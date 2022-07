"Yo soy fan tuyo", le dijo Montaner a Esteban Bullrich luego de que su hija conmovió a todos en La Voz Argentina

En La Voz Argentina se vivió uno de los momentos más emotivos con la participación de Margarita Bullrich, hija del ex senador nacional Esteban Bullrich, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y conmovió a todos por su emoción al ver cantar a su hija. "Yo soy fan tuyo", le dijo Ricardo Montaner al ex ministro de Educación.

En la previa a la presentación, Esteban Bullrich, dos de sus hijas (Margarita, quien cantó, y Luz) y María Eugenia Sequiros, su esposa, hablaron con el conductor Marley que no pudo contener la emoción al escuchar el llanto desconsolado del ex senador, conmovido cuando su hija contaba que cantaban juntos: "Con mi papá cantábamos siempre. Esta primera actuación se la dedico a mi papá porque él me generó este amor por la música".

"Se emocionó y está muy bien que lo hagas, es hermoso que acompañes a tu hija en este momento", dijo Marley., a lo que Bullrich, mediante la app “Háblalo” que reproducía su mensaje a causa de la atrofia en el habla que padece producto de la enfermedad, respondió: "Canto muy mal, pero tenía en la memoria de mi infancia que había un piano en casa y nunca aprendí a tocarlo. Me dije que cuando sea padre voy a promover la música en mis hijos. Margarita fue la que más mostró la beta musical. Así cantamos dúos".

Margarita agregó: "Queen era lo que más escuchábamos siempre, también Jorge Drexler, cantábamos mucho Colgando en tus manos". Inmediatamente, el ex ministro dijo: "Siento mucho orgullo, mucha emoción porque veo a mi hija haciendo algo que la apasiona, siguiendo su corazón. Creo que un padre no puede tener un sueño más pleno".

En ese momento, en pleno llanto de Bullrich, hasta Marley se quebró. "Nos emociona a todos que acompañes a tu hija en este momento", dijo Marley con la voz entrecortada por la emoción.

Esteban Bullrich junto a su familia en un evento solidario por el ELA.

Margarita Bullrich la rompió en La Voz Argentina

Luego llegó el turno de la actuación de Margarita quien cantó Aprender a volar, de Patricia Sosa, e hizo que las cuatro sillas giraran. El primero en emocionarse fue Ricardo Montaner quien vio que a joven de 18 años interpretó la canción con lenguaje de señas.

"Qué bueno que me di vuelta a la mitad de la canción para poder ver lo que estabas haciendo. Tenías muchas imprecisiones, imagino que por los nervios, pero nadie es dueño de la precisión completa, algo pasó, no sé qué fue, y Mau, Ricky y yo nos dimos vuelta casi juntos. Y lo que vi me dio un llanto muy grande", expresó uno de los jurados del programa mientras se secaba las lágrimas.

Allí fue cuando la joven relató la situación de su padre: "Tuve un par de años difíciles. A mi papá hace un año o un poco más lo diagnosticaron con ELA y estuvo siendo un poco duro, pero fue algo que nos enseñó un montón como familia: la paciencia, aprender, sacar algo bueno de todo lo malo. La música es un alivio y por eso también en lenguaje de señas, para que todos lo puedan disfrutar y a modo de concientización".

"La música para mí es una escudo y una liberación de lo que siento y lo que soy. No sería lo mismo sin la música", indicó Margarita antes de decidir sumarse al Team Mau y Ricky quienes también habían destacado la conmovedora actuación de la joven artista.

Emocionado y sin poder contener el llanto, Esteban Bullrich observaba a su hija desde un costado del escenario junto a su esposa y otra de sus hijas (en total tiene cinco hijos).

Mau y Ricky fueron a saludar a la familia. "Qué lindas esas lágrimas, me conmueven mucho. Es un orgullo y una fortuna tenerte en nuestro equipo, Margarita. Tu camino en este programa no es en vano, va a ser un testimonio hermoso para muchas familias y tanta gente allí afuera", expresó Ricky al observar al ex funcionario nacional.

Inmediatamente, también se acercó Ricardo Montaner quien al notar que era Esteban Bullrich le confesó: "Yo soy fan tuyo".

Esteban Bullrich junto a su hija Margarita Bullrich y su esposa María Eugenia Sequiros.

Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

El término ELA cubre un grupo de enfermedades que atacan las neuronas motoras, que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Al ser células nerviosas que controlan el funcionamiento de los músculos, los mensajes que envía el cerebro dejan de llegar gradualmente a los órganos fibrosos y conduce a debilidad, rigidez y atrofia.

La ELA forma parte de un grupo de neuropatías motoras, que provocan una degeneración física progresiva, haciendo perder a los enfermos el control de sus músculos.

La expectativa de vida es estadísticamente entre 24 y 36 meses después del diagnóstico y suele aparecer luego de los 60 años. "Para algunas personas la progresión de la enfermedad es más rápida y para otros más lenta", explica la Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Argentina.

Día Mundial de la ELA: Esteban Bullrich reclamó una cura para la enfermedad y terminar con las "burocracias"

Entonces, la ELA es una condición que limita la vida en forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración, aunque no todos los síntomas necesariamente se manifiesten y "es poco probable que todos ellos se desarrollen al mismo tiempo o en algún orden específico".

En tanto, la Asociación detalla que "no existe actualmente una cura para la ELA", pero los síntomas pueden ser manejados para mejorar la calidad de vida.

La enfermedad comienza con la pérdida de la capacidad de mover los brazos y las piernas. Cuando la parálisis alcanza a los músculos del diafragma y la pared torácica, los pacientes pierden su capacidad respiratoria y requieren asistencia artificial.

La familia Montaner fue a saludar a la familia Bullrich.

El diagnóstico de Esteban Bullrich y su vida tras la noticia

Bullrich, de 53 años, en abril del 2021 hizo público que padece ELA. "Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor", sentenció Bullrich a mediados del año pasado.

Con el paso del tiempo, el ex ministro de Educación sufrió un deterioro importante en su salud que lo obligó a renunciar a su banca como senador nacional por la provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, momento en el que dio un conmovedor discurso de despedida que conmocionó al país.

Margarita junto a su papá Esteban Bullrich.

“Renuncio a mi banca con profunda tristeza”, comenzó diciendo el dirigente de Juntos por el Cambio el pasado 9 de diciembre en su despedida del Senado, para dar inicio a un discurso de varios minutos realizado a través de la app “Háblalo” que reproducía su mensaje a causa de la atrofia en el habla que padece producto de la enfermedad. Esa aplicación le facilita la comunicación a más de 100 mil personas con dificultades del habla.

Justamente el último jueves, Esteban Bullrich encabezó un evento bajo el nombre "La Vida es Hoy" con el fin de recaudar fondos para crear el primer centro del país especializado en esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Hubo un total de 3.500 asistentes y la recaudación total fue de 25 millones de pesos.

