Por la cuarentena, el restaurante La Rambla cerró sus puertas tras 57 años

“El café preferido de mamá. Gente trabajadora y muy cariñosa. Fueron siempre una gran compañía para ella. Era como estar en casa. Una pena”. Con este posteo desde su cuenta de Tweeter, Alfonso Prat-Gay recordó lo que representaba para su mamá, Stella Hope Dowling, el restó y bar La Rambla, ubicado en la esquina de Ayacucho y Posadas, pleno barrio porteño de Recoleta, al enterarse del cierre del tradicional bar porteño.

Más allá de la presencia habitual de la madre del ex ministro de Hacienda y Finanzas del macrismo, que falleciera en enero de 2017, por sus mesas también pasaron desde Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares hasta Graciela Alfano, Jorge Asís, Robert Duvall y Ricardo Darín, entre otros, quienes no solo se reunían allí tomar un café, sino también a degustar el clásico lomito La Rambla, considerado por Francis Mallman, como “el mejor lomito de Buenos Aires”. Una receta que para el chef “no cambió nunca su sabor a lo largo de 30 años”.

La decisión de bajar las persianas la tomó su dueño, Pablo Suarez, quién tras 57 años de funcionamiento ininterrumpido debió cerrar sus puertas ante la imposibilidad de continuar con el negocio a raíz de la cuarentena por la pandemia de coronavirus que rige desde el 20 de marzo pasado.

Bares, restaurantes y peluquerías, entre los 25 mil comercios que podrían cerrar en CABA

En el restaurante trabajaban catorce mozos que, según explicó su propietario, serán todos indemnizados "A medianos de junio vimos que ya no podíamos más", afirmó el empresario gastronómico. "El delivery o take away, –una de las medidas implementadas en cuarentena para mantener en funcionamiento a los locales gastronómicos por parte del Gobierno porteño– es para otra clase de comercios, acá la gente venía a comer el clásico lomito, y no podes trasladar eso en una bandeja de plástico. Jamás funcionó", señaló al diario La Nación.

Entre otros de los motivos que determinaron el cierre de La Rambla tuvo que ver directamente con la imposibilidad de pagar los sueldos al personal. Solo pudieron cobrar el ATP dispuesto por el Gobierno nacional. La firma no pudo reunir el resto para completar el 75% del salario acordado con el sindicato de Gastronómicos.

“No podía pagarles todo el sueldo, las cargas sociales, la carga impositiva es insoportable, teníamos cero ingreso desde el 19 de marzo. Cerramos un día antes de la fecha que decretó el Gobierno, el 19 de marzo, porque ya no había gente en la calle. No podía seguir manteniendo todo, expensas, luz, gas, cable y teléfono. No quiero pedir préstamos a los bancos, por más que me digan te doy $10 millones a tasa cero, no lo agarro porque no sé cuando lo voy a poder pagar”, afirmó por último el dueño de La Rambla al medio.