Willy Crook : "En el escenario todos son jóvenes, y después del último acorde te morís bastante"

por Felipe Leibovich

Hay bandas y artistas que tienen el raro privilegio de ser considerados de culto y que de una u otra manera se transforman en exitosos aunque la popularidad, entendida como vender millones de discos y explotar estadios, les resulte esquiva.

En Argentina hubo un caso que rompió la regla y fueron “Patrcio Rey y los Redondos de Ricota” que nació como una banda que veían unos pocos y que luego se transformó en un fenómeno de masas inigualable.

En esa prehistoria de “Los Redo” estuvo Willy Crook (colaboró en la grabación de "Gulp!", primer álbum de estudio y en “Octubre”). Un artista con una sonoridad que lo diferencia sustancialmente del resto de las músicas que se ejecutan por estas tierras. Willy, podría tranquilamente entrar en la categoría de artista de culto porque además de llevar 10 discos publicados y haber tocado con Patricio Rey, también lo hizo con Riff, Los Abuelos de La nada, Charly García. Andres Calamaro y Los Encargados entre otros.

También telonepó a David Bowie y a James Brown en sus presentaciones en Argentina. Brown exige en su segunda visita que sea Crook nuevamente quien abra su show, comparten escenario y de allí surgen grandes anécdotas, muchas de las cuales aparecen en su libro: “Memorias Improbables” que sacó Editorial Planeta en 2017. En 1995 sale el primer álbum Big Bombo Mamma producido por Daniel Melingo, al que sucederán 10 discos más. En el año 2017 edita "X". Entre clásicos del funk, soul y jazz, Willy Crook interpretará "Dat on", "Fingers" y "Mortal", temas inéditos que lo devolvieron a los estudios de grabación, luego de “Fuego Amigo” (2004) reeditado el año pasado. Y así desarrolla una extensa carrera musical que tendrá otro capítulo el próximo 20 de septiembre cuando presente en el CCK su nuevo trabajo Lotophagy con entrada libre y grautita a las 19 horas.

Undécimo álbum de la carrera de Willy Crook junto a Funky Torinos que tiene en los coros a Aimé Cantilo y Johanna Gandolfo , Juan Cava en batería, Leonel Duck en teclados, y Esteban Freytes en bajo.

- Alguna vez dijiste que “sos joven desde hace mucho tiempo”. ¿Cuánto influye el hecho de hacer música en este concepto de la juventud eterna?

- La música influye en beneficio o menoscabo personal de acuerdo al “comoque” de cada quien, digo, si la música gusta de vos o crees que solo porque a vos te gusta haces buena música (!!!) En mi caso tengo una gran lonjuventud debido a mi inmadurez y a que empiezo cosas que no termino.

-Mick Jagger, Keith Richard y Paul McCartney le escaparon al “estigma vive rápido y muere joven” y siguen siendo jóvenes arriba del escenario. ¿Vas por el mismo camino?

- Bueno, arriba del escenario todos son jóvenes, y después del último acorde te morís bastante.

- Cuando publicaste tu autobiografía, “Memorias Improbables” dijiste que te habías puesto las pilas después de una etapa en la que te olvidaste de ser músico. ¿Qué significo olvidarse de ser músico?

- Nada grave, solo tenerlo todo y no querer nada!!! Afortunadamente la música ni se dio cuenta de mi regreso, mucho menos de mi ausencia.

-En tu biografía haces mención al consumo de drogas para expandir la conciencia. ¿En qué punto eso influyó en tu arte y cuándo te diste cuenta que había que parar?

- La capital de que ???

- ¿Seguis creyendo que ya no se fabrica gente como Prince, Bowie, Miguel Abuelo o Pappo? ¿No ves artistas o músicos en la actualidad que puedan superarlos o igualarlos?

- Esa pregunta es para un partido de tenis o algo así, esto es arte, y cada artista que nos embellece el “comoque”(*) es debido a su autenticidad y propia obra,. Todo artista es único, o no es ninguna de las dos cosas. En ese orden de ideas puedo poner a Macintosh Plus y Thundercat en el mismo estante de Vinicius y Zappa,. (*) Comoque Eso que, alma, cigüeñal, núcleo, esencia, coso, etc, eso que unos tienen y otros no)

- Hay una frase tuya que me llamó la atención que tiene mucho de verdad: "El arte es algo totalmente inútil y si no te pagan no te extrañes". ¿Tocaste gratis muchas veces?

- Ya lo dijo Wilde en el prefacio de “Retrato de Dorian Grey”, dos páginas que los artistas deberían leer para sí mismos a menudo. La arquitectura o el kung fu, entre otras, son artes que generan un resultado práctico, la música, literatura, plástica, son artes que solo aportan belleza, eso en nuestra inmunda civilización significa inutilidad. A menos que hayas vendido cien millones de discos, claro.

- Vos trabajás mucho con disc jockey, ¿coincidís con aquella frase de Pappo que decía: "Que los DJ no tocan música”?

- La estúpida e imprudente traducción de la tecla “play” en “tocar” no resiste el menor análisis. Qué esperaban que opinaran los que tocan instrumentos en los discos que ellos disfrutan apretando una tecla? En la torre de Babel sucedió lo mismo, fue el DJ Linguo, (2000 ac) quien empezó el despelote. Y sí, toco sobre el set de varios DJ amigos, quienes componen música estupenda, como Leo Portela o Nadia Popoff, y de eventuales Disyoqueis (!!!) del camino, si ponen música, en el absoluto significado de esta palabra, tocar con ellos es como surfear en Mendicrim, Mientras mantengan el pitch cero, claro. y también es el modo en que aprendí a tocar. Hay grasas carísimos como Guetta que cumplen con el diagnóstico del diplomático sr Norberto Napolitano, sin duda.

- Con Willy Crook y los Funky Torinos encontraste un tono y un groove emparentado al ácid jazz. Como llegaste a ese sonido y a esa atmosfera que recreas en cada disco.

- El origen de esa dirección de la que bien mencionas en la etiqueta, “acid jazz” viene de una promiscuidad mental de géneros, que me permitió tocar Heavy Metal con RIFF y a los días con Los Encargados, de Daniel Melero, formidable y pionera banda electrónica. Fui pinchadiscos (!) en Villarosa, Madrid, un par de años. Eso, y tocar en Lions in Love, de Daniel Melingo me abrieron aún más la cabeza y el soul y el jazz se sumaron a mi matriz de rock y blues. Cuando gracias a Melingo, tuve la casualidad de grabar, más estupefacto que contento, vi a mis canciones en acción, y luego entendí que era lo que había hecho si, luego! Hasta el día de hoy el sonido y el concepto de ácid jazz ( Rythm & Blues con solistas de jazz) ha estado sustentado por los cretinos talentosos sensibles que escuchan el doble de lo que tocan y así logran interpretar la música que suena en mi cabeza, los Funky Torinos, en sus diversas formaciones.

-¿Qué cosas te tienen que gustar de una canción que vos hacés. ¿Como te suena a vos o como la toca la banda?

- Qué no me moleste! Filtro musical universal! Y La banda debe sonar al servicio de una idea, cero democracia. Un volante y varios asientos, cuando llegas al kilómetro “idea cristalizada “ podes pedir manejar vos. Hasta entonces escuchas el motor y pones tu total buena predisposición para que esa idea suene como la sueña el soñante. Eso ha sucedido con los muchos Funky Torinos que me acompañaron en la ruta. Lo que sea que hicimos sé que la sintonía era óptima.

-- Sos multinstrumentista y compositor. Cantás, tocás el saxo, la guitarra. ¿Cuál es el rol que más te gusta en una banda?

- El de hacer reír a mis gentes en el camarín, sin duda. Y después canto o toco saxofón que me impide hablar, eso también los alegra

- A este nuevo disco que vas a presentar en el Centro Cultural Kirchner y que es el undécimo de tu carrera le das un significado especial. ¿En que etapa musical te encuentra?

- En la de “todo está por empezar! Como siempre! Probable respuesta a primer mitad de pregunta/afirmación. El título “Lotophagy” es un neologismo, o invento gramático referente a la ingestión de Loto, puntualmente a los comedores de la flor de Loto. El bueno de Ulises u Odiseo , en su odisea de volver casa, hace puerto en, probablemente costa de Túnez, y envía marinos a explorar y averiguar qué clase de gente habita ese país. No vuelven en el tiempo razonable y al ir y encontrarlos, bajo la hospitalidad de los nativos, comedores de Loto, sus hombres no lo reconocen, ni recuerdan Troya, ni su patria Itaca. La flor del loto provoca una exitosa perdida de la memoria. Ulises ordena llevar a los desmemoriados a bordo y atarles “hasta que se les pasara el olvido” frase que me cautiva y no quisiera que el loto me la desvanezca.

-Te cautiva tocar en el CCK en especial por las características sonoras de la sala?

- Francamente si supiera como será, no iría. Voy precisamente a eso, a ver que tocamos, confiando en que me sorprenda y me entretenga. Desde luego interpretaremos los temas del flamante lonplay Lotophagy Quedan todos esperados.