El INCAA cambia a Piazzolla por un lobo marino en el Festival de Cine de Mar del Plata

A cinco meses de cumplirse el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla -será el próximo 11 de marzo de 2021-, su familia anunció que el premio que lleva su nombre y se entrega a los ganadores del Festival de Cine de Mar del Plata fue cambiado por “Premio El Lobo”, por una disposición del INCAA (Instituto Nacional de Cine Argentino). Obviamente, la polémica no se hizo esperar y el rechazo y en redes fueron numerosas las muestras de sorpresa y rechazo de gran parte de la comunidad artística, sobre todo la vinculada al tango. Hasta este domingo, ni los funcionarios responsables del Instituto, ni los organizadores del festival hablaron oficialmente de ese cambio.

En su página de Facebook, la Fundación Piazzolla publicó el siguiente comunicado:

“Desde el año 2005 hasta el día de hoy el INCAA “entregaba” el premio “Astor” como el mayor galardón a los ganadores en el Festival Internacional de Cine de MdP. Decimos “entregaba” porque las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales: Luis Puenzo (Presidente), Nicolás Batlle (Vicepresidente) y Raúl Rodríguez Peila (Gerencia General), han decidido reemplazar “Astor” por “El lobo” en referencia al mamífero que habita los mares del Sur.

Por supuesto, no pretendemos perpetúen el nombre Astor para referirse a dicho galardón, pero nos parece poco afortunado (y poco meditado) dicho cambio.

Quizás las autoridades de dicha entidad desconocen que Astor ha dejado nada menos que 44 bandas de sonido tanto para cine argentino como europeo. Quizás no tienen en cuenta que Astor ha trabajado con directores como Jeanne Moreau, Nadine Trintignant, Marco Bellochio o Pino Solanas. O simplemente, quizás es más válido para ellos vincular un premio a la cultura con un animal en lugar de un artista.

Les agradecemos por haber leído nuestro sentido mensaje. Familia Piazzolla @incaa_argentina @mdqfilmfest"

"Estamos sorprendidos y consternados por la noticia, le hemos pedido al INCAA que revea esa medida", dijo este domingo 1 de noviembre el secretario de Cultura de Mar del Plata, Carlos Balmaceda. El funcionario consideró que "estas decisiones perjudican al Festival y ofenden la sensibilidad de todos los marplatenses".

En las redes el rebote del tema fue amplio, y así desde Julio Bocca al ex embajador Diego Guelar, el productor Lino Patalano, el diputado Fernando Iglesias, la cantante de tangos Patricia Barone y otras voces vinculadas al arte y a la ciudad de Mar del Plata, se manifestaron en contra de quitar el nombre de Astor al premio del certamen, y en el diario La Capital de Mar del Plata se destacó que Piazzolla compuso las bandas de sonidos de más de 40 películas y trabajó con directores como Nadine Trintignant, Jeanne Moreau, Marco Bellochio o Pino Solanas, entre otros :

ASTOR PIAZZOLLA y el FESTIVAL DE MAR DEL PLATA

