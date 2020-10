Para JP Morgan una Victoria de Biden podría marcar giro en la bolsa

Ksenia Galouchko

Una victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU. podría presagiar el inicio de una rotación hacia partes del mercado de valores que han quedado atrás, según los estrategas de JPMorgan Chase & Co.

“Tenemos que pasar por el evento de riesgo de las elecciones de EE.UU., pero podría haber una ampliación en los estilos y en los rendimientos regionales a partir de ahí”, dijeron los estrategas de JPMorgan, dirigidos por Mislav Matejka, en un comentario el lunes.

“Una posible victoria de Biden no debe verse como algo negativo para los mercados y, de hecho, podría resultar en una rotación interna”.

Los analistas, que durante meses prefirieron el crecimiento, los valores defensivos y las acciones estadounidenses, dicen que se están “haciendo a la idea” de un posible cambio de liderazgo del mercado después de la votación de EE.UU. Biden mantiene una ventaja cómoda en las encuestas nacionales frente al presidente Donald Trump un mes antes del día de las elecciones. Señalan que el valor, o las acciones más baratas, han tenido un rendimiento “drásticamente” inferior a las empresas con un mayor crecimiento de los beneficios en los últimos meses, mientras que las acciones europeas “no han ido a ninguna parte” en los últimos cuatro meses.

Biden sube en las encuestas post-debate previas al diagnóstico de Trump

Los estrategas están opinando sobre un dilema que tiene a muchos inversores despiertos por la noche, después de que el Nasdaq 100 registrase su peor caída desde marzo, cuando hubo una ola de ventas de valores tecnológicos.

El rally del 50% en las acciones estadounidenses en los últimos seis meses y las valoraciones espumosas entre los valores que lideran el repunte y aquellos que han recibido un impulso por los confinamientos están llevando a inversores como Eaton Vance y BlackRock Inc. a preferir las acciones europeas.

Con coronavirus, Trump salió del hospital a saludar a sus seguidores y volvió

JPMorgan no es la única que tiene esta opinión. Los estrategas de Goldman Sachs Group Inc., incluidos Sharon Bell y Peter Oppenheimer, dijeron que una victoria por parte de los demócratas estadounidenses favorecería los valores cíclicos europeos, el valor, las acciones expuestas a China y las energías renovables.

En su comentario del lunes, los analistas de JPMorgan no hicieron referencia al diagnóstico positivo por covid-19 del presidente Trump y sus consecuencias. Trump se encuentra actualmente en el hospital y un miembro de su equipo médico dijo el domingo que el presidente podría recibir el alta hospitalaria incluso este mismo lunes.