Frente a la imposibilidad de importar los productos que necesita para que su empresa pueda seguir funcionando, un empresario se disfrazó de payaso y se encadenó a una silla dentro de la Secretaría de Comercio. La inusual medida es una forma de protesta en contra del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Ariel Pérez es el propietario de la compañía Aerogálvez SRL, que comercializa combustibles de aviación. Según explicó, optó por esta singular forma de protesta ya que hace tres meses que el Gobierno no le aprueba los permisos requeridos para acceder a los dólares que necesita para poder importar y producir con normalidad.

"Me disfracé de payaso para estar a la altura de las autoridades", sentenció el empresario en diálogo telefónico con LN+. Al mismo tiempo, explicó que en estos momentos su empresa está funcionando solo al 5% de su capacidad productiva debido a los inconvenientes que se le presentaron a la hora de acceder a las divisas.

Con respecto al llamativo reclamo que lleva adelante en el hall de la Secretaría a cargo de Matías Tombolini, manifestó: "Lo único que me interesa es salvar a mi empresa, mis empleados, que hace cinco meses venimos padeciendo un tormento por no tener los dólares para poder financiarnos en el exterior".

"Hace cinco meses me encadené acá porque vino mi proveedor de Polonia que quería cobrar y yo no podía darle los dólares, tuve la suerte de que me liberaron esa vez. Dos o tres veces más, me fueron dando 'puchitos', pero ahora hace tres meses no tengo los permisos", detalló mencionando que no es la primera vez que recurre a esta práctica.

Encadenado a la silla del edificio ubicado en Presidente Julio A. Roca 651, con una peluca azul y una nariz roja de payaso, añadió: "Yo le pido a los funcionarios que tomen cartas en el asunto, porque no soy el único que tiene este problema".

"Han hecho una telaraña para no girar dólares al exterior tan grande que ni ellos ahora deben saber como desenredarla", expresó el hombre que espera ser recibido por el mismo Tombolini y que se llevó todo lo esencial para pasar la noche en el lugar.

Luego, concluyó: "Me encadené porque no tengo más nada que perder. Hipotequé mi casa para poder mantener todo esto y no echar a nadie. Somos como 50 familias, de manera directa o indirecta. No tenemos producto y operamos en aeropuertos regionales donde ninguna petrolera va. Para YPF hay dólares pero para Aerogalvez no".

Los detalles de la denuncia del empresario

Según explicó Pérez, hace tres meses que el Gobierno no le aprueba los permisos de importación y se le impide el acceso a los dólares que requiere para realizar dichas operaciones. Su reclamo aparece en un momento donde se presentan varias trabas a las importaciones.

Inclusive, muchas empresas comenzaron a advertir sobre un error que les aparecía en la página de la AFIP, conocido como "F24", el cual no les permite operar con el sistema requerido para importaciones.

"Según nuestros registros, la empresa no tiene SIRA observadas", detallaron desde la Secretaría de Comercio.

Así, el empresario disfrazado de payaso detalló: "Hace tres meses que nos prometieron las SIRA, que ya están aprobadas, para poder pagar al exterior. Pasaron los tres meses y son todas mentiras. No hay dólares todavía".

"La empresa está muy mal. Sin producto. Vine para que me den una respuesta. Me quedo hasta que los dólares estén en lo del proveedor", sentenció el hombre que se dedica a la importación de combustible de aviación, proveniente en su mayoría de Polonia, Estados Unidos y Brasil.

