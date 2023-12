El campo aportaría US$ 35.800 millones por exportaciones en 2024

Con exportaciones de 100 millones de toneladas de granos y subproductos, el aporte del sector agropecuario ascendería a US$ 35.800 millones en la campaña 2024, lo que representa más de US$ 10.000 millones por encima de la campaña actual, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Se estima que la producción total de granos en 2023/24 alcanzaría los 137 millones de toneladas, un 65% más que el volumen total obtenido en la campaña previa, marcada por una sequía histórica.

“De confirmarse esta cifra quedaría como la segunda mayor producción de la historia, sólo por detrás de los 140 millones de toneladas del ciclo 2018/19”, afirma la entidad rosarina.

Para el ciclo comercial 2023/24 se proyectan envíos al exterior de granos cereales y oleaginosos por un total de 63 millones de toneladas.

De ese total, el maíz se posiciona como el principal grano de exportación, con 40 millones de toneladas, mientras que el trigo mostrará una gran recuperación con 9,5 millones de toneladas, el triple de lo alcanzado en la 2022/23.

En cuanto a los envíos de subproductos y aceites, para la 2023/24 se esperan casi 30 millones toneladas de subproductos y 6,7 millones de toneladas de aceites, que significan un aumento del 45% en ambos casos.

Los principales complejos exportadores

El sojero se ubicaría nuevamente como el principal complejo exportador, con más de US$ 20.000 millones generados por los despachos de granos y derivados (vs. US$ 13.700 millones en la 2022/23).

Por su parte, el maíz aportaría US$ 8.300 millones y el complejo triguero generaría envíos por US$ 2.400 millones, el doble de la marca alcanzada en la última campaña.

De esta manera, la exportación de granos y subproductos del agro representaría cerca del 45% del total de los US$ 75.000 millones proyectados para el país durante 2024.

LM / Gi