo.

Cohen también coincidió en ese aspecto, destacando la "extrañeza" de que estén ocurriendo episodios antisemitas en universidades reconocidas. "En Europa y en Estados Unidos sobre todo lo que extraño es lo que está sucediendo en universidades de la importancia de Columbia, por ejemplo, donde hay manifestaciones muy fuertes antisemitas", destacó.

Ataque antisemita en Caballito: "marcaron" un edificio con la Estrella de David

En cuanto al contexto nacional, subrayó que "hasta hoy, los hechos son aislados" en la Argentina. "Como la DAIA, cada vez que ocurre uno lo manifestamos, lo denunciamos como corresponde y actuamos en consecuencia". Al respecto, uno de los casos que mencionó es el del cantante Roger Waters, a quien acusaron de promover "discursos de odio antisemitas": "Estamos preparados para recibir a un artista que manifestó discursos antisemitas y ejerció un negacionismo sobre lo que ocurrió el 7 de octubre".

"Aparecieron pintadas estrellas de David en un edificio en la zona de Caballito y lo denunciamos como correspondía. También denunciamos a gente que se dedicaba en las redes sociales a hacer propaganda antisemita. Intervino el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA), lo encontraron y ahora está preso. Tratamos de actuar lo más rápido posible para que estas cosas no sean permitidas en un país como el nuestro que es un ejemplo de convivencia entre las distintas colectividades", precisó.

La diferencia "gravitacional" con la Kristallnacht: el Estado de Israel

No obstante, Cohen destacó como una diferencia clave entre ambos hechos la existencia del Estado de Israel: "Hoy en día la situación es distinta porque existe el Estado de Israel, que se defiende a sí mismo y a su ciudadanía". En ese sentido, calificó a la defensa israelí como "enérgica" y de un "ejército poderoso".

"Los terroristas cuando atacaron el 7 de octubre sabían que la respuesta iba a ser enérgica porque se estaban poniendo frente a un ejército fuerte, poderoso. Esa defensa que hoy ejerce el Estado de Israel, que no existía en el año 38, es absolutamente gravitante y lo diferencia totalmente de aquel momento. Después de la Segunda Guerra Mundial el pueblo judío dijo 'Nunca más'", manifestó.

Una de las diferencias claves del ataque de Hamás con el Holocausto es la existencia de un Estado de Israel que "defiende a sus ciudadanos".

Además, destacó que el pueblo judío no se enfrenta a potencias, como sí fue el caso durante el Holocausto. "En aquel tiempo Alemania era una potencia. Hoy en día hay un Estado que defiende a sus ciudadanos. Acompañando esa fortaleza del Estado de Israel, hoy las comunidades judías del mundo, por ejemplo, la Argentina, se acoplan y no actúan con indiferencia", destacó.

Por su parte, Bruno Garbari, historiador y referente de contenidos del Museo del Holocausto de Buenos Aires, destacó la zona de ataque como otra diferencia entre ambos conflictos. "El pogron de 1938 fue hecho dentro del territorio de Alemania, donde los judíos eran habitantes, porque ya habían perdido la condición de ciudadanía, en estado de total de indefensión, lo que los volvió totalmente vulnerables", sostuvo en diálogo con PERFIL.

"No podés borrar la verdad": el spot de Israel contra los secuestros de Hamas con la imagen del bebé argentino

Por el contrario, la acción de Hamás fue "totalmente distinta" ya que "no fue dentro de su territorio, sino que fue un ataque a un Estado que tiene las condiciones de defenderse: que está armado, tiene su ejército". "Esto fue un ataque con una intencionalidad. Se puede discutir si fue genocida o no en cuanto a si su intencionalidad hubiera sido el exterminio de los judíos", agregó.

Sumado a esto, en la actualidad el Estado alemán se alerta respecto a las manifestaciones antisemitas, siendo que en el pasado era el que promovía dicha ideología. "En aquel momento el Estado impulsaba todo esto para aislar y discriminar a los judíos, y después exterminarlos. Ahora en Alemania el Estado no está instigando estas acciones como durante la época nazi. Por el contrario, genera un sistema de alerta muy fuerte las manifestaciones antisemitas", explicó Garbari.

El antisemitismo, un fenómeno "presente en todas las épocas"

En el último mes resurgieron actos antisemitas en todo el mundo, especialmente en Europa. Por ese motivo, la Comisión Europea denunció que "los judíos de Europa viven de nuevo con miedo". En ese sentido, Garbari sostuvo que "los judíos empiezan a aislarse o tienen miedo de mostrar su condición de judío por temor a algún tipo de ataque o agresión que puedan sufrir"

"Esta movida de Hamás llevándose a rehenes generó la acción de Israel en Gaza. En la medida en que pasa el tiempo se ve la mayor cantidad de víctimas civiles. Eso es lo que Hamás quería para poder generar un consenso o repudio general hacia Israel, que se ve sobre todo en Europa y Latinoamérica", precisó el historiador.

A raíz de la oleada de antisemitismo, los judíos en Europa "empiezan a aislarse o tienen miedo de mostrar su condición de judío".

Incluso en Alemania, que carga con el legado del nazismo y el Holocausto, el gobierno lanzó un llamado a combatir el antisemitismo en el país. Al respecto, Felix Klein, comisario del gobierno encargado de la lucha contra el antisemitismo, manifestó este martes 7 que, durante mucho tiempo, el país europeo consideró como ejemplar su trabajo de memoria y expiación de su pasado genocida, lo que condujo a una cierta relajación. "Gran parte de la población se creía inmunizada contra el antisemitismo", afirmó.

Sumado a esto, el director del servicio interno de inteligencia de Alemania, Thomas Haldenwang, avisó recientemente del regreso de las horas "más oscuras de la historia" del país. En ese sentido, la policía federal alemana informó haber contado unos dos mil delitos relacionados con la guerra entre Israel y Hamás. En la vecina Francia, los actos antisemitas superaron el millar, según las autoridades.

“Estamos viendo un nivel de antisemitismo impensado”

Sin embargo, los especialistas coincidieron en que el antisemitismo siempre estuvo presente, solo que estaba "dormido". "El antisemitismo es un fenómeno antiguo que está lleno de prejuicios y mitos que ha atravesado la historia de la humanidad y en cada época se vistió el ropaje del paradigma del momento. Todas las épocas han logrado encontrar en el judío a un otro negativo", explicó Braylan.

"En el fondo, o no tan en el fondo, el racista siempre va a encontrar la excusa para lo que encaje con su prejuicio, su estigma y ese grupo que ya de antemano tiene prejuzgado. Le va a cerrar cualquier discurso para justificar la agresión, la violencia, la indiferencia y la negación", agregó la directora del CES. En concordancia, Barbari consideró que "este antisemitismo latente encuentra una excusa para manifestarse de manera cada vez más explícita".

Según distintos especialistas, la cuestión territorial de Palestina es el "discurso moderno" para justificar el antisemitismo.

"El 9 de noviembre se conmemora Kristallnacht, pero la mejor manera de denominarlo es la 'noche del pogron' ocurrido en esa ocasión. Llamamos 'pogron' a esto mismo que pasó en Israel hace un mes: el ataque brutal contra civiles que no pueden defenderse por el simple hecho de ser judíos. Se nos va a ir ocupando todo el calendario para conmemorar más actos que reavivan este antisemitismo latente y constante que en cada época va adoptando nuevos disfraces y maneras, pero en definitiva es un odio que a veces se trata de racionalizar, politizar o justificar", indicó la directora del CES.

En ese sentido, Braylan manifestó que el ataque de Hamas "levantó un avispero de antisemitismo, pero más que nada de antisionismo, que es lo que nosotros entendemos como el antisemitismo más contemporáneo". "El odio antisemita es antiguo y se va nutriendo de palabras nuevas. Hoy puede ser el antisionismo, pero en definitiva no es más que el antisemitismo de siempre", concluyó Cohen.

