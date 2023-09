Segundo juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin: el principal acusado se negó a declarar

El exdirector médico del Sanatorio de la Trinidad Roberto Martingano se negó hoy a declarar en el inicio del segundo juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, quien murió a raíz de un estudio de endoscopía el 6 de febrero de 2018. El exdirector está acusado por el delito de encubrimiento.

El Tribunal Oral Criminal 26 comenzó el debate y, en la primera audiencia, el principal acusado por el delito de encubrimiento se negó a declarar. Miriam Frías, la instrumentadora acusada por falso testimonio, sí respondió el interrogatorio.

Martingano está procesado por haber entregado a la Justicia una máquina procesadora del endoscopio con los números de serie “limados”, lo cual no permite conocer la autenticidad de esa máquina para constatar si la cambiaron luego de la muerte de la periodista. El exdirector también está acusado de haber sustraído información aportada a la Justicia, que podía permitir conocer si a Pérez Volpin la habían conectado al electrocardiograma al momento del estudio.

La principal sospecha que la Justicia intenta dilucidar es saber si fue cambiada la máquina para evitar que la verdadera, que tenía deficiencias, fuera analizada.

Cuando le consultaron a Martingano si prestaría declaración, el profesional se negó a hacerlo durante la primera jornada, aunque dio indicios de que podría hablar más adelante el juicio. Se dio lectura al interrogatorio que se le hizo en enero de 2020, donde había dicho que no encubrió el crimen y que la máquina procesadora de endoscopio fue la que se utilizó en la práctica que produjo la muerte de la periodista.

En la familia de la víctima sospechan que el equipo fue cambiado y destacaron que el aparato que entregaron había sido utilizado por última vez cinco años antes del episodio en el que falleció la periodista.

Otras acusaciones

La familia también denuncia la falta de páginas correspondientes al informe del monitoreo de los signos vitales que le hicieron a Pérez Volpin. La endoscopia consta de un informe de 60 páginas de la que sólo se entregó de la 37 a la 55.

De la lectura de la indagatoria, surge que el ex director del Sanatorio La Trinidad dijo que son hojas en blanco las que no se entregaron y por eso se omitieron en la entrega.

El testimonio de la instrumentadora

La instrumentadora Miriam Frías, acusada de falso testimonio, dijo durante du declaración: “Ni mentí ni oculté información, recordé lo que recordé”. Además, señaló que aquel 6 de febrero del 2018 durante la intervención que tuvo ese fatal desenlace, “el quirófano fue un caos”.

Frías argumentó por qué no pudo recuperar detalles del fatídico día en el quirófano: “Hace cinco años que no miro televisión. Me volvieron loca con esa presión, no podía vivir más. Borré todo de mi mente en un proceso de protegerme”.

Y concluyó: “Declaré lo que recordé, no tengo más nada para decir”. De corroborarse el “falso testimonio” por la que está acusada la instrumentadora, le podría caber una pena de hasta cuatro años de prisión.

El juicio continuará el próximo 20 de septiembre con la declaración de los primeros testigos de un total de más de 70 que propusieron las partes.

La muerte de Pérez Volpin y el primer juicio

Débora Pérez Volpin falleció el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio la Trinidad de Palermo, a raíz de la intervención que le realizó el endoscopista Diego Bialolenkier.



Por esta mala praxis, en agosto de 2019, el profesional fue condenado a 3 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8. El cargo fue el de "homicidio culposo" de la periodista, madre de dos hijos y casada con el periodista Enrique Sacco.



En marzo de 2023, la sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena del endoscopista.



