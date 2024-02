En el Gobierno buscan que truene el escarmiento

La diferencia horaria con Israel no le impide a Javier Milei ejecutar sus ya clásicos ejercicios incendiarios en redes sociales. Aunque pierda tiempo de descanso, lo que es habitual también en la residencia de Olivos. Tampoco obtura sus reclamos a la distancia de que truene el escarmiento dentro del Gobierno para quienes están vinculados a los “traidores” que boicotearon la ley ómnibus tal como la deseaba la Casa Rosada.

Fuentes oficiales admiten que los pedidos presidenciales tuvieron como destinatarios al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al asesor todoterreno Santiago Caputo, integrantes junto a la hermana Karina (que lo acompaña en el periplo por Israel e Italia) de la mesa chica de las decisiones.

Las fuentes coinciden en apuntar contra los funcionarios que fueron parte de un acuerdo con sectores del peronismo. Entre ellos figuran los cordobeses Osvaldo Giordano (al frente de la Anses), Franco Mogetta (Transporte) y Daniel Tillard (presidente del Banco Nación), así como la salteña Flavia Royón, actual secretaria de Minería tras estar a cargo de Energía durante la gestión de Sergio Massa en Economía.

El rumbo de Milei

Esto avanzaría por la lógica de que en la lista de traiciones que armó el Gobierno figuran, entre otros, dos gobernadores peronistas con los que creían tener algún entendimiento de gobernabilidad: Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).

Mientras el salteño Sáenz miró para otro lado, Llaryora nunca quiso hacerse cargo del pacto libertario-cordobesista. Se lo achacó a su antecesor y ex candidato presidencial, Juan Schiaretti, o a decisiones personales de los involucrados.

En el caso de Giordano, a cargo de la dependencia que maneja más fondos que cualquier otra en la Administración Pública Nacional, hay otro motivo de inquina. Su esposa, la diputada Alejandra Torres, también se sumó a la votación en contra de los primeros artículos e incisos del proyecto de ley Bases. “Qué verdes somos”, reconoció un funcionario que del enojo mutó a amargura.

El revés de la ley ómnibus en Diputados.

De acuerdo a estas fuentes, Milei pidió que antes de cualquier desplazamiento se tenga in pectore las sustituciones. Se recuerda en varios despachos oficiales que tras el iracundo despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, sobrevino un comunicado de la oficina presidencial anunciando su próxima salida por razones personales. Ferraro sigue yendo cada día a su despacho ministerial: todavía no se firmó su eyección ni su reemplazo, en teoría desjerarquizado como secretaría dentro del Ministerio de Economía de Luis Caputo. En teoría, se insiste.

Sin que necesariamente haya castigos, circulan insistentes versiones respecto a nutridos pases de facturas internos por la caída de la ley. Los favoritos son Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados) y Oscar Zago (jefe del bloque de LLA), a quienes se les endilga poca muñeca negociadora y hasta desconocimiento de los reglamentos. Ni Menem ni Zago sabían que al hacer la moción de devolver el proyecto al plenario de comisiones hasta se perdía el beneficio de la aprobación general de la medida.

Javier Milei: "La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al país"

Tampoco el ministro del Interior, Guillermo Francos, estaba al tanto, lo que además quedó plasmado en algún momento televisivo de la noche del martes que quedará para la historia. Francos también es destinatario de algunas diatribas internas, no sólo por su confusión con el destino del proyecto de ley. Se lo señala como negociador esencial con los gobernadores y diputados (tarea que en algún momento debió compartir con Santiago Caputo) y armador central del desembarco peronista en el Gobierno. A los casos mencionados hay que sumarle uno muy fresco e irritante para el planeta libertario: Daniel Scioli (que este miércoles mantuvo su agenda paralela y estuvo en Chubut con el gobernador PRO Ignacio Torres).

El macrismo azuza la inquina contra Francos, a quien aún le endilgan -además de sus guiños neoperonistas- que Cristian Ritondo no ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. “Con él ahí el papelón del martes no hubiera ocurrido”, señalan cerca del ex presidente, que sigue bancando a Milei pero cree que debe rearmarse una coalición real para gobernar. Pero eso es para otra nota.