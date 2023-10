Dónde voto en Buenos Aires: cómo consultar el padrón electoral para las elecciones generales 2023

A dos días de las elecciones generales 2023 en todo el país, la provincia de Buenos Aires también define a su gobernador. Para votar se debe, previamente, consultar el padrón para constatar el lugar, la mesa y el orden.



Para consultar el padrón electoral se debe ingresar a la página web de la Cámara Nacional Electoral y una vez allí se deberán colocar los siguientes datos: documento, género, distrito y texto verificador.



Al igual que en todo el país, el carácter del voto es obligatorio para todas las personas que tengan entre 18 y 70 años, salvo aquellos que justifiquen la imposibilidad de asistir a los comicios ante las autoridades electorales. Si no se participa de la votación y no hay causa justificada, se deberá abonar una multa económica dispuesta por el órgano electoral de la provincia.

Qué se vota en Buenos Aires en las elecciones 2023

Buenos Aires deberá elegir a su próximo gobernador y, además, cada distrito definirá a sus intendentes. En esta ocasión también se definen legisladores provinciales.

Quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires:

Unión por la Patria

Axel Kicillof - Verónica Magario

Juntos por el Cambio

Néstor Grindetti - Miguel Fernández

La Libertad Avanza

Carolina Píparo-Francisco Oneto

Frente de Izquierda

Rubén "Pollo" Sobrero- Nathalia Seligra



Buenos Aires encabeza los distritos con más votantes

La provincia de Buenos Aires alberga casi el 40% de los votantes, le sigue Córdoba y en tercer lugar se encuentra Santa Fe. De acuerdo a un informe realizado por la Cámara Nacional Electoral estos son los 10 distritos con más votantes:

Buenos Aires: 13.110.768 Córdoba: 3.065.088 Santa Fe: 2.818.280 Ciudad de Buenos Aires: 2.533.092 Mendoza: 1.492.379 Tucumán: 1.320.478 Entre Ríos: 1.143.459 Salta: 1.090.057 Chaco: 1.001.813 Misiones: 988.482

Quiénes están exceptuados de ir a votar en las elecciones 2023

Aquellas personas que hayan justificado su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral, no serán multados por no votar en las elecciones 2023. Quienes sean infractores no podrán hacer trámites como obtener el pasaporte durante un año o desempeñarse en empleos públicos en los siguientes tres años.

Elecciones 2023: ¿qué pasa si no me presento como autoridad de mesa?



Quienes tiene 16 y 17 años y los mayores de 70 tienen la posibilidad de elegir si acuden a votar o no.

Están excluidos de ir a votar quienes están a más de 500 kilómetros de donde deberían votar, están enfermos o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor.



RB / Gi