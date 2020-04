Confirmaron otros 158 casos y siete fallecidos por coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud reportó que este miércoles 29 de abril se confirmaron 158 nuevos casos de coronavirus, y siete fallecimientos a causa de la enfermedad.

En total en el país suman al día de hoy 4.285 positivos. Entre las víctimas fatales, cuatro son mujeres, 2 de 92 y 96 años, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; una de 86, de Provincia de Buenos Aires; y una de 61, de la provincia de Chaco. Tres de ellos son hombres, uno de ellos de 37 años, de la Provincia de Buenos Aires; uno de 86, de CABA; y otro hombre de 38, de la provincia de Río Negro.

Del total de esos casos, informó Salud, 912 (21,3%) son importados, 1.835 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1041 (24,3%) son casos de circulación comunitaria, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Cronología del coronavirus: más de 4.100 contagios tras 40 días días de cuarentena

En cuanto a los nuevos contagios confirmados, 103 se localizaron en territorio bonaerense, 34 en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en Chaco, 1 en Córdoba, 1 en La Rioja, 2 en Mendoza, 4 en Misiones, 1 en Neuquén, y 8 en Río Negro.



Este miércoles finalizó el segundo operativo de testeo serológico voluntario en la Estación Retiro, en el que equipos del Ministerio de Salud de la Nación evaluaron a 431 personas que circulaban por dicha estación. Las autoridades sanitarias informaron que se detectó el primer resultado positivo del test rápido, y se trata de una persona con antecedente de viaje al exterior, que no había presentado síntomas.

Coronavirus: hicieron 431 test rápidos en Retiro y se detectó el primer positivo

El test se realiza de manera voluntaria y anónima a personas mayores de 18 años que no hayan tenido síntomas en las últimas tres semanas. Desde Salud aclararon que no se trata de una prueba diagnóstica, es decir, no dice si la persona tiene o no coronavirus: el test rápido detecta la presencia de anticuerpos que genera el organismo ante la infección por el SARS-CoV-2, y que comienzan a aparecer a partir del día 14 desde el inicio de los síntomas.

El estudio es clave para planificar estrategias contra la pandemia, ya que permite conocer la proporción de personas con anticuerpos para el Covid-19 en la población que se traslada en el transporte público, en áreas con circulación comunitaria. El jueves 30 de abril, los testeos se realizarán en la Estación de Once.

A.G.