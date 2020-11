No le quieren contar a Bilardo que murió Maradona

Carlos Salvador Bilardo todavía no sabe que murió Diego Armando Maradona. "Ya le apagamos todos los televisores a Carlos, no queremos que se entere de la muerte de Diego porque lo quería mucho y le haría muy mal", reveló Jorge, su hermano.



El DT campeón del mundo en México 86 sufre el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que le fue detectada a fines de mayo de 2018. Actualmente vive en un departamento cercano a la casa de su hermano. En declaraciones a Radio Provincia, Jorge Bilardo contó que le dijeron “que se cortó el cable. Ya le apagaron la televisión hasta la noche o mañana, no sé qué se le dirá".

El hermano del ex entrenador de Boca y Estudiantes de La Plata también aprovechó el espacio para contar una anécdota de cuando viajaron a Barcelona para comunicarle a Maradona que sería el capitán del seleccionado. “Vivía a cuatro cuadras, con Claudia y el padre nos encontrábamos en el café. Me acuerdo cuando en el 83 fuimos a Barcelona y Carlos habló con él y le dijo: 'Mirá que vas a ser el capitán'. Diego lloraba y Carlos se fue, lo dejó llorando en la vereda”.

Además, recordó que “cuando teníamos la escuela de Carlos en Laferrere, un día me llaman y me dicen que un pibe necesitaba 15 mil dólares para operarse. Me preguntaron si Diego podría ir a jugar para recaudar. Lo llamé y me dijo: “Sí ¿puedo llevar alguno? A las 8 estaba ahí. Recaudaron mucho y faltaban 5 mil dólares y dijo: “Los pongo yo”.

Maradona DT y Bilardo manager.

“Nosotros matamos a los ídolos. Empezamos con Monzón, a Messi le decimos pecho frío, a Diego le decíamos drogadicto. No queremos a nadie. Los dejamos subir y después los matamos”, lamentó Jorge Bilardo.

La relación entre Diego Maradona y Carlos Salvador Bilardo pasó por todos los estados. Se pelearon y amigaron tantas veces como repeticiones tiene el gol de Diego a los ingleses. No hace mucho, el Diez saludó al DT por su cumpleaños. "Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. ‘No busquen dinero, busquen gloria’, nos decías. 'Porque así los van a recordar para siempre’. Muchas gracias Carlos, ¡feliz cumpleaños!”, escribió en su cuenta de Instagram.

En junio pasado, Maradona reconoció que le gustaría reencontrarse con Bilardo. "Lo quisiera ver. Carlos fue muy importante", aseguró, en una entrevista con el diario Clarín. "De fútbol no sabe nada -bromeó-, pero te tiene tan encima, está en cada detalle, que te come la cabeza. Y ojo. De loco no tenía nada eh… Sabía lo que quería".

Juntos en la Casa Rosada después del subcampeonato de Italia 90.

"Me dijeron que estaba mal, que después se recuperó un poco, pero que venía jodido. Fue una piña en la boca. Ojalá se mejore. Carlos fue muy importante y te llegaba bien adentro. El otro día alguien dijo que solo daba las arengas, que no armaba el equipo. ¿Y? ¿Te parece poco? Llegarle al jugador puede cambiar un partido y eso no lo tiene cualquiera. Hay técnicos que no le llegan nunca y por más que sepan mucho no van a ganar nada porque el jugador no les cree. Bilardo te llegaba hasta lo más profundo. Ojalá pueda hablar con él en estos días, si se puede…", dijo Maradona, aunque desgraciadamente no pudo verlo.

El año pasado, Miguel Angel Lemme, ex jugador de Estudiantes y ayudante de campo en Sevilla, donde Diego jugó en 1992, contó que el doctor le dijo que estaba contento por la llegada de Maradona a Gimnasia. "Ojalá su equipo se salve", le confesó. Ese fue su último deseo para Diego. Y se cumpliò.

LN