Rumores sobre Apple Car apuntan a socio en Corea del Sur o Japón

Shoko Oda y Sohee Kim

Los rumores de que Apple Inc. está buscando un socio para desarrollar su propio vehículo eléctrico se propagaron por Corea del Sur y Japón, donde las acciones de las principales compañías automotrices subieron debido a informes de conversaciones con el fabricante del iPhone.

Kia Motors Corp. está conversando con potenciales socios sobre un plan para ensamblar un automóvil diseñado por Apple, informó el viernes el diario Wall Street Journal. Por su parte, el periódico Nikkei dijo que Apple estaba en conversaciones con al menos seis fabricantes de automóviles. Los rumores sobre el proyecto secreto de Apple para diseñar y vender su propio automóvil volvieron a surgir en diciembre después de un receso de varios años. La copropietaria de Kia, Hyundai Motor Co., fue mencionada como potencial socio.

La pregunta clave es qué tan serio es Apple sobre competir con Tesla Inc. y otros fabricantes de vehículos eléctricos, y si ha definido si necesitará un fabricante reconocido para poder lanzar su propio producto. Se dice que la compañía con sede en Cupertino, California, tiene un pequeño equipo de ingenieros que desarrollan sistemas de transmisión, además de diseñadores, pero dado que el trabajo de desarrollo se encuentra en una etapa inicial, un lanzamiento probablemente no sucederá antes de unos cinco años.

Tatsuo Yoshida, analista sénior de Bloomberg Intelligence, dijo que los fabricantes de automóviles japoneses habitualmente están demasiado ocupados con su propio desarrollo, fabricación, ventas y servicio al cliente para asumir una tarea como trabajar con Apple. Sin embargo, Nissan Motor Co. o Mitsubishi Motors Corp. “no tienen mucho trabajo y están bastante libres, por lo que podrían unirse”, señaló.

Al ser consultadas si habían sido contactadas, Honda Motor Co. y Mazda Motor Corp. dijeron que no podían comentar, informó el periódico Nikkei. Mitsubishi Motors dijo que no había sido contactada y Nissan declinó formular comentarios, según el informe. El presidente ejecutivo de Subaru Corp. señaló en una conferencia telefónica para discutir los resultados de la empresa que no había escuchado nada sobre un Apple Car.

El periódico Wall Street Journal informó que un acuerdo entre Apple y Kia implicará una inversión multimillonaria, y que la asamblea se llevaría a cabo en el estado de Georgia. Esta semana, CNBC informó que Apple estaba cerca de finalizar un acuerdo con Hyundai-Kia para construir un vehículo eléctrico autónomo en la planta de Kia en EE.UU. No se ha llegado a un acuerdo, pero tentativamente tienen programado comenzar la producción en 2024, dijo el canal de noticias.

Un representante de Kia declinó formular comentarios.