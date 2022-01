Joaco López también dio positivo de COVID-19

Joaco López comenzó dando detalles de su sintomatología a todos sus seguidores y aseveró sentir que estaba cursando el virus, a la espera del resultado del test correspondiente: “¡Buenas! ¿Cómo andan? Quiero comentarles que hace un par de días no estoy apareciendo porque me siento un poco mal. Comencé con síntomas y luego me hisopé. Estoy aislado. Me pasaron un par de cosas y ya me venía sintiendo un poco mal, en conjunto, más allá de los síntomas. Al principio no le di mucha bola a los casos que hubo en los Coscu Army Awards”.

Luego de esto, el creador de contenido comunicó la noticia en una historia de Instagram, en donde agregó: “Más tarde prendo para comentarles un par de cosas de cómo vamos a seguir en 2022, no son buenas noticias la del hisopado, pero merecen saberlas. Por ahora me siento piola, si me llego a sentir mal, prendemos mañana. Saludos”. Cabe señalar, que Martín Coscu Pérez Disalvo fue uno de los que también dio positivo y que en el evento no pudo estar presente Gonzalo Goncho Banzas por padecer el contagio antes de la gala de celebración en el Hotel Hilton.

Finalmente ya con la confirmación del resultado positivo, Joaco continuó dando detalles de su situación y, además, comentó el panorama general de la casa, con la cual comparte junto a otros streamers y su pareja: “Di positivo y la verdad es que la pasé muy mal. Para los que preguntan por los pibes, Pimpe dio negativo. El resto esperó mi resultado para aislarse. Mi novia Belén dio negativo, me parece muy raro porque está conmigo todos los días. O es un falso negativo porque no incubó el virus todavía o la defensa de Belén son Marcos Rojo y el Cali Izquierdoz”.

