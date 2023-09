Una pobreza de ideas

El oficialismo avanza con el “plan platita” a toda prisa y sin pausa. El Gobierno se ha transformado en un grupo de nerones que, con tal de ganar la elección presidencial, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Ese hacer cualquier cosa implica, entre otras medidas, aumentar el gasto público sin ningún tipo de límites y sin ningún pudor.

Cuenta para ello con la “maquinita” del Banco Central y con la ayuda de sectores de la oposición. Es lo que se vio el martes en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la creación del régimen de mayores ingresos para los que cobran más de quince salarios mínimos. Si bien el Frente de Todos contra Todos tenía asegurado el quórum debido a la ruptura del Interbloque Federal, fue Javier Milei, junto a sus diputados, quien le dio al kirchnerismo un apoyo que marcó la contradicción del líder libertario y le terminó abriendo definitivamente la puerta para dar media sanción al proyecto, hecho que significó un rotundo triunfo político para Sergio Massa y sus secuaces. Parte de la Unión Cívica Radical también se sentó en sus bancas. Las miradas de desconfianza y los reproches más severos se posaron sobre los disidentes de Evolución, el grupo de radicales liderados por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, por su rol en el manejo de las Universidades. La sospecha se basaba en un supuesto intercambio de favores con el oficialismo para aumentar los fondos para la creación de nuevas casas de estudio. Las mañas y la inmoralidad de la vieja política no se detienen ni siquiera cuando el conjunto de la sociedad reclama por mayor compromiso y transparencia. Es justo mencionar también a los otros diputados de la línea Evolución del radicalismo: Marcela Antola; Gabriela Brower y Danya Tavela que, haciendo caso omiso de las directivas de la jefatura de su bloque, también decidieron bajar al recinto para apoyar la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, tema que, casi a modo de anzuelo, Unión por la Patria había incorporado en el orden del día de la sesión. Crear universidades está muy bien; utilizar esa iniciativa noble como herramienta de la transa política –que muchas veces esconde negocios turbios– está muy mal.

Una moneda en el aire

Juntos por el Cambio continúa sin hacer pie. Y las reiteradas apariciones de Mauricio Macri en distintos canales de televisión para apoyar a Patricia Bullrich terminan por sembrar más dudas que certezas. El expresidente no debió haber coqueteado nunca con el líder libertario. A pesar de todo y contra todo, en el equipo de la exministra de Seguridad sostienen que lo peor ya pasó y que han logrado encaminar la campaña. Hay que destacar los esfuerzos que viene haciendo Carlos Melconian, quien conducirá el Ministerio de Economía si JXC se alzara con el triunfo. El economista es la mejor espada que tiene el bullrichismo para contrarrestar y bajar a tierra las disparatadas ideas económicas de Javier Milei. De reojo lo miran Luciano Laspina y Hernán Lacunza que, hasta el momento, no tienen ubicación definitiva dentro del armado.

Por estas horas el libertario sigue acelerando su motosierra y les dice a propios y ajenos que está a un paso de ganar en primera vuelta. Serían 2 puntos de acuerdo a sus mediciones. La noche del viernes no pasó desapercibida. Milei entró al salón de eventos del Golden Center de Parque Norte como si fuera un rockstar. El encuentro fue organizado por Luis Barrionuevo, el flamante aliado que entra en contradicción directa con el discurso anticasta. Es por eso que a último momento el líder gastronómico se bajó de la grilla y evitó la foto que hubiera puesto en peligro el relato libertario. La gente no come vidrio y el ánimo social no está para sufrir otra desilusión. Por eso, Milei busca pisar sobre seguro y, como buen admirador de Carlos Bilardo, mide cada centímetro de su avance. El ejemplo más claro es el hermetismo que mantiene con algunos de los nombres que lo acompañarían en un futuro gobierno. La figura del ministro de Economía está guardada bajo siete llaves. Lo mantendrá en secreto hasta después de la elección para blindarlo de cualquier posible operación política de desgaste.

Llegar al ballottage como sea

En la vereda de enfrente, Sergio Massa sigue aprovechándose de su doble rol de ministro y candidato. Sus acciones son de una irresponsabilidad supina. El ministro sirve en bandeja un abanico de opciones para que el candidato se luzca. Una falta de ética pocas veces vista por su desfachatez sin pausa ni disimulo. En el Fondo Monetario están que trinan. El “plan platita” y su batería de medidas que dejan a la Argentina al borde de una hiperinflación es muy difícil de digerir. “Sergio sabe lo que hace. Cerró filas con Cristina para avanzar contra viento y marea y llegar al ballottage. Una vez logrado el objetivo será más fácil dar la pelea contra un personaje descarriado al que muchos temen por sus ideas extremas. Ya no se trata de liberalismo o de la derecha. Para muchos Milei representa el caos y, en ese contexto, Sergio ofrece una salida mucho más racional”, sostienen cerca del tigrense.

Otros dos hechos políticos marcaron la semana. El primero –de corte judicial– pone la lupa sobre la corrupción y muy posiblemente sobre el origen de los fondos de campaña. Es que en tiempo récord la Cámara de Apelaciones de La Plata liberó a Julio Segundo Rigau, el puntero bonaerense del PJ que fue descubierto con cincuenta tarjetas de débito robadas de la Legislatura bonaerense mientras retiraba el dinero de un cajero automático. El total de los fondos es aún una incógnita pero el cálculo realizado en base a los tickets de los últimos movimientos bancarios llega a los 27 millones de pesos. Salvo contadas excepciones, la dirigencia política bonaerense ha mantenido un sugestivo silencio.

El otro hecho político que no pasó desapercibido fue el debate de los candidatos a vicepresidente que, como es costumbre, se llevó a cabo en el programa periodístico A dos voces. Las chicanas, los golpes bajos, los gritos y las interrupciones constantes desnudaron la pobreza de ideas y la falta de profesionalismo de los participantes. Puede discutirse largamente quién ha sido el ganador de la noche; lo que no puede pasarse por alto es que los grandes perdedores serán los ciudadanos que continúan siendo rehenes de una dirigencia que no está a la altura de las circunstancias.