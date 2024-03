El desesperado pedido de ayuda de Chicho Milei, que está por ser desalojado: “Ojalá que Javier me pueda ayudar"

Juan José Milei, tío del presidente Javier Milei, contó que lo están por desalojar de su casa tras haber sido víctima de una estafa y dijo que “ojalá” su sobrino pueda ayudarlo.

Así lo expresó en declaraciones televisivas “Chicho”, como es apodado el hermano de Norberto Milei, padre del mandatario y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Según detalló Juan José, él y Norberto cortaron su vínculo en 2005 cuando se murió el padre de ambos, Francisco Milei.

El tío del Presidente tiene 63 años y contó que hace varios años contrató a un abogado para iniciar un litigio judicial a la empresa de seguridad donde trabajaba, pero afirma haber sido víctima de un fraude por parte del letrado.

El abogado le prestó dinero a “Chicho” y, como garantía, le pidió la escritura del departamento, según especificó a TN.

Es por eso que ahora la titularidad de ese departamento, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, fue cambiada y el tío del jefe de Estado está por ser desalojado. Dicho inmueble lo había comprado tras vender otro de tres ambientes luminoso y con balcón terraza en Belgrano heredado de sus padres.

"Hace cinco días me llegó una nueva carta de desalojo. La Cámara ahora tiene que decidir y voy a ver qué pasa. Contraté abogados y me dijeron que él tiene todo a su favor", sostuvo.

En esa línea, continuó: “Ojalá que Javier me pueda ayudar, en lo demás me puedo arreglar. Tengo claro que laburando lo pago todo y estoy bien". “El tema es que me puedo quedar en la calle. Me gustaría que él o Karina me llamen si leen la nota”, agregó Juan José.

El hombre trabaja gran parte del día en su bicicleta: por las mañanas reparte diarios y a la tarde continúa en su bicicleta al servicio de PedidosYa.

Juan José "Chicho" Milei

"Chicho" Milei votó a Sergio Massa

En una entrevista en el canal de streaming Gelatina, el tío del Presidente explicó que no le gusta la política, pero sorprendió cuando mostraron que, en su mochila de Pedidos Ya, tenía una foto de Cristina Kirchner: "Siempre me gustó Cristina. Le dicen 'chorra', pero a mí nunca me robó nada. Me gustaba cómo trabajaba, me parecía que las cosas estaban bien", manifestó.

En ese sentido, aclaró que su abuelo era peronista, pero él no se considera justicialista: "Soy más kirchnerista". "Voté a Nestor y después a Cristina", agregó, mientras que finalmente pidió que "ayuden más a los jubilados, a la gente. Con los remedios es terrible".

Por otra parte, cuando le consultaron si había hablado con su sobrino al asumir la presidencia, fue taxativo: "Nah, ¿qué le voy a decir? Mis amigos me dicen ´pero si ahora es el Presidente, Chicho, escribile´, pero... No, no. Yo espero que le vaya bien a él. Pero, no sé. No me interesa tanto". "Es que nunca quise saber nada con ellos. Refinados, guapos. Medio chantas", aseguró en la entrevista.

Sin embargo, sí hubo un mensaje de su parte hacia Javier Milei y fue a través de Facebook: "Felicitaciones Javier soy Juan José hijo de Chicho y Marcela fuerte abrazo PRESIDENTE".

