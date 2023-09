Toda la Patagonia se une para rescatar la riqueza cultural y marina de la Costa Atlántica

Esta vez, estar alejados del primer mundo no nos salvó: la costa del Mar Argentino podría ser una de las más contaminadas del planeta.

Así concluyen los primeros informes de un trabajo de investigación de científicos del CONICET, realizado para la industria pesquera, ya que lo que las redes recogen del mar, nosotros lo comemos.

Liderado por la doctora en biología Rosana Di Mauro, el programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), detectó que en la plataforma continental argentina, sobre todo –y tan solo por ahora, ya que son las zonas más estudiadas- en Mar del Plata y la Bahía de Samborombón, hay 76,1% de microfibras compuestas por tereftalato de polietileno, un plástico usado para fabricar envases y prendas de vestir.

En paralelo y también a través del CONICET- que los libertarios planean cerrar o privatizar- otro grupo de jóvenes talentos argentinos del IER y del CONICET estudia con ahínco a las polillas y deposita sus esperanzas –con la cautela propia de los científicos- en dos de sus tipos, la Galleria mellonella y Achroia grisella, en la vida diaria conocidas como "polillas de cera”.

Y por una simple razón: esas polillas comunes y corrientes que espantamos del armario con todos los medios a nuestro alcance, viven en las colmenas de abejas y, acá lo más importante, comen plástico.

Costa Atlántica. A 50 km de Mar del Plata y Samborombón encontraron 17,4 partículas de plástico por litro de agua de mar.

En efecto, los investigadores del Instituto de Ecología Regional de la Universidad de Tucumán (IER) y los del CONICET-UNT hurgan con ahínco entre los panales porque, si sus hipótesis terminan de confirmarse, las dos polillas de cera podrían ser una solución tan eficaz como alentadora para combatir la contaminación plástica a nivel mundial: esas larvas consumen y biodegradan diferentes tipos de plásticos.

Rescatar la costa atlántica

Los números en contaminación ambiental marina espantan a cualquiera.

En 65 años (1950-2015) el mundo generó 8.300 millones de toneladas de plásticos vírgenes; pero todo empeoró a partir de 2000, ya que es entonces cuando apareció el 60% de ese volumen. El tiempo, claro, no hizo justicia con esos plásticos y hoy 6.300 millones de toneladas son residuos plásticos y la humanidad no sabe qué hacer con ellos.

Una tortuga rescatada del mar defecó más de 10 tipos de plásticos diferentes

Solo El 9% de esos 6.300 millones se recicló; el 12% se incineró; y el 79% restante anda acumulándose y envenenando nuestra vida, por vertederos, ríos, lagos y océanos. Algunos formaron incluso inmensas y tétricas "islas de plástico".

Y semejante descontrol tiene consecuencias severas, sobre todo para los ecosistemas acuáticos. De hecho, la mayoría de las especies registradas afectadas por la contaminación plástica son especies marinas.

Microplásticos y Nanoplásticos. Se superponen al plancton marino y de ahí llegan a los organismos vivos.

Además, los nanoplásticos, partículas diminutas de plástico, son una amenaza aún mayor, porque “viajan” y se infiltran en los tejidos de los organismos vivos, los de los animales; y los nuestros, desde luego.

Si este estado de cosas es preocupante, lo que sigue espanta: la costa del Mar Argentino podría ser una de las más contaminadas del mundo. Allí, el grupo de la Dra Di Mauro tomó variadas muestras a 50 kilómetros de la costa de Mar del Plata y la Bahía de Samborombón.

Pingüinos en peligro: 35 mil ejemplares amenazados por la contaminación de las pesqueras en Santa Cruz

Monitorean la presencia de microplásticos (partículas de menos de 5 milímetros), entre otros ítems y parámetros físico-químicos del agua, y encontraron que, en promedio, la contaminación del agua no desciende de 17,4 partículas por litro, en promedio. Muchísimo, si se consideran los datos publicados por los organismos internacionales que hablan de un 85% de los mares contaminados con plásticos.

Contaminación. Las corrientes arrastran los microplásticos. Llegaron hasta el Banco Burwood, en el Atlántico Sudoccidental, 150 km al Este de la Isla de los Estados.

En el caso particular de la Costa Atlántica, no sólo encontraron microfibras plásticas sino también partículas inferiores aún (0,005 mm) adheridas al plancton, que es el alimento marino de muchas especies. El término plancton es un vocablo griego que significa “‘lo errante’ y hace honor a su origen etimológico ya que estos organismos casi microscópicos flotan en aguas dulces y saladas, hasta los 200 metros de profundidad.

Así, la plataforma contiental argentina "podría ser uno de los lugares más contaminados del mundo", vaticinó la investigadora. "Hasta ahora no encontramos una muestra de agua o biológica que no tuviera nada. No hay resultados negativos, son todos positivos, es bastante impresionante", aseguró a Telam.

Contaminación en la Costa Atlántica. Los navegantes enlazaron costas, pueblos e historias; el programa Mar de Historias promueve rescatar la riqueza marina y cultural para que no se pierdan.

Las microfibras están en todas partes y se cree que las corrientes marinas las arrastraron incluso hasta áreas protegidas como el Banco Burdwood, una meseta submarina del extremo sur de la plataforma patagónica, en el océano Atlántico sudoccidental. “Hay microfibras y fragmentos en ambientes costeros, en aguas abiertas, en la superficie, en el fondo marino, en media agua, en todos lados”, alerta la especialista en biología marina.

Di Mauro trabaja específicamente en el programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), encabezado por la Dra. Valeria Segura. Este programa asesora a la Dirección de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino, a la Dirección Nacional de Investigación y a la Dirección del INIDEP “mediante los estudios necesarios para elaborar un marco conceptual sobre la estructura y dinámica del plancton en relación con las condiciones ambientales y el probable efecto producido por los cambios climáticos globales, así como éstos puedan afectar a las pesquerías del Mar Argentino”, reza su presentación.



La Patagonia se une para rescatar la costa atlántica

La Argentina tiene 6.500 kilómetros de costa marítima y en ese ancho mar transcurrió nuestro origen y gran parte de nuestra historia. Hay 64 aéreas protegidas, costeras y marinas, de una increíble biodiversidad. Tan inmensa en el espacio como en el tiempo.

El mar es el vínculo que une el presente con nuestros orígenes, enlaza generaciones, historias y continentes. Aún resta conocer mucha de esa genealogía remota.

En el fondo marino existen 14 millones de toneladas de plásticos

En miles de años, por ejemplo, la línea costera se fue modificando con ascensos y descensos del nivel del mar. A modo de ejemplo, entre 15.000 y 22.000 años atrás, toda la línea costera pampeana y patagónica se encontraba desplazada 100 kilómetros más al Este de su posición actual.

Por lo tanto, se cree que bajo el agua existen muchos sitios de incalculable valor arqueológico que ayudarán a conocer quiénes realmente, y cómo, poblaron América del Sur. La arqueología subacuática argentina comenzó solamente hace 25 años y preservar lo que está es una obligación nacional y ciudadana.

Por eso, convirtiendo en acción la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Desastre ambiental.

Entiéndase el alcance de esta iniciativa. Patrimonio Arqueológico argentino es el conjunto de “las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas”, especifica la misma Ley 25.743.

Y se considera “Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales”.

Con ese cometido entre manos, varios organismos se unieron en la campaña Mar de Historias, abocada a rescatar y preservar los vestigios naturales y culturales únicos de una historia de más de 500 años que une Argentina con otros continentes.

Mar de historias en el Atlántico

“El litoral marítimo argentino fue navegado en busca de nuevas rutas comerciales. Junto con esos barcos, circularon a lo largo de nuestro territorio personas, bienes e ideas que fueron reconfigurando las relaciones entre distintos grupos humanos, los usos de los espacios costeros y el aprovechamiento de los recursos”, anunciaron en la inauguración de la propuesta.

Tres naufragios emblemáticos (Swift, Duchess of Albany y Villarino) y 2.000 barcos hundidos en nuestras costas dan cuenta del interés geopolítico que despertó este lejano sur. A ellos se suman los restos del vapor Ludovico (Bahía Rosas), el Museo Mario Brozosky, el Museo del Fin del Mundo, la corbeta Uruguay, la fragata Sarmiento, ilustres como el navegante Luis Piedra Buena y miles de marinos anónimos protagonistas de Bitácoras y derroteros de ida y vuelta por las aguas australes argentinas.

Alerta: encuentran cientos de peces con microplásticos en sus vísceras en el río Paraná

Según UNESCO, 5 son las amenazas que acechan nuestras costas y pueden poner aún más en peligro el patrimonio cultural marino-costero del país:

Mover o extraer restos antiguos (por curiosidad o para quedárselos)

(por curiosidad o para quedárselos) El cambio climático y la erosión costera

y la erosión costera Obras que afecten la costa y el fondo del mar

que afecten la costa y el fondo del mar Los dragados y la pesca de arrastre

El amarre de embarcaciones en el fondo marino

Para evitarlos, sensibilizar a turistas y pobladores, concientizar sobre el cambio climático y proteger el patrimonio costero, siete organismos públicos se unieron con la asistencia técnico-financiera del Consejo Federal de Inversiones, para dar vida al mega proyecto Mar de Historias: Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la Provicnia de Buenos Aires; Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de Chubut; Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro; Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz; Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; y la Administración de Parques Nacionales.

El resto ya está en nuestras manos.