La caída del consumo en India presagia dificultades de crecimiento

Pradipta Mukherjee y P R Sanjai

Los consumidores indios están recortando el gasto, desde aceites para el cabello hasta motocicletas, en una nueva señal de que la desaceleración en la tercera mayor economía de Asia se está enraizando.

Es probable que esta tendencia aumente la presión sobre las autoridades para que relajen la política fiscal y monetaria en los próximos meses en un momento en que la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, recorre el país para reunirse con diversas partes interesadas y grupos de presión. El Banco de la Reserva de la India ha reducido las tasas de interés a un mínimo de nueve años, pero ese impacto aún no se ha sentido debido a la transferencia tardía de la política monetaria y la baja demanda de préstamos.

El viernes, Hero MotoCorp Ltd., el mayor fabricante de vehículos de dos ruedas del país, dijo que había cerrado sus instalaciones de fabricación durante tres días hasta el 18 de agosto en respuesta en parte al "escenario de demanda del mercado" y la gestión de inventario. El mismo día, Sundaram-Clayton Ltd., un proveedor de autopartes, dijo que cerraría su fábrica en Padi, en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India, durante dos días hasta el 17 de agosto, citando la "desaceleración comercial en todos los sectores".

Haciéndose eco del ánimo sobre el consumo débil, Emami Ltd., un conglomerado de cosméticos para el cuidado de la salud, dijo que la compañía estaba presenciando una menor demanda de sus productos para el cuidado del cabello. "Estamos haciendo una optimización de costes", dijo Priti A. Sureka, directora de Emami, en una entrevista en Kolkata.

A principios de este mes, la compañía anunció resultados que no alcanzaron las estimaciones por el impacto en los ingresos, poniendo de relieve dificultades similares entre los fabricantes de bienes de consumo, entre ellos Hindustan Unilever Ltd. y Britannia Industries Ltd. Esto no es un buen augurio para el índice de crecimiento general de la India, que ha sufrido el impacto de la desaceleración del gasto público y la reducción del consumo privado.

Las cifras internas brutas oficiales para el trimestre de junio están previstas para el 30 de agosto. Los analistas pronostican que la economía se expandió un 6,1% respecto al año anterior, un ritmo más alto que el mínimo de cinco años del 5,8% observado en el trimestre de enero a marzo, pero muy por debajo del 7-8% observado en los últimos años.

Una crisis de la banca en la sombra durante el último año ha pesado sobre el consumo privado, que contribuye con casi el 60% del PIB. La última encuesta de opinión a los consumidores del banco central destacó las preocupaciones sobre la pérdida de empleos con una economía moderada que evita que muchos gasten.