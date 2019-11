Villa la Angostura: aparecieron miles de ratas muertas pero aseguran que el fenómeno "está bajo control"

Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi decidieron cerrar esta semana los accesos a lagos y senderos turísticos de la zona suroeste de Neuquén debido a la presencia de miles de ratas que se registra en zonas cercanas a Villa La Angostura y la cordillera patagónica. En este marco, funcionarios de la provincia aseguraron que la situación "está controlada" y que se están realizando trabajos de "prevención" en la zona.

"No hay una invasión, hay una fuerte presencia en las zonas del bosque, que, por un proceso biológico, desaparece al corto plazo", explicó el intendente de Villa La Angostura, Guillermo Caruso, en declaraciones radiales. Consultado sobre el tema por PERFIL, el funcionario provincial recalcó este martes 19 de noviembre que el fenómeno "está controlado" y que en las últimas semanas se realizaron diversas actividades turísticas "sin ningún tipo de problema".

"El trabajo realizado por la gente de Salud, Zoonosis y Parques Nacionales ha redundado en que hemos podido tener todo tipo de eventos. Hay mucha prevención, folletería e información para el que se quiera informar", expresó, y agregó que no hay mayor riesgo de la proliferación de hantavirus "más que en otras ciudades del país".

Su aclaración se explica porque entre las especies de roedores de la zona se encuentra el colilargo, transmisor del hantavirus, enfermedad por la que se registraron 11 muertes y 34 contagios entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, con fuerte impacto en la localidad de Epuyén, provincia de Chubut.

VIDEO | Un impresionante desprendimiento obligó a cerrar la Ruta 40

Marisa Focarazzo, ministra de Turismo de Neuquén, recomendó no transitar por senderos que no estén despejados y no acampar fuera de los campings habilitados. “Esto es muy importante. La gente tiene que ir a lugares donde se mantiene limpio el espacio”, advirtió en declaraciones a La mañana Neuquén.

Un fenómeno que se repite. A principios de octubre también aparecieron cientos de roedores ahogados en los lagos Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi. Entonces, el parque señaló en un comunicado que "se deben incrementar las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades zoonóticas como el hantavirus, que es endémica de toda la región, con especial atención en la zona de floración masiva de la caña colihue al noroeste del Parque Nacional".

La historia oculta de Cumelén, el refugio de Macri en el Sur



"Cuando la caña colihue florece, lo que puede ocurrir cada cinco o más de 60 años, las semillas que caen al suelo son alimento para los ratones silvestres. Con más alimentación, se reproducen y sobreviven más", detalló Daniel Russo, subsecretario de Operaciones y Protección Civil del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

"A principios de noviembre empezó a trabajar la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal Argentina para disponer de manera segura de los animales que van apareciendo muertos. Hay que, por ejemplo, enterrarlos a suficiente profundidad para evitar que otros animales de la zona, como pumas o zorros, los encuentren cuando buscan alimento. En todo los casos, se los trata como si fueran portadores de hantavirus para evitar cualquier riesgo de exposición", agregó.

Por su cuenta, Jorge Ninno, subsecretario de Salud de Neuquén, explicó que fue la floración de la caña colihue, el alimento de los roedores, lo que provocó el crecimiento de esa población. "Es un fenómeno que se da cada 50 o 60 años", afirmó el funcionario. "Todo lo que está abierto en Villa La Angostura, que son la mayoría de las actividades, está confirmado que no hay riesgos, se lleva a cabo un monitoreo permanente", recalcó en diálogo con TN.

AB/FF