Mató a su pareja, no pasó ni un día preso y tres años después lo declaran inimputable

Marcos P. (33) tenía las manos y toda su ropa manchada con sangre cuando la Policía santafesina lo arrestó por el femicidio de su pareja, Isabel María del Luján Peró (39). Fue el martes 30 junio de 2020 en el primer piso de un edificio ubicado en la calle San Lorenzo al 1200, en pleno centro de la ciudad de Rosario.

El homicida no pasó ni un solo día encerrado en una cárcel, pese a que llegó a juicio acusado por el delito de "homicidio calificado" por el vínculo. El día del hecho fue llevado a una comisaría y posteriormente al Hospital Agudo Ávila, donde se encuentra hace tres años.

Según fuentes judiciales, la situación de Marcos P. no cambiará en lo inmediato porque los jueces de Primera Instancia, Patricia Bilotta, Hebe Marcogliese y José Luis Súarez, lo absolvieron por inimputabilidad “disponiendo como medida de seguridad su internación y tratamiento en un establecimiento de salud mental con límite temporal de seis años”.

Gritos y muerte

Isabel y Marcos discutieron fuerte en la noche del 29 de junio de 2020, según reconocieron distintos vecinos. Cerca de la 1 de la madrugada del otro día llegó la Policía. Ya no se escuchaban gritos ni peleas.

El cuerpo de la víctima fue hallado en la cocina del 1° B, sobre un enorme charco de sangre. Marcos estaba todo ensangrentado, y en aparente estado de ebriedad.

"Nos asomamos al palier de la vivienda de la pareja y ella estaba tirada en el piso. Le cortó el cuello con un cuchillo”, contó un vecino en su momento, en declaraciones a Cadena 3. El acusado fue esposado y detenido por el femicidio de su pareja.

El edificio de la calle San Lorenzo, donde el 30 de junio de 2020 ocurrió el femicidio (Foto: La Capital).

En el juicio, que comenzó el 23 de junio pasado, la fiscalía destacó el dictamen médico que dio a conocer que el hombre "no puede ser juzgado" y que seguirá con su tratamiento “en virtud de la afectación de la conciencia por una alteración de las facultades que le impidieron comprender la criminalidad de sus actos”.

Lo llamativo es que desde que se inició la causa, la fiscal Georgina Pairola, a cargo de la instrucción, le había atribuido a Marcos P. el delito de "homicidio calificado por mediar la violencia de género sostenida en el tiempo con reiteración de conductas agraviantes y lesivas".

Durante el transcurso del debate, el tribunal escuchó la declaración de los testigos, entre los que se encontraban vecinos, familiares y amigos de la pareja.

Ezequiel Torres y Luciano Zisele, los abogados del acusado, pidieron la absolución de su defendido argumentando que al momento del femicidio Marcos P. "no pudo comprender la criminalidad de sus actos, premisa acreditada con los informes de la Junta de Salud Mental y un perito particular". .

Marcos P. tenía su ropa y las manos ensangrentadas.

"Los hechos que terminaron con la muerte de María del Luján fueron muy confusos. En el juicio no llegaron a acreditarse, no se sabe si la mató él o no, nosotros pedimos que se lo juzgue por legítima defensa o por emoción violenta porque hubo agresividad de un lado y del otro hasta pudo haber sido un accidente. Tanto Marcos como su expareja eran consumidores de drogas y alcohol que pudieron generar un contexto de violencia y falta de control", aseguró a PERFIL Torres, uno de los defensores.

Para el letrado "el juicio se basó, sobre todo, en la reconstrucción que se hizo con los vecinos que marcaron un contexto de violencia y gritos". "Una vecina, por ejemplo, declaró que en general eran de ella hacia él", destacó.

Según la Justicia, en 2022 hubo un femicidio cada 35 horas en Argentina

Torres señaló que los jueces absolvieron a su defendido porque "se acreditó la alteración de sus facultades mentales con estudios de profesionales especializados que trabajan para el Estado". "En estos tres años, Marcos nunca estuvo en una cárcel, permaneció internado en el Hospital Agudo Ávila, y con esta resolución tampoco estará en una cárcel, seguirá en el mismo lugar y con la posibilidad de quedar libre si una junta médica entiende que se ha recuperado", amplió.

De acuerdo al fallo, el acusado podría quedar en libertad dentro de seis años. ¿Es peligroso para terceros? "En primera instancia va a estar internado con un tratamiento médico, va a tener controles periódicos y el control de asistentes sociales. Se espera que pueda tener una mejora en las evaluaciones que le hagan", respondió Torres.

LN