Reino Unido: apuñalaron a un amigo mientras dormía para sacarle los intestinos y el corazón

Jon Hamblin y Jessica Whinham están detenidos a raíz de un escalofriante intento de homicidio que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2021 en North Shields, Reino Unido. Invitaron a un amigo a pasar la noche en su casa y cuando el hombre -llamado Paul Binks- se dispuso a dormir, lo apuñalaron y torturaron, ocasionándole heridas graves que lo dejaron al borde de la muerte.

Cuando el sujeto recuperó el conocimiento en el sofá de la pareja, advirtió un voluminoso charco de sangre que lo rodeaba. Entonces comprendió que lo habían atacado y advirtió una herida profunda en el estómago: sus intestinos estaban expuestos.

Los agresores intentaron ahorcarlo con un cargador de celular y Jon Hamblin lo amenazó al asegurarle a su amigo que le sacarían el corazón y lo ahogarían. Mientras tanto, a los efectos de reforzar la tortura, la mujer reproducía una pieza musical que sabía que Paul odiaba.

La pareja dejó escapar a la Paul Binks, quien se trasladó -ya moribundo y ensangrentado- hasta la casa de una pareja que lo ayudó a comunicarse con el servicio de emergencias.

La víctima relató la estremecedora secuencia a los medios locales: "No tenía ninguna fuerza, mis tripas estaban colgando. Creo que entré en modo de supervivencia. Recuerdo que pensé 'no voy a morir aquí, necesito sobrevivir'".

"Recuerdo haber pensado 'me va a matar' y 'me estoy muriendo' y Whinham (la joven) no parecía molesta en absoluto y estaba limpiando", amplió Binks.

Tras analizar el caso, la Policía de Northumbria descubrió que el problema comenzó cuando Paul le advirtió a su amigo Jon que Jessica no era confiable. Unas horas antes de los sucesos, Paul había salido a comprar drogas y le comentó al vendedor que esa noche se quedaría a dormir con Jon y Jessica. Este hombre le advirtió a Paul que la mujer de su amigo era una persona conflictiva "que en el pasado había metido a muchachos en problemas por acusaciones que no fueron probadas".

Se cree que Jon tomó el consejo de su amigo como una ofensa personal y decidió junto con Jessica atacarlo mientras dormía. Cuando la Paul despertó les pidió clemencia y logró convencerlos de que no diría ni una palabra sobre lo que le habían hecho: los agresores lo dejaron irse.

La víctima tenía siete heridas, por lo cual fue trasladado de urgencia en una ambulancia aérea a un hospital, donde logró recuperarse.

Prisión preventiva y sentencia pendiente

Una pareja de vecinos encontró a la víctima desangrándose y lo asistieron hasta que llegó el personal de emergencia. Posteriormente el individuo que presenció los hechos declaró ante la Policía de Northumbria, lo cual terminó siendo decisivo para detener a los agresores.

Si bien Jon Hamblin y Jessica Whinham negaron las acusaciones, la audiencia que tuvo lugar el miércoles 6 de abril determinó que son culpables. Ambos permanecerán en prisión preventiva hasta que se emita la sentencia por el intento de homicidio.

Qué dijo la jefa de policía local

"Ninguna sentencia de prisión le quitará el dolor de lo sucedido, pero espero que este veredicto de culpabilidad le reconforte sabiendo que sus atacantes fueron llevados ante la justicia y que tendrán que pagar por sus viles acciones", expresó Jill Hall, la jefa de policía local.

La oficial agradeció a la pareja que ayudó a Paul Binks: "Gracias también a la pareja que ayudó a la víctima en su hora de necesidad y la asistió hasta que llegaron los médicos. La víctima vio lo peor de la humanidad ese día, pero también algo de lo mejor cuando estos desconocidos lo ayudaron".

