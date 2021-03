Lácteos Mayol: dictan la conciliación obligatoria y la pyme vuelve a trabajar

El presidente de la Asociación de Pymes Lácteas (Apymel), Pablo Villano, comentó a Super Campo que el Ministerio de Trabajo dictó la concialiación obligatoria en el conflicto que mantiene Lácteos Mayol con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

Un grupo de trabajadores había tomado a planta ubicada en la localidad bonaerense de Udaondo, lo cual motivó que se tuviera que tirar 15 mil litros de leche. A partir de la conciliación obligatoria, se abre un período de negociación entre la empresa y el sindicato por tres semanas, con una de más de gracia.

Quién es Paulina Mayol, la mujer que frenó el bloqueo.

Según Villano, “vemos con preocupación las tomas violentas que se producen en cualquier empresa. No las entendemos como metodología de reclamo o posicionamiento y las censuramos. En este caso, cansados de este tipo de atropellos, la empresa recurrió a la asociación, fuerzas vivas del pueblo, la municipalidad de Cañuelas, sociedades rurales, tambos y todo el pueblo en general y esto repercutió en el gobierno. Hicimos las gestiones del caso y otorgaron las conciliación obligatoria para que no tengan necesidad de negociar con la fábrica tomada”.

Empresarios y productores piden el cese de los bloqueos

En las últimas horas, el Juzgado de Garantías N° 8 del partido bonaerense de Cañuelas, a cargo del juez Martín Rizzo, dictó en las últimas horas una restricción perimetral por 120 días contra el secretario gremial de Atilra, Guillermo Arregui, a pedido de los empresarios Dardo y Hugo Mayol.

Origen

El conflicto con el sindicato se habría producido por la toma de nuevos empleados, los cuales fueron inscriptos en el gremio de Alimentación. El presidente de Apymel justificó este procedimiento por “tener un ahorro en todo lo que rodea el salario del trabajador. En el caso de Atilra tiene un mayor costos, como las horas extras, antigüedades, aportes que no hay en otros gremios y porcentajes dentro del convenio. Hay una diferencia muy grande para este tipo de pymes en el costo bruto de un trabajador vs otro según el sindicato“.

Para Villano, “en una pyme poco tecnificada, como hay cientos, con instalaciones obsoletas que no se modernizan porque no hay créditos ni plan de desarrollo, los gastos son mayores y entre ellos lo laborales e impositivos. El bolsillo es uno solo y se va tratando de administrar la plata de la mejor manera. La empresa no quiere perjudicar al sindicato, sino un acomodamiento para seguir produciendo”.

LM