El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires Fernán Quirós consideró este viernes 18 de diciembre en conferencia de prensa que el estudio de Fase III de la vacuna rusa Sputnik V carece de "robustez estadística" ya que aún no fue testeada en una "considerable cantidad de adultos mayores de 60 años". En tanto, destacó que todavía no se puede discutir sobre este compuesto "porque no hay información técnica" que la respalde sino periodística.

"Entiendo que los técnicos de Gamaleya están terminando el reporte del tercer avance de su corte con cerca de 70 casos de la enfermedad. Una vez que esté publicado entonces así vamos a poder opinar con precisión", informó Quirós.

El titular de la cartera sanitaria porteña estimó que "la dificultad técnica que hay aquí es que para poder demostrar la eficacia vos tenés que tener un grupo al que le das la vacuna y otro al que no le das la vacuna". Por eso, describió que desde el inició de la Fase III de esta vacuna, "el reclutamiento de candidatos para darle la vacuna o el placebo ha sido con personas menores de 60 años, con lo cual recién empezaron a incluir personas mayores de 60 años unos meses después", explicó.

Y agregó: "Entonces lo que le pasa en términos técnicos a la Fase III es que el grupo de mayores de 60 años todavía le falta alguna semana de seguimiento, al menos hasta dónde podemos informarnos, como para tener suficiente edad de personas seguidas en un grupo de vacuna y un grupo que no ha sido vacunado. De esta manera se va a poder comparar con cierta robustez estadística porque hasta ahora son una pequeña cantidad de casos".

En ese sentido, habló con optimismo sobre el avance del desarrollo científico al decir que "estoy convencido de que es un tema de temporalidad y seguramente las próximas semanas ese aspecto que será claramente esclarecido para saber si la eficacia es para el grupo de mayores de 60 años".

Sin embargo, Quirós advirtió: "No podemos discutir técnicamente una vacuna que no tenemos la información técnica. Aparentemente están muy cerca de publicar la el corte preliminar de la Fase III y, cuando lo podamos ver, voy a poder hablarlo con toda claridad y contarles lo que se ve técnicamente".

Situación epidemiológica

Durante la conferencia de prensa semanal, el ministro destacó que se registró un aumento de casos en las últimas semanas y ponderó el alcance del operativo para detectar el virus, destinado a los porteños que hicieron turismo durante el fin de semana largo.

Desde el inicio de la pandemia, en la Ciudad se han detectado 164.457 casos, de los cuales 140.492 se han recuperado, y 5.745 lamentablemente han fallecido, con una tasa de letalidad de 3,5%.

Quirós se refirió al operativo de detección durante el feriado puente del pasado 8 de diciembre en el que testearon a 26.000 porteños que se fueron a descansar durante más de cuatro días y 112 dieron positivo por Covid-19. Esto significa que "6 personas cada 1000 que volvieron de viaje traían el virus" con una tasa de positividad de 0,63%.

En este sentido, el ministro porteño remarcó que "ascendió de dos a tres veces mayor que la positividad que tenían los porteños que tienen los porteños que están en la Ciudad", por lo que advirtió que no se deben relajar los niveles de cuidado para continuar con la prevención.

