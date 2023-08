Esos raros peinados nuevos, por Carlos De Angelis

Promediando quince de las encuestas que circularon en la semana previa de las PASO se pronosticaba que Juntos por el Cambio sacaría un 30%, Unión por la Patria alrededor de 25% y La Libertad Avanza, entre 20 y 25%, y de un 10 a un 15% de voto a distribuir entre las restantes fuerzas políticas. Esas eran medianamente las expectativas que se habían anclado. Los resultados fueron diferentes: LLA 30,04%; JxC 28,27%; UxP 27,27%. De las demás alternativas Hacemos por Nuestro País 3,83% y FIT-U 2,65%.

Mapas y territorios. En la comparación se pueden plantear dos alternativas: 1) que todas las encuestas estuvieron equivocadas y o sesgadas, 2) que hubo un cambio en la última semana.

Sobre la idea de que el problema son las encuestas, no hay mucho que decir, se ha dicho todo. No son unas herramientas predictivas, sino un cuadro de situación. Quien desconfíe de la encuesta puede no utilizarla más como modo de acceso a lo social, así como en general no se utilizan las cartas de tarot para predecir los resultados electorales.

Si nos situamos en la segunda hipótesis, que hubo un cambio en la semana previa a la elección, hay algunos elementos que pudieron inducir a un cambio de tendencia, sobre todo a raíz de diversos hechos de inseguridad de resonancia nacional. Si el sentido común indicaba que esas situaciones podían beneficiar a Patricia Bullrich, ya que se hace fuerte en el tema seguridad, pero por el contrario hubo un corrimiento hacia Javier Milei.

Sin embargo, puede existir una tercera causa de la prevalencia de Milei y es la existencia de un espacio social nuevo, casi invisible, para los métodos cuantitativos de investigación social. En el libro canónico Estudios sobre los orígenes del peronismo, Murmis y Portantiero subrayan la emergencia de una nueva clase obrera producto de la rápida industrialización entre 1930 y 1945, en este marco Juan Perón ofrece una alianza bajo el paraguas del Estado peronista. Hoy podríamos plantear el ascenso de un nuevo agrupamiento social producto de un proceso completamente inverso tanto en términos de desindustrialización (primarización de la economía) como de avances de nuevas formas de trabajo individual (por oposición a la fábrica) unidos por una suerte de desaliento sobre el estado de las cosas.

Ascenso de las emociones. El principal elemento que ofrece Milei a la sociedad no es reforma del Estado, ni dolarización, sino emociones. En su expresión sobre quemar el Banco Central, lo que importa no es el BC sino la performatividad del “quemar”. Para los seguidores del núcleo duro libertario los términos en que se construyó el siglo XX: soberanía, inclusión, derechos, redistribución, etc., no tienen ninguna resonancia positiva. Creen en definitiva que aquel Estado peronista se cayó sobre la cabeza de los individuos. Pero este colectivo (si se lo puede llamar así, no tenemos otra palabra disponible) no puede definirse ni vinculado a clases sociales, ni a territorios. ¿Qué los une? Para encontrar una pista hay que recurrir a un viejo texto de 1973 del sociólogo Mark Granovetter: “La fuerza de los lazos débiles”, que plantea que a diferencia de los viejos lazos fuertes y duraderos y organizados, los lazos débiles son procesos de interacción a pequeña escala, pero con enorme capacidad de difusión, generación de influencia, y oportunidad de movilidad. Obviamente las redes sociales mediadas por computadoras llevaron a un cambio de escala en la multiplicación de las conexiones que ahora tienen efectos políticos. Una marea invisible al ojo humano.

Lluvia de hipótesis. Frente a la emergencia del nuevo escenario existen muchas preguntas que son difíciles de responder.

1 - ¿En qué medida el electorado de Javier Milei es homogéneo y reiterará su voto? ¿Cómo lo beneficiará el efecto ganador?

Hoy parece que los actores que se reúnen tras el “Nodo Dios” de Milei conforman un núcleo sólido y en ascenso. Es obvio que hay un grupo periférico que entra y que sale, pero salir a discutir los votos del libertario parece una estrategia muy costosa y de bajos beneficios. Desde el punto de vista de Milei, el objetivo es sumar el 10% de los votos que le falta para estar en ballottage cómodo.

2- ¿Cómo se conducirán los votantes de los candidatos perdedores: Horacio Rodríguez Larreta y Juan Grabois?

En términos personales es claro que ambos dirigentes ya se han alineado con los ganadores. Otra cosa son los votantes. Ente los de Grabois es más evidente que acompañarán al ministro de Economía, frente a la amenaza de la “derecha”. También es bastante razonable que la base tradicional del radicalismo que integra JxC seguirá con Bullrich. Pero hay otro grupo en la frontera con dudas.

3.1 – ¿Qué puede pasar con los votantes blancos, nulos, impugnados?

Son una de las grandes incógnitas de cara a octubre. Casi un millón y medio de personas fueron a votar contra todos y hay allí una protesta estridente. Es bastante probable que cerca de la mitad sí elija una boleta en vez de dejar el sobre vacío. Son 800 mil votos claves.

3.2.- Nuevos concurrentes: En 2021 también se ausentó la tercera parte del padrón en las PASO (11 millones) y solo concurrió 1 millón adicional en las generales. Si Massa o Bullrich consiguen la mitad de esos votantes, pasarán a la siguiente ronda.

4. ¿Cómo se conducirá la economía en estos dos meses? Si Massa logra domar el dólar paralelo y compensar los aumentos de precios posdevaluación, aumentará sus chances para obtener los puntos adicionales imprescindibles para ir al ballottage. Sin embargo, para que sus posibilidades se incrementen sustantivamente tendrá que recurrir a la movilización general del peronismo, gobernadores, intendentes y la militancia barrio por barrio.

¿Existirán acontecimientos que puedan modificar sustancialmente el voto?

Sin dudas. Los saqueos de esta semana fueron un nueva escalada en la tensión que se vive en muchas zonas del país. También da la impresión de que muchos controles informales sobre el territorio se han relajado, lo que pronostica que los conflictos se pueden extender. También en septiembre quedan tres fechas de elecciones provinciales: Santa Fe (10), Chaco (17) y Mendoza (24), en las tres las primarias las ganó JxC, ¿será una revancha para el bullrichismo?

*Sociólogo (@cfdeangelis)